転職サービス「doda(デューダ)」などを提供するパーソルキャリア株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:瀬野尾 裕)のテクノロジー本部 斉藤 孝章 が、2023年11月15日(水)に「Google Cloud Next Tokyo ’23」< https://cloudonair.withgoogle.com/events/next-tokyo >で講演を行いましたので、お知らせいたします。







「Google Cloud Next Tokyo ’23」は、Google Cloud が主催する、サイバーセキュリティ、アプリケーション開発、データ分析など、すべての業界を前進させる最新のソリューション情報が得られる技術カンファレンスです。本カンファレンスで斉藤は、全社DX推進に向けた AppSheet 活用の取り組みについて講演しました。

今後も当社は、人材業界のリーディングカンパニーとして、ミッションである-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-の実現に向け、最新技術を用いて労働・雇用の課題解決を促進し、人材領域のデータ活用やテクノロジー推進のさらなる加速を目指します。

*Google Cloud および AppSheet は、Google LLC の商標です。



【講演者プロフィール】



パーソルキャリア株式会社

テクノロジー本部 デジタルテクノロジー統括部

ゼネラルマネジャー 斉藤 孝章



大学卒業後、自動車業界を経て、コンサルティング業界、EC業界、人材業界などのITガバナンス及びIT戦略・設計に従事する傍ら、管理職として組織構築に貢献。2016年にインテリジェンス(現パーソルキャリア)に入社。同社のミッションである-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-の実現をテクノロジードリブンでリードする。



【「Google Cloud Next Tokyo ’23」概要】

名称:Google Cloud Next Tokyo ’23

日程:2023年11月15日(水)~ 16日(木)

会場:東京ビッグサイト

主催:グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

URL:https://cloudonair.withgoogle.com/events/next-tokyo



■パーソルキャリア株式会社について< https://www.persol-career.co.jp/ >

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援ブランド「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて:https://www.persol-career.co.jp/mission_value/detail/



