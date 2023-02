[株式会社銀の森コーポレーション]

この度、株式会社銀の森コーポレーション(本社:岐阜県恵那市/代表取締役社長:渡邉好作/以下、銀の森)は2022年5月に設立50周年を迎えました。

それを記念して同社が運営いたします、食と自然のテーマパーク【恵那 銀の森】にて、設立50周年を記念したアニバーサリーイベントを2023年3月4日・5日の二日間開催することとなりましたのでお知らせいたします。

イベントでは限定商品の販売や記念品プレゼントを行います。多くのお客様と一緒に銀の森のアニバーサリーをお祝い出来たら幸いです。







50周年記念商品



■パティスリー GIN NO MORI





限定商品

【ミルフィーユ エスポワール】※数量限定

販売期間:2023年3月4日~5日

販売店舗:パティスリーGIN NO MORI恵那本店



50周年を記念して「5」種類の果物をつかったミルフィーユを販売いたします。

サクサクのミルフィーユ生地にたっぷりの生クリームとカスタードクリーム、そしてアクセントにラベンダーとブルーベリーのコンフィチュールを挟み込みました。

「エスポワール」とはフランス語で「希望」という意味。

銀の森のこれからの明るい未来を願って作られた限定のスイーツです。



記念プレゼント

【りすのどんぐりクッキー】※数量限定

配布期間:2023年3月4日~5日

配布店舗:パティスリー GIN NO MORI恵那本店



期間中にパティスリー GIN NO MORIにてお買い物いただいた方に先着でどんぐり粉でつくったりすのクッキーをプレゼントいたします。

国産のどんぐり粉をつかったクッキーはほろほろ食感でお子様から大人の方まで美味しく召し上がっていただけます。手に持ったどんぐりがポイント。





■重箱食堂かさね





限定商品

【アニバーサリープレート】※数量限定

販売期間:2023年3月4日~5日

販売価格:550円(税込)

販売店舗:重箱食堂かさね



スイーツの盛り合わせとドリンクがセットになったスイーツプレートを販売します。

スイーツの盛り合わせは3種の焼き菓子(ドライフルーツのパウンドケーキ・キャラメルナッツのパイ・カンノーロ)にカシスとレモンの2種のジェラートとフルーツが添えてあり、様々な味や食感が楽しめます。

ドリンクはバラのクラッシュゼリーとバラの花びらが入ったローズソーダ。

中央の筒に水を注ぐとモクモクとスモークがたって写真&動画映え抜群の逸品です。

お客様への日頃の感謝を込めてスイーツとドリンクのセットで550円と特価でのご提供となります。





■銀の森ショップ/美栗舎/竈/かさね





【50周年記念プレゼント:お花の種】※数量限定

配布期間:2023年3月4日~5日

対象店舗:銀の森ショップ/美栗舎/竈/かさね

各日先着500名様限定

※お花の種類は5種類(アリッサム/なでしこ/ミニひまわり/カーネーション/カンパニュラ)の中からランダムとなります。



期間中に対象店舗にてお買い物いただいた方に先着でお花の種をプレゼントいたします。





食と自然のテーマパーク『恵那銀の森』とは







岐⾩県恵那市にある食のテーマパーク「恵那銀の森」は約66,000平方メートルの広大な敷地の中に四季折々の草木に囲 まれた園内に点在する6つの個性的な食の専門店で構成された食の複合施設です。

ひとつひとつ異なったテーマの施設で“食”を楽しんでいただくとともに、遊歩道散策など“自然”をゆっくりと楽しん でいただける、ありそうでなかったアミューズメント施設として多くの方にご来園いただいております。

洋菓子・和菓子・出汁・ご飯のお供・イタリアンなど様々な“おいしい”を各専門店にてご用意。 岐⾩県恵那市の自然豊かな環境で作られたこだわりの商品をぜひお楽しみください。



施設HP: http://ginnomori.info/

公式オンラインショップ: https://ginnomori.jp/





設立50周年を迎えた運営会社『(株)銀の森コーポレーション』









銀の森は創業以来、業務用冷凍食品や冷凍おせちの製造販売をはじめ、和洋菓子の製造、総合公園施設「恵那 銀の森」の運営など様々な形で「食」の可能性を追求してまいりました。

設立50周年を迎えて、第二創業期を迎えた銀の森の新たなプロジェクトは「森づくり」。

食と人と自然を繋げる、食楽創造企業を目指してこれからも食の文化の発展に努めてまいります。





HP: http://ginnomori.info/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/27-10:46)