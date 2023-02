[株式会社BOY NEXT DOOR]

出演するプロモーションムービーはEveが書き下ろしたタイアップ楽曲「虎狼来(コロロン)」





「ヨリドコロを創り、笑顔のキッカケを増やす」をビジョンに掲げ、タレント・インフルエンサーのマネジメント事業を展開する株式会社BOY NEXT DOOR(本社:東京都渋谷区、代表取締役:中村慎之介、以下「BOY NEXT DOOR」)は、当社専属で若者から絶大な人気を誇るアパレルブランド『Younger Song(ヤンガーソング)』を率いる齋藤天晴と、同ブランドのクルーとしても活動している当社専属で俳優の相馬理が、男性用ヘアスタイリング売上No1ブランド※1の「ギャツビー」が2023年2月20日(月)より発売したスタイリング新シリーズ「メタラバー」のモデルを務めたことをお知らせいたします。







Eve書き下ろし楽曲「虎狼来(コロロン)」にのせたプロモーションムービー

商品概要







【ギャツビーメタラバーシリーズ】





■商品名/容量(左から)

ギャツビーメタラバーワックスハード/65g

ギャツビーメタラバーバームスマート/60g

ギャツビーメタラバークレイフレックス/65g

ギャツビーメタラバーグロスハード/70g

ギャツビーメタラバージェルプレイフル/140g

ギャツビーメタラバーバブルパーマスタイルクリエイター/180g

各1,000円(税込1,100円)



■ブランドサイト:https://www.gatsby.jp/product/hairstyling/meta-rubber/



■公式Instagram:https://www.instagram.com/metarubber_official/



■関連リリース:https://www.mandom.co.jp/release/2022121401.html







プロモーションムービー概要



タイトル:メタラバー「誕生」篇



公開先:ギャツビー公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@gatsby8892



動画URL:https://youtu.be/Z82ONjMniyk







齋藤天晴コメント



中学・高校・大学とワックスと言えばギャツビーで

コンビニとかでピンクの丸いパッケージのワックスを買っていた自分が

まさかギャツビーのワックスのモデルをできるなんて感動です。



普段一緒に働いている大好きな仲間達と昔から使っていたギャツビー、そしてプロモーションムービーでは大好きなEveさんの書き下ろし楽曲タイアップと、もう規模が大きすぎて夢なのかな?って思ってます。



使い心地も最高です!







相馬理コメント



GATSBYの新商品ワックスMETA RUBBERのモデルにYoungerCrewとして出演させていただきました。



いつも一緒にいるYounger Crew、そしてお世話になっているfifthさんと一緒に仕事ができるのは不思議な気持ちでしたがとても嬉しくて、楽しい撮影でした。ラベル、プロモーションムービーなど色々な所で見られると思うので是非ご覧ください。



したい髪型や長さで使い分けて、新しい髪型にもチャレンジしてみてください。







齋藤天晴プロフィール



大学卒業後アパレルブランドに就職し、わずか4か月でブランドを立ち上げ初年度にして売上は億超えを記録。2021年5月に独立。”トレンドを作る若者がもっと自信をもち、唄(=声)がもっと世の中に届くように”という想いを込めて「Younger Song」立ち上げ。オンライン販売のみでスタートし、毎回即完売。2021年12月原宿に路面店をオープン。現在は東京・大阪・名古屋・仙台に店舗を構える他、毎週末全国でもPOP UP STOREを開催し、若者から強い人気を誇る。



▶Instagram:https://www.instagram.com/ten__sei/



▶Younger Song Instagram:https://www.instagram.com/younger__song/







相馬理プロフィール



2018年ABEMA「年下王子さま」出演を機に注目を集め、務めていた商社を辞め芸能の道一本に。CX・FOD連ドラ「スイートリベンジ」「あざとくて何が悪いの?」「美しい彼」など話題作への出演も続き役者として期待されている。新納直とのYouTubユニット「真夜中の12時」はリアルな恋愛ドラマで注目を集め、人気作品は120万再生間近。「Younger Song」立ち上げ当初からYounger Crewとしてモデル、店頭など幅広くブランドの盛り上げをサポートしている。



▶Instagram:https://www.instagram.com/satoru.s1023



▶真夜中の12時HP:https://mayonakano12ji.com/



▶YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCwvJn3iqoN712fvITTjC-Fg





※1 インテージSRI+ 日本の男性用ヘアワックス市場2018年~2022年各年シリーズ合計販売金額







株式会社BOY NEXT DOORについて



株式会社BOY NEXT DOORは「ヨリドコロを創り、笑顔のキッカケを増やす」をビジョンに掲げ、2018年よりタレント、インフルエンサーのマネジメント事業を開始いたしました。 主要事業である『BOY NEXT DOOR』では、SNS総フォロワー数100万超のメンズYouTuberグループ『真夜中の12時』をはじめ、メンズインフルエンサー、タレント、俳優のプロデュース、マネジメントを提供しております。



社名:株式会社BOY NEXT DOOR

HP:https://boynextdoor.jp/

所在地:東京都渋谷区神南1-20-13 JMFビル01 4階

設立:2014年12月17日

代表者:代表取締役 中村 慎之介



