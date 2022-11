[株式会社pamxy]

約43,000社の中から共感採用を推進したTOP100社



株式会社pamxy(本社:東京都新宿区/代表取締役CEO:西江健司)は、『Wantedly Best Teams 2022』において約43,000社の中からTOP100社にノミネートされたことをお知らせ致します。より一層積極的な採用活動を推進して参ります。







『Wantedly Best Teams 2022』について



『Wantedly Best Teams 2022』はウォンテッドリー株式会社様が主催するアワードであり、「BEST TEAM OF THE YEAR」には、2021年8月~2022年7月においてWantedlyを活用し共感採用を推進した企業100社が選出されています。

https://fuze.wantedly.com/









代表 西江健司 メッセージ



まだ道半ばではありますが、今回ウォンテッドリー株式会社様が『Wantedly Best Teams 2022』にノミネートしてくださったことを素直に嬉しく思います。

創業4年目でありながらも錚々たる会社様の中に名を連ねられたのは、HRチームの活躍によるところが大きいです。

3年前は暗いシェアオフィスの片隅で仕事をしていた日々が懐かしいですし、同時に今のチームメンバーがとても心強いです。

今後はこれまで以上にスピード感を持って『エンターテックで、世界中ココロ躍らす。』というミッション達成のために日々邁進し続けていければと思います。









pamxyでは一緒に働く仲間を募集しています



当社では現在、『エンターテックで、世界中ココロ躍らす。』というミッションを掲げ、(1)累計登録者数140万人超のYouTubeを中心としたIP事業(2)SNS運用代行や運用型広告のご支援を中心としたマーケティング事業(3)食品D2Cブランドやオンラインギフトサービスを中心としたコマース事業の3事業を展開しています。



私たちは、エンターテイメントとテクノロジーの掛け算が世の中に新しい価値を生み出すと信じ、全ての事業においてミッションを念頭に置いてバリューを大切にしながら挑戦を続けています。



少しでもご興味を持ってくださった方はWantedlyからぜひご応募ください。

https://www.wantedly.com/companies/company_5406914





株式会社pamxyについて







会社名:株式会社pamxy

代表者:代表取締役CEO 西江健司

本社所在地:東京都新宿区新宿5-18-20 新宿オミビル6F

設立日:2019年9月

事業内容:IP事業、マーケティング事業、コマース事業

公式HP:https://pamxy.co.jp/



本件に関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお寄せください。

メールアドレス:pamxy@pamxy.co.jp



