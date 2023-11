[株式会社ニューテックジャパン]

クリエイターは皆、それぞれ異なる障がいのある方たち。クリエイターとアトリエスタ(支援員)の共同作業で作り上げるデザインをアウトドアプロダクトに。



「鎌倉天幕」をはじめ、ハイスペックなギアを作り続ける株式会社ニューテックジャパン(本社:横浜市西区、代表取締役:白石 徳宏)は、2023年11月10日(金)より、羽毛に拘ったスリーピングバッグメーカーのNANGAと共にRATTA RATTARRのデザインを取り入れてアウトドア用品5アイテムの販売を開始いたします。





◆商品開発のきっかけ◆



長野県北佐久郡軽井沢町にひっそりと建つ、白い平屋の「ラッタ ラッタル」。

障がいのある人たちがものづくりをする、軽井沢のアトリエです。

描くこと・表現することが好きな人が、心赴くままに描いたイラストを素材とした様々な商品を販売し、障がいのある人が働ける場所を生み出す支援をしているのが「ラッタラッタル」。

「飾ることをしない人たちが描く絵には、大きな魅力がある」それがラッタラッタルのアートワークです。

障がいを持つクリエイターと支援者であるアトリエスタが共同で創作する作品には、誰かを感動させようとしていないのに、感動してしまう力が潜んでいます。

そんなラッタラッタルのアートワークを、「アウトドアメーカーが繋がってカタチにできないだろうか」という鎌倉天幕の想いに、ナンガ社が共感することでコラボレーションは生まれました。







◆グラフィックテーマ◆



鎌倉天幕とNANGAのスタッフが実際にアトリエへ足を運び、クリエイターの方々の作品を1枚1枚拝見しました。

その中で「点、線、輪」のデザインを中心に選定させていただきました。

「点と点が繋がり線になる。

線と線が繋がり輪になるように。」

"Bond Series"

こちらが今回のメインテーマです。

商品を通じて多くの方に共感いただき、このプロジェクトが更に発展することを願っております。





◆商品紹介◆

1.Poncho





カンガルーポケットに収納可能なパッカブル仕様のため、持ち歩きにも便利。

登山・トレッキングにも、大型のバックパックを背負ったまま着用出来ます。

街中でのバイク・自転車乗車時はもちろん、車椅子にも対応できるサイズになるよう、丈感を何度も調整したこだわりの保温力高いレインポンチョです。





【SPEC】

表地 : Polyester 100%

2.5 Layer 透湿防水ラミネート

Made in China

フリーサイズ 男女兼用

着丈 :121cm(後)

裄丈 :78.5cm

フード高 : 40cm

【価格】22,000円(税込)







2.Sleeping Bag 600



成熟した水鳥の羽毛「DXヨーロピアンホワイトダックダウン」は保湿性が高く、軽いのが特徴です。

700フィルパワーの羽毛を最大限に活かすボックスキルト構造、2.5レイヤーの透湿防水ラミネート生地を採用した保温力の高い4シーズン対応のスリーピングバッグです。



【SPEC】



表地 : Polyester 100%

2.5 Layer 透湿防水ラミネート

裏地 : 20D Nylon 100%

中綿 : Down 90%

: Feather 10%

重量 : 約1.3kg

快適温度 : 0℃~-3℃

下限温度 :ー8℃

4シーズン対応 : 春・夏・秋・初冬

レギュラーサイズ : 身長 180cm程度

Made in China

【価格】50,600円(税込)





3.Warmer Tote



日常使いに丁度良いサイズの小型トートバッグ。

開口部はジッパーでクローズ出来て、背面には手を温められるポケットウォーマーを付属。寒い屋外やアウトドア、スポーツ観戦などに重宝します。

RATTA RATTARRのグラフィックとポケットウォーマーで、心も体も温まること間違いなし。





【SPEC】

表地 : Polyester 100% 2.5 Layer 透湿防水ラミネート

裏地 : Polyester 100%

中綿 : Polyester 100%

Made in China

【価格】13,200円(税込)



4.Blanket



丈夫なコットン素材を縦糸に、保温力に優れたウール素材を起毛面にし、強度と防寒性が優れた生地で質感の高いブランケットに仕上げました。

スナップボタンを留めてポンチョのように使用することも可能。

肌寒い日の羽織りとしてはもちろん、アウトドアシーンにおいても幅広く活躍が期待できます。



【SPEC】

Wool 80%

Cotton 20%

Made in Japan

サイズ:140×100cm

【価格】14,300円(税込)



5.Bandana



一辺に生地の耳を使用して、三辺を丁寧に三巻。

ビンテージライクな縫製にこだわったバンダナです。

RATTA RATTARRのデザインを全面にあしらい、見ているだけでも心温まります。

鞄の持ち手に結んでみたり、スタイリングのアクセントとしても役立ちます。

ギフトにもぴったりなひと品です。









【SPEC】

Cotton 100%

Made in Japan

サイズ:53×53cm

【価格】2,200円(税込)





