初回限定版「PREMIUM BOX」には、豪華アートブック&大長編ドラマCDが付属! ただいま全国販売店にて予約受付中!



株式会社ビサイド(本社:東京都立川市、代表取締役社長:南治 一徳、以下ビサイド)は、新作ゲーム『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』(Switch / PS5)の限定版特典「プレミアムアートブック」と「スペシャルドラマCD」の一部内容を公開いたします。また、店舗限定購入特典の画像一覧を公開いたします。







2024年2月22日(木)に発売となる『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』。

現在全国販売店にてNintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5版パッケージのご予約を受付中です。



今回は初回限定版「PREMIUM BOX」特典の「プレミアムアートブック」と「スペシャルドラマCD」の内容をチラ見せ!

どちらもこの限定版でしか手に入らない、特別な内容となっております。



また、各店舗限定の購入特典グッズ画像が到着しましたので、一挙にご紹介いたします。

描き下ろしイラストやゲーム内のイラストを使用したアイテムが盛りだくさん!

購入店選びの参考にぜひご利用ください。



※特典デザインや内容は最終的な製品とは異なる場合がございます。

※一部店舗特典は有償特典となります。特典が付属する商品の詳細は各店舗の販売ページをご覧ください。

※初回限定版/店舗限定特典はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。



■ 限定版「PREMIUM BOX」特典

・プレミアムアートブック







ヨハネの横顔が印象的な表紙イラストは、このアートブックのための描き下ろし!

A4サイズ&カバー付き&オールカラー80ページ超の大型アートブックです。

キービジュアルをはじめとする各種ゲームオリジナルイラストが大きなサイズでお楽しみいただけるほか、「魔法カードイラスト」、着せ替え衣装を含む「キャラクター3Dモデル」、ストーリー中で登場する「背景アート」などもたっぷり収録!



・スペシャルドラマCD『恐怖の魔物現る!戦えヌマヅの勇者たち』





おなじみの9人(ヨハネ、ハナマル、ダイヤ、ルビィ、チカ、ヨウ、カナン、リコ、マリ)が総出演!

総収録時間50分超(予定)の大長編ドラマCDです。

仲間との絆を武器に戦う、おかしくも可笑しいドラマティック珍道中をどうぞお楽しみに!



【あらすじ】

数千年前に封印された魔物がよみがえった!?

ヌマヅの危機を救うため、9人の勇士たちは日帰りで魔物討伐の旅に出る。

「イグル山」へたどり着いた一行は、マリの城に眠っていた「秘密の武器」を携え、ついに魔物と対峙!

勇士たちが手にする秘密のアイテムとは? そして魔物の驚くべき正体とは…?



・オリジナル・サウンドトラックCD

ビサイドサウンドチーム「B-SiDE」作曲のゲームオリジナルBGMを全曲収録!

総収録時間60分以上の完全版サウンドトラックです。

メインテーマからバトル、裏ヌマヅをはじめとするエリアごとのテーマ、ストーリーを盛り上げるイベント楽曲まで、『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』を彩る音楽が詰まった一枚です。



・クリアカードセット

ゲーム中に登場する「召喚カード」が、クリア仕様のレプリカカードに!

詳細は続報をお待ちください。



・描き下ろしアートボックス



限定版は、描き下ろしイラストが描かれた大型アートボックスに収納!

ボックスはSwitch/PS5で色違いのデザインです。



以下、店舗特典のデザインをご紹介いたします。



■ 店舗特典:ゲーマーズ





【通常版/限定版特典】

・描き下ろしB2タペストリー(ヨハネ)



Switch 通常版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678105/

Switch 限定版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678104/

PS5 通常版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678103/

PS5 限定版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678102/



【ゲーマーズ限定版特典】

・描き下ろしB2タペストリー(ヨハネ)

・描き下ろしビッグアクリルフィギュア(ヨハネ)

・フルグラフィックTシャツ(ヨハネ)

・缶バッジ(56mm)10個セット



Switch 通常版 ゲーマーズ限定版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678218/

Switch 限定版 ゲーマーズ限定版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678217/

PS5 通常版 ゲーマーズ限定版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678216/

PS5 限定版 ゲーマーズ限定版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678215/



【ゲーマーズ沼津店限定特典】

・マイクロファイバーコースター2枚セット(ヨハネ&ライラプス)



