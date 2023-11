[JLab Japan株式会社]

「ブラックフライデー先行セール」対象製品も!



JLab Japan株式会社は、2023年11月24日(金)0:00 ~ 2023年12月1日(金)23:59 までAmazonで開催される「Amazonブラックフライデー」において、人気の完全ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン等、6製品を最大20%OFFにて販売いたします。また、2023年11月22日(水)0:00 からの「ブラックフライデー先行セール」でも対象製品をいち早くご購入いただけます。(対象外製品あり)







※JLab Amazon内公式ショップはこちら:https://www.amazon.co.jp/jlab



対象製品について







▍業界最小クラスの極小イヤホン「JBUDS MINI TRUE WIRELESS EARBUDS」

セール価格(税込):8,470円→6,776円(20%OFF)

※セール価格はプライム会員限定

※ブラックフライデー先行セール対象外製品



「JBUDS MINI TRUE WIRELESS EARBUDS 」(以下、JBuds Mini Mini)は業界最小クラス の「極小サイズ」イヤホンです。

米国ヘッドホン・完全ワイヤレスイヤホンのトップ10ブランド(Circana/The NPD Group/Retail Tracking

Service2022の調査による)の製品群において



従来のJLab 製品と比較し、約1/2の小ささと約2/3の軽量さを実現したJBuds Mini は、日本の皆様の耳にぴったりなワイヤレスイヤホンです。耳が小さい方やイヤホン特有の圧迫感が苦手な方も快適に使用することができます。また、耳の穴にすっぽり収まる形状で、寝ホン(寝ながら使用するイヤホン)としてもお使いいただけます。

業界最小クラスの極小サイズ(イヤホン本体たったの3.14g)



Bluetoothマルチポイントで複数デバイスに同時接続が可能



JLab sound アプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ



外部音声取り込み



IP55規格の防塵・防滴性能



クリアな通話、ノイズキャンセルマイク



5種類の豊富なカラーバリエーション





※JBuds Mini Amazon内公式ショップ 製品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGJHRK3V



▍耳掛けタイプのスポーツイヤホン「GO AIR SPORT TRUE WIRELESS EARBUDS」

セール価格(税込):5,480円→4,658円(15%OFF)

※ブラックフライデー先行セール対象製品



しっかりホールドされ、激しい運動時も外れる心配のない耳掛けタイプの「GO AIR SPORT TRUE WIRELESS

EARBUDS 」(以下、GO Air SPORT SPORT)は、最長32時間のバッテリー性能と、汗や水に強いIP55規格の防塵・防滴性能を兼ね備えたスポーツタイプのイヤホンです。長時間のランニングやトレーニング時などに音楽を聴きたい方や、アウトドアを楽しまれる方、またアクティブなご予定がある皆様にぴったりな1台です。



その他にも、デュアルコネクト機能、3種のイコライザ設定、タッチセンサー、充電ケーブル一体型ケースなど、十分な機能と品質を備えながら、定価5,480円(税込)とカジュアルなお値段でコストパフォーマンスの高いイヤホンになります。

最長32時間のバッテリー(イヤホンで8時間、ケースからのフル充電で3回以上)



IP55規格の防塵・防滴性能



タッチセンサー



片耳での使用が可能



Bluetooth5.1を搭載



3種のイコライザ設定



特許出願中の一体型充電ケーブル付きケース



6種類の豊富なカラーバリエーション





※GO Air SPORT Amazon内公式ショップ 製品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0B86XRGZ4



▍ポップでカラフルなワイヤレスイヤホン「GO AIR POP TRUE WIRELESS EARBUDS」

セール価格(税込):4,480円→3,808円(15%OFF)

※ブラックフライデー先行セール対象製品



「GO AIR POP TRUE WIRELESS EARBUDS」(以下、GO Air POP)は、日本公式通販サイト人気No.1のワイヤレスイヤホンです。



ポケットサイズの充電ケースから素早く取り出し、すぐに接続。ポケットやカバンにも入れやすく、コンパクトで機動力抜群のモデルです。カラーバリエーションも全6種類あり、ライフスタイルや使用シーンにあわせてお選びいただけます。

