株式会社 明治(本社:東京都中央区、代表取締役社長:松田 克也)は、明治「いちごお菓子」と“いちごの王子様”「すとぷり」がコラボした『Here We Go!! はっぴーすとろべりーめもりー!』プロジェクトを2023年1月10日(火)よりスタートしております。

昨今の社会状況の変化により、改めて“会うことの楽しさ”を「いちごお菓子」を通じてお届けできるよう、今年も「すとぷり」に「明治いちごアンバサダー」に就任いただき、商品をARカメラで読み取ると「すとぷり」が会いに来てくれるAR企画第1弾・第2弾や、書き下ろし新曲『チョコレートはんぶんこ』が流れるTVCMの放映や渋谷ヒカリエでのリアルイベントなども開催し、大変反響を頂いております。

そしてこの度、2023年3月21日(火)からの、「きのこの山いちご&ショコラ」 「たけのこの里いちご&ショコラ」 「アーモンドチョコレートストロベリー」の「すとぷり」スペシャルコラボパッケージ発売開始に伴い、『チョコレートはんぶんこ』のコラボミュージックビデオを公開します。ミュージックビデオでは、「すとぷり」メンバーが「いちごお菓子」を持って集合し、メンバー全員で直接会えた喜びをアニメーションで表現しており、絶賛放送中のCMをより一層お楽しみいただけるような作品となっております。

AR企画も、「すとぷり」スペシャルコラボパッケージをARカメラで読み込んだ時にのみ見ることができる演出を追加いたしました。

コラボミュージックビデオ、AR企画を通じて、今後も皆さんに「会う楽しさ」をお伝えできればと思います。※特設サイト:https://www.meiji.co.jp/sweets/chocolate/kinotake/cmp/happystrawberry2/









明治「いちごお菓子」コラボ! 「すとぷり」新曲『チョコレートはんぶんこ』のミュージックビデオ



■タイトル:はっぴーすとろべりーめもりー!Here We Go!!篇 90秒

■公開日:2023年3月21日(火)15:00

■TVCM放映:2023年3月26日(日)10:00~10:30

テレビ東京系列・すとぷりのHere!We!GO!!

■URL :https://youtu.be/8BredNMzw9c









「すとぷり」がコラボパッケージを持って想いを届ける!? AR企画バージョンアップ!









第1弾に続いて2月10日(金)から実施中のAR企画第2弾『ARはっぴーすとろべりーめもりー!すとぷり すとろべりーどあ!』ですが、3月21日(火)より、「すとぷり」スペシャルコラボパッケージをARカメラで読み込んだ時にのみ、見ることができる演出を追加いたしました。

新発売の「すとぷり」スペシャルコラボパッケージをお手持ちのスマートフォンのARカメラをかざすと、同じ商品を持った「すとぷり」メンバーの1人がランダムで会いに登場します。まるで、バーチャル姿のメンバーが実際に自分の家に来たかのように、コラボパッケージと共にメッセージを届けてくれます。

※特設サイト:https://www.meiji.co.jp/sweets/chocolate/kinotake/cmp/happystrawberry2/



■開催期間:2023年2月10日(金)10:00~4月30日(日)23:59

■対象商品:「きのこの山いちご&ショコラ」 「たけのこの里いちご&ショコラ」 「きのこの山」 「たけのこの里」「アポロ」 「アポロ袋 12袋」 「アポロ マイスタイル」「明治ストロベリーチョコレート」 「明治ストロベリーチョコレート BOX (26枚)」「プッカいちご」 「ガルボつぶ練り苺パウチ」「リッチチョコレートサンド ストロベリー」「大粒アポロジューシーベリーさわやかフロマージュ仕立て」

※対象商品は変更となる可能性がございます。





■遊び方:1.対象商品を購入し、特設サイト(https://www.meiji.co.jp/sweets/chocolate/kinotake/cmp/happystrawberry2/ )にアクセス