■ 店舗特典:WonderGOO



【限定版特典】

・描き下ろしB2タペストリー(マリ)



Switch 限定版:https://shinseidowondergoo.com/products/4595985598025

PS5 限定版:https://shinseidowondergoo.com/products/4595985598049



【WonderGOO限定セット 通常版/限定版特典】

・描き下ろしB2タペストリー(マリ)

・描き下ろしアクリルフィギュア(マリ)

・キャンバスアート

・缶バッジ1種



Switch 通常版 WonderGOO限定セット:https://shinseidowondergoo.com/products/4595985598018

Switch 限定版 WonderGOO限定セット:https://shinseidowondergoo.com/products/s595985598025

PS5 通常版 WonderGOO限定セット:https://shinseidowondergoo.com/products/4595985598032

PS5 限定版 WonderGOO限定セット:https://shinseidowondergoo.com/products/s595985598049



■ 店舗特典:ソフマップ / ビックカメラ / コジマ



【限定版特典】

・描き下ろしB2タペストリー(ルビィ)



Switch 限定版:https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=80040798

PS5 限定版:https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=80040797



■ 店舗特典:あみあみ



【通常版特典】

・描き下ろしアクリルキーホルダー(リコ)



Switch 通常版:https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GAME-0029464

PS5 通常版:https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GAME-0029462



【限定版特典】

・描き下ろしB2タペストリー(リコ)



Switch 限定版:https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GAME-0029463

PS5 限定版:https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GAME-0029461



■ 店舗特典:楽天ブックス



【通常版/限定版特典】

・描き下ろしB2タペストリー(ダイヤ)



Switch 通常版:https://books.rakuten.co.jp/rb/17652783/

Switch 限定版:https://books.rakuten.co.jp/rb/17652782/

PS5 通常版:https://books.rakuten.co.jp/rb/17652781/

PS5 限定版:https://books.rakuten.co.jp/rb/17652780/



■ 店舗特典:エビテン[ebten]



【ファミ通DXパック特典】

・描き下ろしB2タペストリー(チカ)

・オリジナル缶バッジセット3種(チカ)

・オリジナルアクリルストラップ(チカ)

・オリジナルSDアクリルキーホルダーセット3種(チカ)

・オリジナルクリアカードセット2種



Switch 通常版 ファミ通DXパック:https://ebten.jp/p/s/7015024022208

Switch 限定版 ファミ通DXパック:https://ebten.jp/p/s/7015024022206

PS5 通常版 ファミ通DXパック:https://ebten.jp/p/s/7015024022207

PS5 限定版 ファミ通DXパック:https://ebten.jp/p/s/7015024022205



【ファミ通DXパック 3Dクリスタルセット特典】

・3Dクリスタル「チカ」

・描き下ろしB2タペストリー(チカ)

・オリジナル缶バッジセット3種(チカ)

・オリジナルアクリルストラップ(チカ)

・オリジナルSDアクリルキーホルダーセット3種(チカ)

・オリジナルクリアカードセット2種



Switch 通常版 ファミ通DXパック 3Dクリスタルセット:https://ebten.jp/p/s/7015024022204

Switch 限定版 ファミ通DXパック 3Dクリスタルセット:https://ebten.jp/p/s/7015024022202

PS5 通常版 ファミ通DXパック 3Dクリスタルセット:https://ebten.jp/p/s/7015024022203

PS5 限定版 ファミ通DXパック 3Dクリスタルセット:https://ebten.jp/p/s/7015024022201





■ 店舗特典:Amazon.co.jp



【通常版/限定版特典】

・描き下ろしA4クリアファイル(ハナマル)



Switch 通常版:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJ9ZC6MR/

Switch 限定版:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJ9Z3BYC/

PS5 通常版:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJ9ZG532/

PS5 限定版:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJ9ZRK6M/



【Amazon限定セット特典】

・描き下ろしB2タペストリー(ハナマル)



Switch 通常版 Amazon限定セット:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJ9WW3VQ/

