〈速報〉決勝大会に進出するファイナリスト15名が決定！中小企…
［ベンチャー型事業承継］
決勝大会一般観覧受付中！（締切は3/2(金)17時）
中小企業庁が開催する第３回「アトツギ甲子園」において、全国192名のエントリー者の中から地方ブロック大会を勝ち抜き、3/3(金)に開催する決勝大会に進出するファイナリスト15名を決定致しました。
当日は、品川グランドホール（東京都港区）から、各自4分で事業プランを発表します。
審査員は、レオス・キャピタルワークス株式会社/藤野英人氏、（株）マクアケ/坊垣佳奈氏、Forbes JAPAN編集長/藤吉雅春氏、株式会社中川政七商店/中川政七氏、REAPRAグループ/諸藤周平氏。新規性、実現可能性、社会性、承継予定の会社の経営資源を活用できているか、熱量・ストーリーの5点の観点から最優秀賞を決定します。
今年も全国各地の期待を背負って、決勝大会に臨むファイナリストが集結。現在、現地の観覧とともにオンライン配信での視聴者を受け付けています。彼らをロールモデルとして大々的に発信することにより、後に続く若い世代が挑戦しやすい環境整備に努めてまいります。
≪アトツギ甲子園とは≫
全国の中小企業の後継者が、家業の経営資源を活かした新規事業アイデアのプレゼンテーションで日本一を決めるピッチイベントです。実際に実現されている事業だけでなく、アイデアだけの段階でもエントリー可能となります。今年度より西日本ブロック・中日本ブロック・東日本ブロックの3地域にて地方大会を実施いたします。最優秀者には中小企業長官賞が授与されるほか、ファイナリストおよび準ファイナリスト（※）には、ピッチイベントで発表した新規事業アイデアの事業化に向けて販路開拓等に取り組む際に、上限200万円・補助率2/3を補助する持続化補助金（後継者支援枠）への申請が可能になるほか、ものづくり補助金の審査における優遇措置を予定しています。
※準ファイナリストとは、地方予選大会出場者のうち、ファイナリスト以外であって、特に優秀と認められた者で後日公表予定。
１.第３回「アトツギ甲子園」決勝大会進出者一覧（ピッチ登壇順）
■脱炭素×森の未来創り『みんなの森プロジェクト』
田島山業株式会社 農業・林業 | 田島 大輔(大分県)
https://tajimaforest.co.jp/
■人を守り、生活を豊かにする膜天井「MAKUTEN」
株式会社マクライフ 建設業 | 牛垣 希彩（岡山県）
https://maklife.jp/
◆縫製職人のクラウドワーキングで日本を変えるMY HOME ATELIER
株式会社ヴァレイ 製造業 | 谷 英希（奈良県）
http://www.valleymode.com
◆石と石工の価値、すべての人へ INASEの挑戦
有限会社稲垣石材店 製造業 | 稲垣 遼太（愛知県）
https://www.stone-world.co.jp/
◆愛犬ファースト旅館日本一になる！
株式会社小松屋 宿泊業・飲食業 | 望月 敬太（静岡県）
https://hachinobo.com/
◆京都からカードゲームの未来を変える
株式会社三木盛進堂 卸売業, 小売業 | 三木 幸太郎（京都府）
https://www.miki-inc.co.jp
◆～日本酪農を世界へ発信～ JAPAN生シェイク祭り
株式会社須藤牧場 農業・林業 | 須藤 健太（千葉県）
https://www.sudo-farm.com/
◆ミニマル・ロスレスなCFRPで ものづくりの魅力を最大化
株式会社羽生田鉄工所 製造業 | 羽生田 大陸（長野県）
http://www.hanyuda.co.jp/
■植生調査から植樹までの森づくり、誰もが参加できる“新しい里山シェア”のカタチ
株式会社グリーンエルム 農業・林業, 卸売業 | 西野 文貴(大分県)
http://www.greenelm.co.jp
◆捨てられる木に新たな命 地域の大工へ「tsunagu」
株式会社ダイマル 小売業 | 西塚 卓郎（三重県）
https://atotsugi-koshien.go.jp/entry/entry-951/
■カタチを変えて、野菜の世界を広げたい
株式会社村ネットワーク 製造業 | 應和 春香(大分県)
https://muranetwork.com/
◆身体の状態に因らない 「本当の可能性」へのアクセス
テクノツール株式会社 医療・福祉 | 島田 真太郎（東京都）
https://ttools.co.jp/
◆物質回収事業「Fの循環」
株式会社興徳クリーナー サービス業(他に分類されないもの) | 片渕 一真（大阪府）
https://www.kotoku-g.co.jp/
◆栗が生み出す笑顔の世界
株式会社常陸風月堂 製造業 | 藤田 浩一（茨城県）
https://www.fugetsudo.net
■治安を可視化するウェブサービス「治安Easy」
株式会社中特ホールディングス サービス業(他に分類されないもの) | 吉本 龍太郎（山口県）
https://www.chutoku-g.co.jp/
2．イベント概要
（1） 日 程
2023年3月3日 (金)13:00～18:00（予定）
（2） 会 場：品川グランドホール(オンライン配信あり)
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、オンラインのみでの開催に変更する可能性があります。
(3) 参加費：無料
(4)観覧対象者：どなたでもお申込み頂けます
(５) 参加申込方法
「アトツギ甲子園ＷＥＢサイト」からお申込みください。
https://atotsugi-koshien.go.jp/event/event-859/
（６）タイムスケジュール
12:30～13:00 受付開始
13:00～13:15 主催挨拶・審査員紹介
13:15～14:30 ピッチ大会 前半(1～8)
(14:30～14:40 休憩)
14:40～15:50 ピッチ大会 後半(9～15)
(15:50～16:00 休憩)
16:00～16:20 早稲田大学大学院経営管理研究科教授入山章栄氏によるビデオ講話
(16:20～16:30 休憩)
16:30～17:00 審査発表・総評
17:00～17:05 閉会挨拶
17:05～17:30 写真撮影
17:30～18:00 ファイナリストと交流
（７）特典
〈最優秀賞者〉
・「中小企業庁長官賞」を贈呈。
・公式サイトに最優秀賞者取材記事を掲載。
〈ファイナリスト〉
・公式サイトに取材記事を掲載。
・ファイナル大会までに事業ブラッシュアップのメンタリング機会を提供。
・ピッチイベントで発表した新規事業アイデアの事業化に向けて販路開拓等に取り組む際に、上限200万円・補助率2/3を補助する持続化補助金（後継者支援枠）への申請が可能になるほか、ものづくり補助金の審査における優遇措置を予定。
〈エントリー者〉
・中小企業庁運営の後継者コミュニティに参加可能。
・「アトツギ甲子園」公式HPに事業アイデアが掲載
（８）「第２回アトツギ甲子園」
コンセプトムービー：https://youtu.be/WcCaKquCIFY
公式＆エントリーページ：https://atotsugi-koshien.go.jp/
＜本件に関するお問い合わせ＞
「アトツギ甲子園」運営事務局
TEL：03-6899-3413
受付時間：9:00～17:00(土日祝日を除く)
MAIL：info@atotsugi-koshien.go.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/21-19:15）
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