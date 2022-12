[株式会社亀田プロモーション]

亀田興毅がプロデュースするボクシングイベント「3150FIGHT」は、2023年1月6日(金)エディオンアリーナ大阪 第1競技場にて『3150FIGHT vol.4』を開催いたします。この度、「3150FIGHT」初となるハーフタイムショーの実施が決定し、T-BOLANが出演いたします。











スポーツとエンタメには世の中に感動や勇気、希望を与える力があることが共通しています。アメリカンフットボールのスーパーボウルのように世界のトップアーティストがハーフタイムショーを盛り上げているのをみて、「3150FIGHT」でも実施できないかと画策していました。そしてこの度、T-BOLANの出演が確定し『3150FIGHT vol.4』でハーフタイムショーを本格的に実施することとなりました。



1990年代を代表する4人組ロックバンドT-BOLANは亀田興毅ファウンダーが中学校からファンであるとして公言してます。過去、亀田興毅の世界タイトルマッチでボーカルの森友さんに国歌を斉唱していただ経緯もあり、この度、亀田興毅ファウンダーが直々に「3150FIGHT」を盛り上げるべく、盟友であり尊敬するアーティストのT-BOLANに依頼をし、ハーフタイムショーへの出演が決定しました。当日は15:00過ぎのご登場を予定しています。

ボクシングイベント『3150FIGHT vol.4』は、2023年1月6日(金)にABEMAでも生中継されます。

(配信URL:https://abema.tv/channels/fighting-sports/slots/B9i6DaDwUsBJVu)



メインイベントは、「3150FIGHT」として初の世界戦開催となる、IBF世界ミニマム級王者・ダニエル バラダレス(メキシコ)VS 同級5位・重岡 銀次朗(ワタナベ)および、WBO世界ミニマム級王者・谷口 将隆(ワタナベ)VS 同級2位・メルビン・ジェルサェム(フィリピン)のダブル世界戦です。「3150FIGHT」として初の世界戦、初のハーフタイムショーに注目です。













T-BOLAN。ヴォーカル森友嵐士、ドラム青木和義、ギター五味孝氏、ベース上野博文の4人からなるロックバンド。

1991年7月10日シングル「悲しみが痛いよ」でデビュー。異例のロングヒットを記録した2ndシングル「離したくはない」をはじめ、「じれったい愛」「Bye for Now」「すれ違いの純情」「マリア」等の大ヒットナンバーを中心に、デビューから約3年半の期間に12枚のシングルと5枚のオリジナルアルバム、2枚のコンセプトアルバムという驚異的なスピードでリリースを重ねる(CD総売上枚数:約1,400万枚)しかしヴォーカルの森友の喉の不調により1999年にバンドは解散。2015年、上野がくも膜下出血で倒れたことをキッカケに「上野の力やリハビリ力の目標になれば?」というメンバーの思いから2017年に完全復活を果たし、初のアコースティックツアーや「励」「繋」をテーマに据えた本格的な全国ツアーを次々に敢行。そして2022年、約28年ぶりとなる6枚目のオリジナルアルバム「愛の爆弾=CHERISH ~アインシュタインからの伝言~」をリリースし、同アルバムを引っさげたツアーも成功を収めた。精力的な活動を止めないT-BOLANというドキュメンタリー、今後も注目して欲しい!







■日時:2022年 1月6日 (金)

■開場:12:30 イベント開始予定:13:00

■会場:エディオンアリーナ大阪 第1競技場(地下鉄各線「なんば」駅から350m)

■主催:亀田プロモーション

■協賛:協賛各社

■提供:出場各ジム

■認定:日本ボクシングコミッション

■「3150FIGHT」公式ページ:https://www.3150fight.com

■「3150FIGHT」公式Instagram: https://www.instagram.com/3150fight

■「3150FIGHT」公式Twitter:https://twitter.com/3150Fight

■ABEMA視聴URL:https://abema.tv/channels/fighting-sports/slots/B9i6DaDwUsBJVu

■お問い合わせ:「KWORLD3ボクシングジム」06-6652-4333(12:00~20:00・日曜日定休)











スーパーフライ級4回戦

芝野 浩記(スパイダー根本)

vs

森本 竜馬(KWORLD3)



ウェルター級4回戦

藪吹 リョー(折尾)

vs

福重 浩輝(KWORLD3)



スーパーライト級5回戦

日本フェザー級7位・大沢 宏晋(オール)

vs

樋口 和輝(ARITOMI)



フェザー級8回戦

日本スーパーバンタム級5位・中川 麦茶(一力)

vs

山下 賢哉(JB SPORTS)



スーパーフェザー級6回戦

日本スーパーフェザー級5位・奈良井 翼(RK蒲田)

vs

日本スーパーフェザー級14位・一道 宏(T &T)



ヘビー級4回戦

サトシ・イシイ

vs

ハン・チャンス(韓国)



フライ級8回戦

花田 歩夢(神拳阪神)

vs

WBC世界ライトフライ級4位・アサエル・ビリャル(パナマ)



ヘビー級8回戦

日本ヘビー級王者・但馬 ミツロ(KWORLD3)

vs

べダン・アガーワル(インド)



WBOアジアパシフィック・スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦

木村 吉光(志成)

vs

力石 政法(緑)



IBF世界ミニマム級タイトルマッチ

王者・ダニエル バラダレス(メキシコ)

vs

同級5位・重岡 銀次朗(ワタナベ)



WBO世界ミニマム級タイトルマッチ

王者・谷口 将隆(ワタナベ)

vs

同級2位・メルビン・ジェルサェム(フィリピン)









■販売チケット券種:

SRS席 50,000円 RS席 30,000円 A席 15,000円 B席 10,000円 2階B席 10,000円

3150チケット2階席 3,150円(NEW!)



▽「ローソンチケット」にて絶賛発売中!

Lコード:52886

https://l-tike.com/order/?gLcode=52886



▽「チケットぴあ」にて絶賛発売中!

Pコード:854-316

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2240532



