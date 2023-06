[Oasys Pte. Ltd.]

IVS Crypto 2023最大規模のサイドイベントとして、京都・二条城にて開催。





ゲーム特化型ブロックチェーンOasysは、2023年6月28日(水)19:00より、京都府の二条城において「Oasys Special Event」を開催いたします。本イベントは京都で開催される日本最大級のクリプトカンファレンス「IVS Crypto 2023」のサイドイベントとなります。複数のゲーム会社による新作ゲームやVerseの発表会をメインに、チームラボによる夜の二条城の光のアート空間や大沢伸一氏によるDJ、飲食が可能な屋台など豪華コンテンツを予定しています。

※悪天候の場合翌29日に順延の可能性あり。



2020年夏のDeFi 、そして2021年のNFTブームの流れを受け、2022年初頭にかけてAxie InfinityやSTEPNを筆頭に話題となったブロックチェーンゲーム。当初は稼げるゲーム(Play to Earn)として注目を集めるも、持続性に課題も指摘されていました。一方、ブロックチェーン技術を活用したこれまでにないゲーム性や、それによって提供できる新しいユーザー体験に可能性を見出したゲーム会社は続々とブロックチェーンゲームに参入し、必要な準備や開発を進めていました。

Oasysも、日本発のゲーム特化型ブロックチェーンプロジェクトとしていち早くユーザーの皆様に面白いブロックチェーンゲームをお届けするため、そのようなゲーム会社各社とともに取り組んでまいりました。



Oasysは2022年12月に正式ローンチし、現在約20のゲームが展開されていますが、この度、ゲーム開発を進めていたパートナー企業や、新たにOasysに参画いただくことが決定した各社様より様々なコンテンツが出揃ってきたことを受け、日本においてWeb3コミュニティが盛り上がるJapan Blockchain Weekに合わせ、発表会をメインとしたイベントを催すことを決定いたしました。



「Oasys Special Event」は、IVS Crypto最大級のサイドイベントとして、京都府の二条城を貸切って実施します。メインステージでのゲーム会社各社からの発表会の他には、「チームラボ」による夜の二条城の光のアート空間や飲食が可能な屋台スペース、日本を代表する音楽家、大沢伸一氏をお招きしたDJブースを予定しております。



本イベントに関しては、Oasys公式Twitterにて随時情報を発信いたしますので是非フォローをお願いいたします。

日本語アカウント:https://twitter.com/oasys_japan

英語アカウント:https://twitter.com/oasys_games



<「Oasys Special Event」概要>

日時:2023年6月28日(水)19:00~21:00(18:30開場)

※悪天候の場合翌29日に順延の可能性あり。

場所:京都府 二条城

京都市中京区二条通堀川西入二条城町541

入場料:無料

入場方法:下記フォームより事前にお申し込みください。

https://www.eventbrite.com/e/oasys-special-event-tickets-641134830537



<「Oasys Special Event」運営パートナー>

■ エイベックス・エンタテインメント株式会社

エイベックスにおいて、音楽の制作・販売・デジタルマーケティング、ライヴやイベントの企画・制作・マーチャンダイジング、ECサイトの運営やチケット販売、外部企業アライアンスなど、主に音楽事業を総括して担うグループ会社です。



■ チームラボ

アートコレクティブ。2001年から活動を開始。集団的創造によって、アート、サイエンス、テクノロジー、そして自然界の交差点を模索している国際的な学際的集団。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、様々な分野のスペシャリストから構成されている。

チームラボは、アートによって、自分と世界との関係と新たな認識を模索したいと思っている。人は、認識するために世界を切り分けて、境界のある独立したものとして捉えてしまう。その認識の境界、そして、自分と世界との間にある境界、時間の連続性に対する認知の境界などを超えることを模索している。全ては、長い長い時の、境界のない連続性の上に危うく奇跡的に存在する。

https://www.teamlab.art/jp/



■ IVS Crypto 2023

Japan Blockchain Week(https://japanblockchainweek.jp/)の主要イベントでもある「IVS Crypto 2023 KYOTO」は、世界中のWeb3起業家、投資家、開発者、メディア、政府機関、そしてWeb3の世界に踏み込みたい人にとって最高峰のイベントです。2000名が集まったIVS Crypto 2022 NAHAの成功を受けて、今年のIVS Cryptoは、豊かな歴史とグローバルな人気がある京都で開催します。



世界が注目するブロックチェーンAptosのMo Shaikh氏、日本のWeb3政策の方向性を示す「web3ホワイトペーパー」を起草した自民党web3PTの塩崎彰久氏、ゼロ知識証明を活用した話題なソリューションScrollのSandy Peng氏、ステーブルコインUSDCの発行元CircleのJeremy Allaire氏、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の実証を進める日本銀行FinTechセンターの鳩貝淳一郎氏、そして世界で活躍しているデジタルガレージの伊藤穰一氏、Rippleの吉川絵美氏、Astar Networkの渡辺創太氏などの登壇が決定しています。



【IVS2023 KYOTO / IVS Crypto 2023 KYOTO 開催概要】

●開催日 : 2023年6月28日(水)~6月30日(金)

●会場 : 京都市勧業館「みやこめっせ」/ロームシアター京都 他

●主催 : IVS KYOTO実行委員会

●後援 : 日本経済団体連合会(経団連) / 新経済連盟(新経連)

●オフィシャルサイト :https://www.ivs.events/ja

■詳細・お申込み:https://www.ivs.events/crypto



Oasysについて





Oasysは「Blockchain for Games」をコンセプトとするゲームに特化したブロックチェーンプロジェクトです。Oasysバリデータ(チェーン運用主体)は現時点ではバンダイナムコ研究所などの大手ゲーム会社やWeb3企業など計25社で構成されており、合意形成アルゴリズムは環境面にも配慮したPoS(Proof of Stake)方式を採用しています。

独自のOasysアーキテクチャでブロックチェーンゲームのユーザーに対して取引手数料の無料化と取引処理の高速化を実現することで、快適なゲームプレイ環境を提供します。

Website: https://www.oasys.games/

Twitter(英語): https://twitter.com/oasys_games

Twitter(日本語): https://twitter.com/oasys_japan

Discord: http://discord.gg/oasysgames









企業プレスリリース詳細へ (2023/06/03-21:40)