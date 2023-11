[KAATSU JAPAN株式会社]



KAATSU JAPAN 株式会社(代表取締役/加圧トレーニング発明者:佐藤義昭)は、関連会社である米国KAATSU Global社のKAATSU機器が米国FDA(Food and Drug Administration、食品医薬品局)にて医療機器(ClassI)登録されましたことをお知らせいたします。



https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm?lid=856033&lpcd=ISA





米国FDAは医療機器の安全性と有効性の世界的な基準として広く認識されており、FDAへの登録はこれら機器が安全性、パフォーマンス、品質に関する厳格な基準を満たしていることを意味しています。



現在、米国KAATSU Global社のすべての加圧製品がFDAのClassI医療機器に登録されています。

これにより米国内では、年間72,000,000人以上のアメリカ人が治療を受けている全米1,500のVA病院や診療所で使用できるようになり、医師による手足切断患者や新型コロナウイルス感染症の後遺症を含む様々な用途に対して処方できるようになりました。理学療法士による骨、筋肉、靭帯、腱などの様々な怪我の治療や手術後のリハビリにも使用できるようになりました。加圧機器は民間および公的(政府)医療保険で全額払い戻しが可能です。



また医療現場以外でもすでにNFL、NBA、MLB、NHLの全米プロスポーツリーグ等で使用されております。ヨーロッパ諸国においてもすべてのサッカーリーグなどで十分な安全性が確認されています。



日本においては引き続き当社が総輸入元として国内事情に合わせた展開をしてまいります。今後さらなるKAATSUの資格取得を希望される方々やKAATSUの導入を考えられている事業団体、企業等を対象に、新しい事業展開に伴って販売を進めていく方針です。





KAATSU JAPAN 株式会社:

https://kaatsu.co.jp/



獨協医科大学医学部『加圧トレーニング医学講座』:

https://www.dokkyomed.ac.jp/dusm/organization/80



一般社団法人日本加圧トレーニング学会:

https://kaatsu.jp/



