「いい仕事は、いいオフィスから」をコンセプトにレンタルオフィス・コワーキングスペースの「THE HUB」を運営する、nex株式会社(東京都港区所在、代表取締役:若林 武、以下「nex」といいます。)は、積水ハウスグループ(施工:積水ハウス株式会社、シェアオフィス事業主:積水ハウス不動産東京株式会社)とのタイアップにより、高田馬場駅前の新築ハイグレードビル内にシェアオフィス「THE HUB高田馬場」をオープンいたします。



建物所有者の東京三協信用金庫は、新本店としてのビル建築にあたり、上層階3フロアに、創業や地域産業の活性化を促進するためのシェアオフィスを内包させて、入居する起業家の後方支援を推進するため、本件取組を企図しました。

駅前・早稲田通りに面した視認性の高いビルは、災害時の事業継続計画強化やCO2削減のための建材等の導入により、建物エネルギー性能はBELS評価書の5つ星評価となっており、入居する起業家にも安心したオフィス環境を提供します。



▶ THE HUB 高田馬場について

特徴1〔1名用から10名用まで・24H365日使えるレンタルオフィス〕

起業や自習室、サテライトオフィスに適した1名用から、営業所や本店にも使える10名用まで、オフィス家具やインターネットも完備した専用個室オフィスをご用意。

特徴2〔柔軟な働き方をサポートするコワーキングスペース〕

ワークラウンジには、隣席も気にならない仕切りのついたカウンター席や、壁でくるりと囲まれたブース席、さらにWEB会議にも対応する完全個室のブース席もあり、コストを掛けたくない起業時やSOHO分離のオフィス代わりに、またサテライトオフィスや書斎や自習室代わりに大活躍です。

特徴3〔全国700拠点以上も使える〕

全国最大級となる700拠点以上のワークスペースを必要なときに必要なだけ、30分220円から利用でき、ご契約拠点の他、マルチロケーションも手に入れることができるのはnexのTHE HUBだけ。

特徴4〔高品質オフィスを安心の低価格で〕

nexと積水ハウスグループのノウハウを結集し、働く人の目線で1センチ単位のこだわりから創られた機能的で使い易いオフィスを1名8,800円(コワーキングスペース利用)からご利用いただけます。

個室オフィスは1名用3万円台よりご提供。



▶ THE HUB 高田馬場の施設概要

・住 所 : 東京都新宿区高田馬場2-17-3新本店・本部ビル

・交 通 : JR山手線「高田馬場」2分、東西線「高田馬場」1分

・面 積 : 2.4平方メートル (1名用)~24平方メートル (10名用)90区画

・賃料等 : 賃料36,300円~234,300円(別途管理費)

・契約費用 : 礼金なし、敷金なし、保険料・施設維持費



▶ THE HUBについて

THE HUBは「いい仕事は、いいオフィスから」をコンセプトに、いつでもどこでも、必要なときに必要なだけ、マルチロケーションで多様な働き方をサポートするフレキシブルワークスペース(シェアオフィス・コワーキングスペース)です。スタートアップに最適な1名用から数十名用まで、想像力を刺激し、生産性を向上させるワークスペースを提供しています。



▶ nex会社概要

・商 号 : nex株式会社

・代表者 : 若 林 武

・所在地 : 105-0003 東京都港区西新橋2-11-6

・設 立 : 2007年4月3日(1999年5月創業)

・資本金 : 368,000,000円

・売上高 : 3,544,899千円

・従業員数 : 126名

・店舗数 : シェアオフィス720拠点(弊社運営68拠点・提携店652拠点)、シェアサロン4店舗

・事業内容 : シェアオフィス事業、不動産の売買・賃貸・仲介・管理、建物総合管理、設計施工、

その他関連するサービス

・公式ホームページ https://thehub.nex.works/



