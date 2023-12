[株式会社BLOCKSMITH&Co.]

株式会社BLOCKSMITH&Co. (本社:東京都港区、代表取締役社長CEO 真田 哲弥、以下「BLOCKSMITH」)は、α版先行プレイ配信中の『QAQA(カカ)』がA24作品に関するクイズを出題する、「A24の知られざる映画たち presented by U-NEXT×QAQAクイズキャンペーン」を本日より実施することをお知らせいたします。







本キャンペーンは、動画配信サービス「U-NEXT」が日本初公開となるA24スタジオの11作品を届ける「A24の知られざる映画たちpresented by U-NEXT」とコラボして実施するキャンペーンです。

「ハリーポッターで有名なダニエル・ラドクリフが意外な役に挑戦!」「鬼才アリ・アスター監督と、『ジョーカー』のホアキン・フェニックスがタッグを組んだ最新作」など、A24作品についてのトリビアを織り交ぜたクイズを全12問、QAQA公式LINEにて出題します。

作品についてさらに深堀りするきっかけとしてお楽しみください。



「A24の知られざる映画たち presented by U-NEXT×QAQAクイズキャンペーン」詳細





■あの有名俳優がこんな作品にも!?『QAQA』クイズキャンペーン

『QAQA』公式LINEまたは『QAQA』アプリ内(※)で出題されるA24作品に関するクイズに解答した方を対象に抽選で合計10名様に賞品をプレゼントします。『QAQA』公式LINEを友だち登録いただくことで参加できます。

※先行プレイを体験中の方は『QAQA』アプリからもご参加いただけます。



クイズの出題数は全部で12問。『ミッドサマー』『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』、『ムーンライト』、『レディ・バード』などA24を代表する作品のクイズに何問正解できるか、あなたの映画愛でぜひ挑戦してみてください。

※クイズに解答できるのは1回限りです



■『QAQA』公式Xアカウントでフォロー&RTキャンペーン

X(旧Twitter)にて『QAQA』公式Xアカウントをフォロー&RTした方を対象に抽選で3名様に賞品をプレゼントいたします。



【キャンペーン概要】

キャンペーン名:A24の知られざる映画たち presented by U-NEXT×QAQAクイズキャンペーン

開催期間:2023年12月18日~12月22日(5日間)

応募条件:『QAQA』公式Xをフォロー&RT/『QAQA』公式LINE内 or 『QAQA』アプリ内でクイズに解答

キャンペーンサイト:https://www.qaqa.io/a24-collabcampaign



【賞品】

・X投稿RT(リポスト)でポスター×1、U-NEXTコード 3000ポイント×2 (計3名)

・LINEクイズ解答でポスター×3、U-NEXTコード 3000ポイント×7(計10名)







<Xからの参加方法>

1.『QAQA』公式Xアカウント(@qaqa_jp)をフォローしてください。

2.指定のキャンペーン投稿をRT(リポスト)してください。



<LINEからの参加方法>

1.『QAQA』公式LINEアカウントを友だち登録してください。▶ https://lin.ee/pGiHOyn



2.トーク画面下部のメニュー内「キャンペーンクイズに答える」よりクイズにご解答ください。

※クイズに解答できるのは1回限りです



<『QAQA』アプリからの参加方法(既に『QAQA』の先行プレイを体験中の方)>

1.『QAQA』アプリを開いてください。

2.ホーム画面右上の検索ボタンにて、ハッシュタグ「#A24の知られざる映画たち_presented_byUNEXTクイズ」を付けて検索すると表示されるキャンペーン対象のクイズにご解答ください。



<注意事項>

・本キャンペーン実施期間中は、アカウントのIDを変更しないようお願いいたします。

・応募は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。

・当選者には後日XのDM、QAQA公式LINE、又はQAQAアプリ内でキャンペーン事務局より当選通知とプレゼント発送に関するご案内をお送りいたします。



「A24の知られざる映画たちpresented by U-NEXT」について





米国ニューヨークを拠点に『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』、『ミナリ』、『ムーンライト』、『ユーフォリア/EUPHORIA』といった賞レースを牽引する作品を多数生み出してきたエンターテインメント・スタジオであるA24。これまでA24作品を多数配信してきたU-NEXTが配信に先駆け、日本初上映となる11作品を全国4都市・5劇場のスクリーンで特集上映をお届け。国内No.1の作品数とともに多岐にわたる良質なコンテンツをお届けし、映画ファンから支持を得てきたU-NEXTが日本の映画ファンの皆さまのために厳選した大注目の作品群です。

公式サイト:https://www.video.unext.jp/lp/a24-sirarezaru



『QAQA』について





『QAQA(カカ)』は、クイズを出題したり、解答者として連続正解してゲーム内通貨「Chip」をため、たまった「Chip」を暗号資産「BLQS」に交換することができる、ユーザー投稿型のクイズ動画SNSです。



現在、クイズの出題や解答といった一部の機能のみ体験が可能なα版を、先行プレイの応募者に向けてリリースしています。クイズを盛り上げる各種イベント機能、NFTや暗号資産「BLQS」、独自開発のウォレットなどを順次追加してまいります。



<公式リンク集>

QAQA公式サイト:http://qaqa.io



先行プレイ応募フォーム:https://www.qaqa.io/testerform



LINE:https://lin.ee/2r3jdvZ



X(旧Twitter:日本語):https://twitter.com/qaqa_jp



X(旧Twitter:英語):https://twitter.com/qaqa_en



TikTok:https://www.tiktok.com/@qaqa_channel



Instagram:https://www.instagram.com/qaqa_channel/



Discord:https://discord.gg/GgJvcHE3cf







≪株式会社BLOCKSMITH&Co. について≫

社名 : 株式会社BLOCKSMITH&Co. (ブロックスミス アンドコー)

代表者 :代表取締役社長CEO 真田哲弥

設立 :2022年4月1日

資本金 :1,499万9,950円

本社所在地:〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー

事業内容 : ブロックチェーン技術または暗号資産、NFTを活用したプロダクトの開発および配信

URL :https://www.blocksmithand.co.jp/

※記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。



【SNS】

Linkedin:https://www.linkedin.com/company/blocksmithandco/

Twitter :https://twitter.com/BLOCKSMITH_JP



