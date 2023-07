[Behaviour Interactive, Inc.]

ニコラス・ケイジ氏が細部にまでこだわった本人役のキャラクターで、霧の森を舞台に人生最高の演技を披露



オフィシャルトレーラー:https://youtu.be/YygSCAAREoE







カナダ最大手のゲーム開発・販売会社Behaviour Interactive Inc.は、展開する非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight(デッド・バイ・デイライト)』にて、ニコラス・ケイジ氏が登場する新チャプターのPTB(パブリックテストビルド)を本日7月6日(木)よりSteam限定で開始いたします。その名も「Nicholas Cage(ニコラス・ケイジ)」チャプターと銘打ち、ハリウッド俳優ニコラス・ケイジ氏がサバイバーとして運命をかけた命がけの戦いに挑みます。著名人が本人役で『Dead by Daylight』に登場するのは今回が初めてです。



数えきれないほどの受賞歴があり、世界中で100本以上の映画に出演してきたケイジ氏の今回の舞台は霧の森です。とある撮影の最中、彼の演技は『Dead by Daylight』の邪悪な存在「エンティティ」を呼び起こしてしまいます。気がつくと奇妙な霧に包まれ、恐ろしいキラー(殺人鬼)に追われることに・・・これまでに積み重ねた豊富な経験を活かし、キラーの追跡から生き延びる運命を背負うことになったのです。



死と隣り合わせのパフォーマンス!ニコラス・ケイジ氏になりきって3つのパークを使いこなそう





これまで彼の演技は“鑑賞”されるものでしたが、本作では“彼自身になりきる”ことで斬新なゲームプレイを楽しむことができます。ニコラス・ケイジ氏ならではの以下3つのパークを使いこなし、マッチをご堪能いただけます。



・「Dramaturgy(劇作法)」は、無傷状態の時のみ使用可能となり、劇作法を発動すると短時間速度強化を図ることが出来ます。その後、4つのエフェクト(1.数秒間移動速度が上がる、2.爆竹を得る、3.短時間キラーから姿が見えるようになる、4.叫び声をあげる)のうち1つがランダムに発生します。

・「Scene Partner(シーンの相手役)」は、キラーの脅威範囲にいるときに叫び声をあげると、キラーのオーラを短時間見ることができます。ただし、キラーに見つかってしまう可能性もあるため注意が必要です。

・「Plot Twist(予想外の展開)」は、瀕死であるかのように装い、演技することで負傷した状態から全回復まで持ち込める可能性のあるパークです。負傷時にしゃがみながら使用すると自らダウン状態になり、沈黙の状態で血の跡も残しません。ダウン状態で一定時間見つからずにいる必要があるためリスクが高いものの、自分ひとりで全回復できる可能性もあることから、使用するには勇気が必要なハイリスク高リターンのパークと言えます。





伝説の中の伝説と共に創り上げた、こだわりのチャプター





俳優に留まらず、監督やプロデューサーとして多方面で活躍するニコラス・ケイジ氏は、その多才さを武器に40年以上に渡りエンターテイメントの最前線にいます。そんなレジェンド俳優との取組みについて、Behaviour Interactiveパートナーシップ責任者のMathieu Côte(マシュー・コート)は以下のように述べています。



「ニコラス・ケイジ氏に『Dead by Daylight』を通し、初めてゲームという世界に足を踏み入れていただけたことに感激しています。セリフは全てご本人が担当し、全ての制作工程に携わっていただきました。彼の作品づくりへの献身とプロ意識は類いまれなものです。本チャプターを通しご一緒できたことを大変光栄に思いますし、プレイヤーの皆さんにも存分に楽しんでいただけるコンテンツができたと思います!」

「ニコラス・ケイジ」チャプターでは、サバイバー「ニコラス・ケイジ」とベリーレアコーディネイトがゲーム内ストアにて2023年7月26日(水)午前1時より発売されます。また、特別版DLCの「ニコラス・ケイジ」チャプターパックも同日より販売し、サバイバー「ニコラス・ケイジ」とベリーレアコーディネイトに加え、ニコラス・ケイジ専用ジャケットが含まれます。チャプターパックは、Steam、PS5、PS4、Xbox One、Xbox Series X|S、Epic Games Store、Windows Store、Nintendo Switchにてお買い求めいただけます。



Dead by Daylight(TM) (デッド・バイ・デイライト)について





Behaviour Interactiveがお届けする『Dead by Daylight』は、4対 1の非対称型でオンライン対戦を行うマルチプレイヤーホラーゲームです。「サバイバルなかくれんぼ」をコンセプトに、ダークファンタジーを演出した本作品は、総プレイヤー数5,000万人を突破。全世界を震撼させるゲームへと成長しました。1日あたり約200万人のユーザーがPCやコンソール、モバイルで、ゲームの舞台である「殺戮場」にてキラーと呼ばれる殺人鬼1人と、殺人鬼からの逃亡を試みるサバイバー(生存者)4人に分かれてプレイしています。2016年の発売以来、TVや映画、ゲームにおける伝説的な作品と次々にコラボレーションし、“ホラーの傑作”が集結し再認識される場として世界観ができあがり、対戦ごとに異なる体験を楽しめるのが特徴です。2021年12月27日にテレビ朝日系列にて放送された『国民5万人がガチ投票!テレビゲーム総選挙』でも見事トップ100にランクイン。詳細はhttps://deadbydaylight.com/をご覧ください。



Behaviour(TM) Interactiveについて





Behaviour Interactiveは今年で設立30周年を迎え、今やスタジオには1,000人を超えるスタッフが従事しています。数々の受賞歴で総プレイヤー数5,000万人を突破したオリジナルゲームタイトル『Dead by Daylight』を代表作に、『アサシン クリード』、『Call of Duty』などゲーム業界最大級のタイトルにおける共同開発者としてクレジットされ、世界をリードするゲーム開発会社として成長を続けています。Deloitte Canadaの「Enterprise Fast 15」と「Best Managed Company」を受賞し、2021年にはGamesIndustry.bizのBest Places to Work - Canada(カナダ国内で最も働きやすい企業)にも選ばれ、ゲーム業界におけるキャリアアップと人材育成を促進。Behaviour Interactiveのパートナーには、Microsoft、Sony、EA、ワーナー、2Kなど、世界有数の企業が名を連ねています。詳細については、https://bhvr.comをご覧ください。



(C) 2015-2023 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-11:16)