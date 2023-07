[株式会社東京国際フォーラム]

株式会社東京国際フォーラム(本社:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:中嶋正宏)主催事業の「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO」、「J-CULTURE FEST」が、企業における芸術文化支援活動《This is MECENAT 2023》として認定されました。2024年にはこの《This is MECENAT 2023》の中から特に優れた活動が「メセナアワード2024」として表彰されます。

東京国際フォーラムは、魅力あるまちづくりの核として、文化の創造と発信の拠点として、地域に賑わいをもたらし、都民や社会に貢献する主催事業をこれからも積極的に展開してまいります。





<ラ・フォル・ジュルネとは>

ラ・フォル・ジュルネ(以下、LFJ)は、フランスのナントで誕生したクラシック音楽祭。2005年にラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭(現「ラ・フォル・ジュルネTOKYO」)として日本で初めて開催され、今では世界最大級のクラシック音楽祭として、東京・丸の内のゴールデン・ウィークの風物詩になりました。LFJは1公演が約45分で、朝から晩まで開催される一流のコンサートが低料金で楽しめることや、街全体で多彩なイベントが開催され、赤ちゃんからクラシック通までピクニック気分で楽しめる音楽祭です。4年振りの開催となった今年は「ベートーヴェン」をテーマに3日間開催し、約18万人に来場いただきました。



(C)team Miura

【主催】ラ・フォル・ジュルネTOKYO2023運営委員会

(三菱地所株式会社/株式会社東京国際フォーラム/株式会社KAJIMOTO)

公式HP https://www.lfj.jp



<J-CULTURE FESTとは>

J-CULTURE FESTは“伝統と革新”をコンセプトに、日本文化に親しみ、新たな価値発見の機会をご提供することを目的に、当館の開館20周記念事業として2017年にスタートし、音楽や狂言、歌舞伎など日本が誇る各界のアーティストが出演する公演や日本の伝統文化を体験・再発見できる体験・企画展示等、日本文化をさまざまな形で体感できるイベントを実施してきました。

2023年1月の公演では、「本物の宮廷装束を纏う舞台公演」として、詩楽劇「八雲立つ」を上演、企画展示「正月に出会う 五節供の日本」展では、平安時代の五節供を表現した360度から見られる1/4スケールジオラマや等身大の衣裳展示を通して五節供を紹介しました。



【主催】 株式会社井筒/株式会社東京国際フォーラム

「八雲立つ」公式HP https://www.iz2tokyo5.com

「正月に出会う 五節供の日本」展 公式HP https://www.izutsutenji.com/



<This is MECENATとは>

「This is MECENAT」は、全国各地で行われる多彩な企業メセナを顕在化し、その社会的意義や存在感を示すことを目的に、公益社団法人企業メセナ協議会により2014年に創設された制度。「メセナの今」を多角的に発信し、これまでにのべ 1,300 件以上の活動が認定されています。さらに認定の翌年には、特に優れた活動が「メセナアワード」として表彰されます。芸術文化振興による豊かな社会創造活動への理解や共感が深まることを目指す制度です。



https://mecenat-mark.org/