Switch 限定版 Amazon限定セット:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJ9XTSS8/

PS5 通常版 Amazon限定セット:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJB1FVNT/

PS5 限定版 Amazon限定セット:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJ9Y1DRW/



■ 店舗特典:トレーダー



【通常版/限定版特典】

・描き下ろしB2タペストリー(カナン)



Switch 通常版:http://www.trader.co.jp/shopdetail/000000009718/

Switch 限定版:http://www.trader.co.jp/shopdetail/000000009717/

PS5 通常版:http://www.trader.co.jp/shopdetail/000000009720/

PS5 限定版:http://www.trader.co.jp/shopdetail/000000009719/



■ 店舗特典:アニメイト



【限定版特典】

・描き下ろしB2マルチクロス(ヨウ)



Switch 限定版:https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2332498/

PS5 限定版:https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2332496/



■ 店舗特典:Neowing



【通常版/限定版特典】

・缶バッジ 76mm(ヨハネ)



Switch 通常版:https://www.neowing.co.jp/product/HAC-P-BEPFA

Switch 限定版:https://www.neowing.co.jp/product/BXNSW-JP-1

PS5 通常版:https://www.neowing.co.jp/product/ELJM-30401

PS5 限定版:https://www.neowing.co.jp/product/BXPS5-JP-1



■ 店舗特典:ゲオ



【通常版/限定版特典】

・DLCコスチューム「勝負服」



Switch 通常版:https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g515093401/

Switch 限定版:https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g515093501/

PS5 通常版:https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g516090501/

PS5 限定版:https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g516090601/



■ 店舗特典:ヨドバシカメラ



【通常版/限定版特典】

・DLCコスチューム「Far far away」



Switch 通常版:https://www.yodobashi.com/product/100000001008097260/

Switch 限定版:https://www.yodobashi.com/product/100000001008097259/

PS5 通常版:https://www.yodobashi.com/product/100000001008097258/

PS5 限定版:https://www.yodobashi.com/product/100000001008097257/



■ 店舗特典:Joshin



【通常版/限定版特典】

・A4クリアファイル(限定版ビジュアル)



Switch 通常版:https://joshinweb.jp/game/40561/4595985598018.html

Switch 限定版:https://joshinweb.jp/game/40561/4595985598025.html

PS5 通常版:https://joshinweb.jp/game/56663/4595985598032.html

PS5 限定版:https://joshinweb.jp/game/56663/4595985598049.html



■ 店舗特典:古本市場/ふるいち



【通常版/限定版特典】

・A4クリアファイル(メインビジュアル)



Switch 通常版:https://www.furu1.online/product/detail/10303035

Switch 限定版:https://www.furu1.online/product/detail/10303021

PS5 通常版:https://www.furu1.online/product/detail/10303029

PS5 限定版:https://www.furu1.online/product/detail/10303028



■『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』とは

2023年より放映のTVアニメ『幻日のヨハネ(げんじつのよはね)』は、ラブライブ!シリーズ第2作「ラブライブ!サンシャイン!!」の公式スピンオフ作品です。

ゲーム『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』は、その世界を舞台にしたデッキ構築型ローグライト。

魔法が使える世界「裏ヌマヅ」で、ヨハネと仲間たちが大冒険を繰り広げます!





■ 商品概要

タイトル :幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -

対応機種 :Nintendo Switch / PlayStation 5 / Steam

ジャンル :アニメチックローグライト

プレイ人数 :1人

対応言語 :日本語・英語・中国語(簡体字 / 繁体字)

発売日 :2024年2月22日(木)(世界同時発売)



販売価格 :

Nintendo Switch :通常版 6,380円(税込)/ 初回限定版 14,960円(税込)/ ダウンロード版 4,950円(税込)

PlayStation 5 :通常版 6,380円(税込)/ 初回限定版 14,960円(税込)/ ダウンロード版 4,950円(税込)

Steam :ダウンロード版 5,280円(税込)



権利表記 :(C)PROJECT YOHANE / BeXide Inc.

公式サイト :https://bexide.co.jp/yohane/

公式 X :https://twitter.com/bexide(@bexide)

(旧Twitter)