最長32時間のバッテリー(イヤホンで8時間、ケースからのフル充電で3回以上)



IPX4規格の防塵・防滴性能



タッチセンサー



片耳での使用が可能



Bluetooth5.1を搭載



3種のイコライザ設定



特許出願中の一体型充電ケーブル付きケース



6種類の豊富なカラーバリエーション





※GO Air POP Amazon内公式ショップ 製品ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B09HN594TL



▍レトロで軽いワイヤレスヘッドホン「REWIND WIRELESS RETRO HEADPHONES」

セール価格(税込):3,980円→3,383円(15%OFF)

※ブラックフライデー先行セール対象製品



「REWIND WIRELESS RETRO HEADPHONE」(以下、Rewind)は、日本公式サイトでの発売以来、多くの反響をいただいているレトロで軽いワイヤレスヘッドホンです。



デザインはレトロでも搭載するのは最新のテクノロジー。12時間の連続再生、3種のイコライザ設定、タッチセンサー、電話応答できるマイク搭載など十分な機能と品質を備えながら、定価3,980円(期間中は15%オフ。Amazonで3,383円)で購入いただけるコストパフォーマンスの高い製品です。ファッション性と機能性、どちらも妥協したくないという方におすすめの1台になっています。

レトロスタイルなデザイン



最長12時間のバッテリー



タッチセンサー



3種のイコライザ設定



通話可能な内蔵マイク



タッチセンサー搭載



Siri / Googleアシスタント対応





※Rewind Amazon内公式ショップ 製品ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B07BTL786T



▍子どもの耳を保護するキッズ用イヤーマフ

「JBUDDIES PROTECT KIDS HEARING PROTECTION EARMUFFS」

セール価格(税込):3,480円→3,132円(10%OFF)

※ブラックフライデー先行セール対象製品



「JBUDDIES PROTECT KIDS HEARING PROTECTION EARMUFFS」(以下、JBuddies Protect)は、幼児から10代のお子様向けに特別に設計されたキッズ用イヤーマフです。(聴覚保護を目的とした製品)



柔らかく快適な素材で作られたCLOUD FOAMイヤーカップで、子どもの繊細な耳を騒音から守ります。また、折り畳み式のコンパクトデザインで楽に持ち運ぶことも可能です。

最大23dBのノイズを低減



CLOUD FOAMイヤーカップ(ふわふわした素材で優しい付け心地)



折りたたみ式でコンパクト



2種類のカラーバリエーション





※JBuddies Protect内公式ショップ 製品ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0BWLZ9MTN



▍あなたの聴覚を守る!2種類のノイズ低減調整機能付きの耳栓

「JBUDS PROTECT HEARING PROTECTION EARPLUGS」

セール価格(税込):2,980円→2,682円(10%OFF)

※ブラックフライデー先行セール対象製品



「JBUDS PROTECT HEARING PROTECTION EARPLUGS」(以下、JBuds Protect)は、2種類のノイズ低減調整機能から遮音レベルを調整することができる大人向けの耳栓です。(聴覚保護を目的とした製品)



仕事に集中したい時、コンサートを自分に合った音量で楽しみたい時、飛行機で眠る時などあらゆるシーンで活躍する1台になります。

2種類のノイズ低減調整機能



快適なフィット感(5サイズのチップオプションを付属)



3.2gの軽量設計(耳栓本体、片方のみの重量)



キーリング付きのケース





※JBuds Protect Amazon内公式ショップ 製品ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0C5SCQ994



JLab(ジェイラブ)とは







“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2022年度に100ドル以下の完全ワイヤレスイヤホン市場の販売台数において全米No.1*を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazon のイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

*The NPD Group/Retail Tracking Service, U.S., band type: no wire/no band, based on unit sales, ASP under $100, Annual 2022.



