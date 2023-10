[LINEヤフー株式会社]

LINEヤフー株式会社は、当社が展開するパズルゲーム「LINE ポコパン」(iPhone・Android対応/無料)が、アップデートを実施し、リニューアルしました。さらに、リニューアルを記念したイベント&キャンペーンも開催しましたのでお知らせします。



■「LINE ポコパン」アップデート内容

本アップデートにより、キャラクターの成長システムが新しくなり、ゲームを助けてくれる「なかま」がパワーアップします。その他にも、スキル値のパワーアップや多彩なデザインリニューアルも実施。さらに、スマートフォンのみのデザインからタブレット対応も実施しました。生まれ変わった「LINE ポコパン」をぜひ、お楽しみください。



【動物の成長システム変更】

・現在のシステムではキャラクターを重複させるとパワーアップしますが、重複回数を重ねるほど上昇するパワー数値が少なくなっていきます。

・今回変更となる「アップグレード」システムではレベルアップ時に上昇するパワーを同一基準の数値に設定し、既存のパワーアップシステムを改善する予定です。

・アップグレードするごとにアップグレード前のパワー50%分の数値が上昇し、すべてのランクのキャラクターをレベル10までパワーアップできます。

・パワー以外にもパワーアップ可能なスキルを保有しているキャラクターの場合、スキルも一緒にパワーアップします。

・アップグレードに必要なキャラクターの重複数はランクやレベルによって異なります。



【チェインアタックの全キャラクター適用について】

・チェインアタックはハイスコアの獲得に役立つスキルです。

・現在マスターランクのうち、特定のキャラクターのみが使用できるチェインアタックをすべてのキャラクターに適用します。

・ゲームプレイの初期段階でチェインアタックを使用可能にし、よりハイスコアを狙えるよう改善する予定です。

・さまざまなキャラクターを使用しスキルを活用することで、ゲームプレイをよりお楽しみいただけます。



【召喚システムの変更について】

・現在の召喚システムでは1回の召喚で1体のキャラクターのみ獲得できます。

・変更される召喚システムでは1回の召喚でさまざまなランクのキャラクターを複数獲得できます。

・召喚には広告召喚、ノーマル召喚、プレミアム召喚、エピック召喚の4種類があり、商品によってランク別の獲得確率および獲得量が異なる場合があります。

※その他のアップデート詳細はゲーム内のお知らせからご確認ください



■X(旧Twitter)リポストイベント開催

期間中、「LINE ポコパン」公式X(旧Twitter)でリポストイベントを開催します。リポスト数が条件を達成するとダイヤがもらえます。さらに、1,000リポストを達成で「火の妖精ナビー」がもらえます。



【期間】2023年10月11日(水)~10月13日(金)23:59まで



■リニューアル記念ログインボーナス

リニューアルを記念したログインボーナスを開催します。期間中、ログインするとゲーム内アイテムをプレゼントします。さらに、限定なかまの「火の妖精ナビー」がもらえるキャンペーンも同時開催中です。



【アイテムプレゼント期間】2023年10月12日(木)11:00~11月22日(水)11:00まで

【「火の妖精ナビー」プレゼント期間】2023年10月11日(水)11:00~10月31日(火)11:00まで





■限定のなかまやボスが登場!

期間中、リニューアルを記念した新しい限定のなかまやボスが登場します。



【限定のなかま登場期間】2023年10月11日(水)11:00~10月17日(火)11:00まで

【限定ボスバトル開催期間】2023年10月11日(水)11:00~10月20日(金)11:00まで







「LINE ポコパン」概要

タイトル名:LINE ポコパン

対応端末:iPhone/Android

対応言語:日本語 英語

サービス地域:全世界

サービス開始日:2013年5月23日

価格:無料(アイテム課金)

開発:Treenod Inc.

運営:LINEヤフー株式会社

著作権表記:(C) Treenod, Inc. All rights reserved.

LINE公式アカウント: https://line.me/R/ti/p/%40pokopang(LINE ID: @pokopang)

公式X(旧Twitter)アカウント: https://twitter.com/LINE_PKPN_JP

▼App Store ダウンロードページ:https://itunes.apple.com/jp/app/id609427383

▼Google Play ダウンロードページ:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.naver.SJLGPP

※Android、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



