VANSUNY USBメモリ Type C 64GB USBフラッシュドライブ 2in1 OTG USB 2.0 + USB Cメモリ タイプC 64ギガ (青)

リンク:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BVYNTW2K

元値:999JPY

最終価格:636JPY

セール期間:7月12日(水),10:20 AM - 10:20 PM



2023年7月12日、VANSUNY社は午前10時20分から午後10時20分まで、64GB USBメモリ Type Cの限定セールを開催します。このセールでは、25%OFFの割引に加え、さらに15%OFFのクーポンを利用することができます。元の価格が999円の64GB USBメモリ Type Cは、636円でお買い求めいただけます!



このUSB Cフラッシュドライブは、USB-AとUSB-Cのコネクタを備えており、USB C対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、Mac、USB A対応のコンピュータ間で簡単にコンテンツを移動することができます。ファイル、写真、音楽、ビデオなど、さまざまなデータを迅速かつ安全に転送・保存することができます。コンパクトなデザインで持ち運びに便利でありながら、高い容量を提供します。



VANSUNY USBメモリ Type Cの特徴







【2 in 1 USB メモリ】このデュアルUSBメモリ タイプCは、一方の端に USB A プラグがあり、もう一方の端に USB C プラグがあるため、USB A デバイスと Type-C Android スマートフォン、タブレット、ラップトップの間でファイルを簡単に移動できます。





【プラグ アンド プレイ】この Type-C USBメモリをデバイスに挿入するだけで、より多くの写真、映画、音楽、ファイル、およびゲームを保存するための余分なスペースが即座に得られます。 冒険中の素晴らしい写真やビデオを簡単に撮影できます。





【幅広い用途】 このUSBメモリType Cは、Windows、Android、Linux、および Mac OS で動作します。 コンピュータ、ラップトップ、MacBook、iPad Pro、OTG 対応の Android スマートフォン、タブレットでの使用に最適です。





【信頼性と耐久性】 洗練されたメタル ペン ドライブは、衝撃や落下に強く、ほこりや水しぶきに強く、優れた放熱性を備え、大切なデータを保護します。 キャップのデザインは、使用していないときにコネクターを損傷から保護します。



VANSUNYについて







デジタルストレージ会社として設立されたVANSUNYは、現在はテクノロジーグループとなり、USBフラッシュドライブ、ポータブルSSD、内部ソリッドステートドライブ、USBハブ、USBケーブル、壁充電器、スマートプラグ、デスクランプなど、企業、産業、ビジネス、消費者向けに幅広い製品ラインアップを提供しています。VANSUNYの製品は、実践的な経験と強力な技術提供能力を兼ね備えた研究開発チームによって完全に設計・開発されています。革新的でありながら保存と完璧さに特別な注意を払い、創造的で情熱的なVANSUNYの研究チームは、最先端の技術を駆使して、パフォーマンス、外観、信頼性、コストパフォーマンスに優れた製品を全ての市場の顧客に提供しています。

最高品質と製造の卓越性に取り組むVANSUNYは、ハイテクな生産管理、スマートな物流、体系的な管理プロセスを展開しています。経験豊富なエンジニアが生産のあらゆる側面を監視し、改善に取り組み、パフォーマンスを最適化しています。厳格な品質管理チームと手続きにより、各製品の実際の品質は顧客の期待する品質に合致またはそれを上回ることが保証されます。革新的なグローバルブランドとして、VANSUNYはストレージソリューション製品からスマートホームデバイス、オフィス用品など、より広範なライフスタイルコンセプトにまで展開し、より便利で賢い生活を提供します。

【会社概要】

会社名:VANSUNY株式会社

設立:2013年1月

電話番号: +86 769-82962256

事業内容:ストレージ製品、オフィス用品、ホームスマート製品など

公式サイト:https://vansuny.com/





