株式会社RATEL(本社:福岡市中央区、代表取締役:吉村信平 / https://ratel.games )は、2023年11月7日18時より、オンラインセミナー「eスポーツ選手/有名ゲーム配信者を起用したインフルエンサーマーケティングの効果とは」を開催することをお知らせ致します。







イベント概要





本ウェビナーでは、若い世代に熱狂的なファンが多いゲーム実況者/配信者を起用したインフルエンサープロモーションの効果や事例についてご紹介いたします。

ゲーム関連の商品以外では相性が良くないと思われがちですが、食品や日用品、アパレル業界とも親和性があり、キャスティングと企画次第で認知拡大と販売促進が期待できます。

なぜゲーム以外との相性も良いのか、購買にも繋がるのかについて、この業界の特性や文化と弊社事例も交えながら解説致します。



アジェンダ





・eスポーツ業界の今

・ゲーム配信市場について

・ゲーム配信者/eスポーツの視聴者特性

・ゲーム配信者/eスポーツのプロモーション特性

・ゲーム配信者/eスポーツのプロモーション事例

・弊社事例のご紹介



開催スケジュール





■第一回:11月7日 18:00~18:30

申し込みURL: https://media-radar.jp/seminar2121.html

■第二回:11月9日 17:00~17:30

申し込みURL:https://media-radar.jp/seminar2122.html

■第三回:11月14日 16:00~16:30

申し込みURL:https://media-radar.jp/seminar2123.html

■第四回:11月21日 17:00~17:30

申し込みURL:https://media-radar.jp/seminar2082.html



※第一回~第四回はいずれも同じ内容のウェビナーとなっております。

※同業他社等判断した場合、ご参加をお断りさせていただく場合がございますので予めご了承ください。



スピーカープロフィール







■株式会社RATEL エージェンシー事業部 / 中道 雄飛

日本大学法学部を卒業後、デジタルマーケティング企業に新卒で入社し、マネージャー兼事業部ボードメンバーとして東証グロース市場への上場を経験。

同社を退社後、株式会社RATEL エージェンシー事業部に事業部長として入社。

好きなゲームはウイニングポスト。



株式会社RATELについて







2018年の設立以来、”Bet all on esports, Unlock the new world.”というミッションを掲げ、eスポーツ大会やイベントの制作を行うエンタープライズ事業を展開。ApexLegends/VALORANT/KOF等の様々なタイトルの公式大会や大規模大会を年間250件以上運営。 eスポーツ選手やストリーマーのインフルエンサーマーケティングを行うエージェンシー事業部や、ソフトウェア開発を行うプロダクト事業部も擁する。



■会社HP : https://ratel.games/

■お問合わせ : https://ratel.games/contact



