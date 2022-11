[株式会社グレートベアーズ]

株式会社グレートベアーズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司)は、2022年12月3日(土)、4日(日)にアリーナ立川立飛にて開催される2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム JTサンダーズ広島戦において、味の素冷凍食品株式会社様をマッチデースポンサーに「味の素冷凍食品DAY」を開催することとなりましたので、お知らせいたします。













東京グレートベアーズ vs JTサンダーズ広島戦「味の素冷凍食品DAY」実施概要



・タイトル:2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 東京グレートベアーズ vs JTサンダーズ広島

・日時:12月3日(土)14:00開場、15:00オープニングセレモニー、16:00試合開始

12月4日(日)13:00開場、14:00オープニングセレモニー、15:00試合開始

・会場:アリーナ立川立飛(東京都立川市泉町500-4)

※当日券の販売もございます。



For ATHLETE ギョーザ無料配布(試食)



<実施概要>

・日時:両日とも開場時間~無くなり次第終了

・場所:入場口付近

・内容:For ATHLETE コンディショニングギョーザ焼きたて無料試食













Twitter連動プレゼント企画



味の素冷凍食品様公式アカウント(@ffa_ec)、東京グレートベアーズ公式アカウント(@greatbears_vb)の

2アカウントをフォローして、投稿ツイートをリツイートで応募完了。



・A賞:東京グレートベアーズ希望選手サイン入りユニフォーム 1名様

・B賞:東京グレートベアーズ希望選手のサイン入り試合球(12/3~4に使用した試合球) 1名様





VOM(V-leaguer of the match)受賞選手へのプレゼント



勝利チームから1名選出される本日のMVPにあたる「VOM」受賞選手には、味の素冷凍食品株式会社の商品詰め合わせ「For ATHLETE」セットをプレゼント!両日実施します





マッチデースポンサー 味の素冷凍食品株式会社 概要



社名:味の素冷凍食品株式会社

所在地:東京都中央区銀座7丁目14番13号 日土地銀座ビル

創業:1970年12月

ホームページ:https://www.ffa.ajinomoto.com/







東京グレートベアーズ / Tokyo Great Bears



星座のおおぐま座がモチーフ。おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指します。



バレーボール界を、より刺激的に、より魅力的に感じてもらえるような未来を描いていきます。



「東京グレートベアーズ」は、地元・東京で確かな一歩を踏み出すとともに、VリーグDIVISION1所属の1チームとして「2022-23 V.LEAGUE DIVISION 1 MEN」に参戦しています。













クラブ運営会社



社名:株式会社グレートベアーズ

所在地:東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者:代表取締役 久保田健司

設立:2022年5月

業種名:プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ:https://tokyo-greatbears.com/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/26-20:40)