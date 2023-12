[kay me 株式会社]

~ESG推進、コスト低減、福利厚生の向上が可能に~



「挑戦する人を応援する」をミッションに、自宅で洗えるストレッチ素材のスーツやワンピースなど忙しい女性の課題解決服を展開する日本製アパレルブランド「kay me(ケイミー)」(kay me株式会社 所在地:東京都中央区銀座、代表取締役:毛見純子)が、ラグジュアリーホテルや旅館をメインターゲットに法人向け制服提供サービスを2023年12月に開始しました。





kay meが解決する働く女性の3つの課題







制服導入による 3つのベネフィット





実際にご依頼いただくホテル・旅館・飲食企業様からのご要望が多く、この度、法人様の制服を対応させていただくサービスを開始しました。kay meのジャケットやワンピースを制服として導入することで、下記3つのベネフィットが期待できます。

※以下の「」内は実際にご導入いただいた企業の従業員様、オーナー様からのコメントです



1. 従業員の満足度UP!



■「体型を美しく魅せる」豊富なパターン・デザイン

「年齢や体型関係なく着られるデザインなので安心して着られます」(従業員 40代女性)

「シルエットが美しいのでいつでもお客様の前で自信が持てます」(従業員 30代女性)





■ クリーニング不要で、自宅で丸洗いが可能!

※クリーニング代を自己負担している場合、その分の福利厚生向上を実現



「匂いや汚れがついても自宅で毎日洗えるので安心して着られます」(従業員 50代女性)

「クリーニングだと2日くらいかかるので、洗って翌日には乾くのが助かっています。

制服のお手入れにかける時間もお金も節約できるようになりました」(従業員 30代女性)





■ ストレッチ素材で従業員の身体的負担を低減!

「フロント業務だけでなく宴会でお料理を出したりする際は屈んで作業をすることも多いので

ストレッチしてカラダがラクなので、とても助かっています」(従業員 40代女性)





「客室の清掃などの際にもストレッチするのでとてもラクで動きやすいです」(従業員 30代女性)





2. 管理コストの削減



■ 丸洗いできるのでクリーニング代ゼロ!

年間想定10万円削減(@1000円×週2回年100回想定)できるので、

単価3万円想定で約4か月で導入費用を回収できます。



■ 10年間着られる耐久性で、中長期的な制服コスト削減!

「以前の制服は 2年くらいで入れ替えていましたが、

kay me は耐久性が高いので入れ替え頻度が少なくコストの削減になります」(オーナー様)



■ 小ロット・短納期で納品できるので、従業員の短期の入退社にも対応

「入退社があるごとに新調する制服は、その度に発注しなければならないので

少量から追加発注ができるのは大変ありがたいです。」(オーナー様)





3. 社会的信用とブランド力向上(ESG)



■ 社内外に ESG、サスティナビリティをPR!

kay me は創業以来、衣料廃棄ゼロ、アニマルレザーを使わないことを

ものづくりのポリシーとしているサステナブルなブランドです。



■ 「Made in Japan」にこだわり、インバウンドの訪日外国人にもPR

kay me は 国内1.5%にまで減少した日本の縫製産業を守り継承するため

100%日本の職人さんに依頼しています。

「弊館は、日本の伝統文化やおもてなし精神を大切にしていますが、

そのようなブランドとして良いイメージがつくようなモノを選びたかったので

日本のものづくりに拘る kay meとコンセプトが合致しました。」(オーナー様)



■ 「女性活躍推進」企業としてのブランディング・採用にも効果的!

kay me は「挑戦する女性を応援する」というブランドミッションのもと

「一瞬で華やか、ずっとラク」な機能性ウェアで女性活躍をサポートしています。

「お客様の前に立つための「制服」というものは

それを身にまとっている従業員のプライドにも直結すると思います。

身にまとうことで常にきちんと綺麗な状態でいられる、

美しくいられることで自信がつく、そんな kay meを選びました」(オーナー様)





導入済施設のご紹介





施設名:湯屋 水禅 Luxury Sauna & Spa

概要:熊本県の老舗旅館松屋が運営するラグジュアリー感あふれるサウナ&スパ施設

所在地: 熊本県熊本市中央区水前寺5丁目5-1 松屋別館 2F





(左) kay me 代表 ⽑見 (右) 松屋本館 女将 西上 真理子様



導入特典





・企業様オリジナルプリントも対応可能です。

・小ロット(30部~)、短納期(1週間~)にて対応いたします。

・特別割引が可能(ロットに応じて要ご相談)





ご提案コーディネート例















代表者コメント





kay meは働く女性の課題解決服、高機能服として、創業以来12年間にわたり国内外多くの方々に支持をいただいてまいりました。創業以来、ホテル/旅館、飲食/レストラン、そのほか 施設の制服としてご要望をいただくことが多く、この度、本格的なサービスとして始動することになりました。一人でも多くの従業員のみなさまの「一瞬で華やか ずっとラク」をご提供できますと幸いです





「kay me(ケイミー)とは





「挑戦する人を応援する」を事業開発コンセプトに、自宅で洗えるストレッチ素材のスーツやワンピースなどのアパレル・バッグ・ジュエリーを展開する日本製D2Cブランドです。忙しくて社交的な女性のために、スーツやワンピースなど全アイテムが自宅で洗濯ができ、アイロン不要でシワにならない高品質なプロダクトを提供しています。また、糸や裏地まで伸縮性のある素材を採用し、長時間着ていても「カラダがラク!」、そしてコーディネートを考える時間も省ける「時短性」の高い同素材シリーズを展開しています。また、日本の高く精巧な技術や伝統美を後世に継承するため、アイテムは「100%日本製」にこだわり、その匠の技により女性のカラダを美しく魅せるパターンを実現し、グローバルサイトや国内5店舗を中心に世界の女性に支持されています。



会社概要





会社名:kay me(ケイミー)株式会社

設立:2008年1月(事業開発コンサルティング会社として)

創業:2011年3月(kay me 創業)

代表者:代表取締役 毛見 純子

所在地:東京都中央区銀座4-3-10銀座中央ビル8階

店舗:オンラインサイト https://kayme.com/jp/

ほか5店舗(銀座本店、有楽町店、日本橋店、京都店、梅田店)



代表者略歴





代表取締役 毛見 純子 (けみ じゅんこ)

大阪市出身 早稲田大学第一文学部卒業

幼少のころ大阪で呉服屋の祖父母を見て育つ。

大学卒業後、新卒でベネッセコーポレーションにて営業およびマーケティング職を、その後、プライス ウォーターハウスクーパースにて組織人事コンサルタントを経験。その後、ボストンコンサルティンググループにて、経営戦略コンサルタントとしてIT情報通信、製薬企業などのコンサルティングに従事。

2008年マーケティングコンサルティング会社を立上げ代表に就任。おもに金融、IT情報通信、エネルギー産業に対する新規事業開発サービスを提供。

その後、2011年にkay me事業を開始。2015年英国法人を設立。プロデューサーとともにリードデザイナーも務める。2016年 日本政策投資銀行「DBJ女性起業大賞」、2017年JNB「グローバル大賞優秀賞」、2015年英国商業商工会議所「2015アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー」、2014年MITベンチャーフォーラムグローバルストラテジー部門優秀賞などを受賞