2.ARカメラを起動して対象商品のパッケージにかざすと、『すとぷり すとろべりーどあ!』がスタート

3.ドアが開き、「すとぷり」メンバーがランダムに1人登場し、明治「いちごお菓子」を届けてくれます。





3月21日(火)から新発売!「すとぷり」スペシャルコラボパッケージ概要



■「きのこの山いちご&ショコラ」 「たけのこの里いちご&ショコラ」





「きのこの山いちご&ショコラ」 「たけのこの里いちご&ショコラ」のパッケージに期間限定でハートの形の箱を大切に持った「すとぷり」が登場。パッケージの裏面にも「すとぷり」メンバーの誰か一人が登場しますので、店頭でお好きな商品を選んで頂ければと思います。







■「アーモンドチョコレートストロベリー」





1962年に誕生した人気のロングセラーブランド「アーモンドチョコレート」より、カリっと香ばしいアーモンドを苺チップとストロベリーチョコレートで包んだ「アーモンドチョコレートストロベリー」が、「すとぷり」コラボパッケージで新発売。ハートの箱や苺を持った「すとぷり」が登場します。









「すとぷり」について







「すとぷり」についてYouTubeやツイキャスなどネットを中心に活動するエンタメアイドルユニット。歌やゲーム実況など様々なジャンルの動画配信で人気を博しているメンバーが集い「すとぷり」を結成。2016年6月4日より、楽曲投稿や生配信、ライブの開催をセルフプロデュースで実施し、現在、YouTubeの公式チャンネル「すとぷりちゃんねる」のチャンネル登録者数は199万人を突破!2019年7月3日に発売した1stフルアルバム「すとろべりーらぶっ!」はオリコン週間アルバムランキング1位(2019/7/15付)を記録。2019年夏には、約45,000人を動員した全国ツアーや、メットライフドームでのワンマンライブ2daysを敢行。2019年のライブ総動員数は、15万人を突破した。2020年1月15日に発売した2ndフルアルバム「すとろべりーねくすとっ!」は、オリコン上半期ランキング2020アルバムランキングで5位、ビルボード2020年上半期TOP Albums Salesトップ10では7位にランクイン。2020年11月11日発売の3rdフルアルバム「Strawberry Prince」は、オリコン年間ランキング2020 アルバムランキングで9位、第35回 日本ゴールドディスク大賞 ベスト5アルバム(邦楽部門)、プラチナディスク認定に。2022年12月21日発売の最新作となる4thフルアルバム「Here We Go!!」は、オリコン週間アルバムランキング1位(2023/1/2付)、Billboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”で、1位を獲得。Yahoo!きっず 検索ランキング2020、2021の人物ランキング1位、『Simeji presents Z世代トレンドアワード 2021』の「ヒト部門流行大賞」第1位、総合部門「年間トレンド対象」第3位、第34回 日本ゴールドディスク大賞 ベスト5ニューアーティストにも!2022年1月から開催したすとぷり初の過去最大規模となる全国5大ドームツアーは32万人を動員。全公演がSold Out!2023年1月からは全国11箇所全44公演のすとぷり ARENA TOUR 2023「Here We Go!!」がスタート!今後も「すとぷり」から目が離せません!





すとぷり史上最大規模のアリーナツアー すとぷり ARENA TOUR 2023 "Here We Go!!"



■特設ページ:https://strawberryprince.com/hwg_tour2023/

【埼玉公演】 さいたまスーパーアリーナ

2023年4月1日(土) 昼:開演13:00 夜:開演18:00

2023年4月2日(日) 昼:開演12:00 夜:開演17:00



【愛知公演】 日本ガイシホール

2023年4月8日(土) 昼:開演13:00 夜:開演18:00

2023年4月9日(日) 昼:開演12:00 夜:開演17:00



【大阪公演】 大阪城ホール

2023年4月15日(土) 昼:開演13:00 夜:開演18:00

2023年4月16日(日) 昼:開演12:00 夜:開演17:00



【北海道公演】真駒内セキスイハイム アイスアリーナ

2023年4月29日(土) 昼:開演13:00 夜:開演18:00

2023年4月30日(日) 昼:開演12:00 夜:開演17:00



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/21-18:46)