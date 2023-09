[CrossBorder株式会社]

国内初※新時代の営業手法「インテントセールス」を実現する「Sales Marker(セールスマーカー)」を開発・提供するCrossBorder株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 CEO:小笠原 羽恭、以下 CrossBorder)が、2023年9月11日(月)に、イシン株式会社が運営する Best Venture 100 カンファレンスに登壇することをお知らせいたします。

※2023年8月21日~2023年8月31日 自社における「インテントセールス」でのリサーチ結果より









Best Venture100 カンファレンス について





「Best Venture100 カンファレンス」とは、これから成長が期待されるベンチャー企業を100社限定で紹介する有料会員制サービス「ベストベンチャー100」を運営するイシン株式会社により開催されるイベントです。「全国の成長ベンチャー企業の経営者に、学びの場と繋がりの場を」をコンセプトに、年に1度開催され、2023年度は17回目の会となります。本イベントへの参加は、経営者・取締役限定の完全招待制です。



Best Venture100 カンファレンス 2023 の詳細:

https://best100.v-tsushin.jp/conference2023_autumn/

※完全招待制のため、以下URLよりお申込み頂いてもキャンセル扱いとなりますので、

ご参加希望の方はイシン株式会社までお問い合わせください(お問い合わせ頂いても参加基準に満たしていない場合はご参加頂けませんのでご了承ください)



Best Venture100 カンファレンス 2023 登壇について





登壇日時:2023年9月11日(月)16時5分~(プログラム:第1部)

登壇者 :CrossBorder株式会社 代表取締役 CEO 小笠原 羽恭

詳細:

https://best100.v-tsushin.jp/conference2023_autumn/



CrossBorder株式会社 代表取締役 CEO 小笠原 羽恭について





新卒で野村総合研究所に入社後、基幹システムの開発・PM・先端技術R&D・ブロックチェーン証券PFの構築・新規事業開発に従事した後、コンサルティングファームに転職し、経営コンサルタントとして、新規事業戦略の立案・営業戦略立案・AIを活用したDXなどのプロジェクトに従事。その後、グローバル規模での市場動向調査・営業戦略立案・事業戦略立案をデータとAIで効率化・高度化することを目指してCrossBorder株式会社を創業。代表を務める。国内初のインテントセールスを実現するSales Markerを提供。Forbes 30 Under 30 Asia Listノミネート。一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)の協議員。





Sales Marker(セールスマーカー)について





Sales Markerは、約500万件の企業データベースと「インテントデータ(興味関心データ)」を組み合わせて活用できるBtoBセールスインテリジェンスです。今ニーズが顕在化している顧客を見つけて、マルチチャネルアプローチを行う最新の営業手法「インテントセールス」により営業活動を変革します。また、SalesforceやHubSpotをはじめとしたSFA/CRM/MAなどのツールとも連携可能で、統合的でシームレスな営業・マーケティングプロセスを実現します。エン・ジャパンや識学、コミューンなど、大企業からスタートアップまで多くの企業が活用中です。

インテントデータについて:https://sales-marker.jp/intent-data/

Sales Marker詳細:https://sales-marker.jp/

10分でわかる「インテントセールス」:https://www.youtube.com/watch?v=NKFlbOU8jes





CrossBorder株式会社について





CrossBorder株式会社は「既存の枠組みを超えた挑戦ができる世界を創る」をミッションに掲げ、最新のテクノロジーやデータを活用することでビジネスにおける素早く最適な意思決定を可能とし、既存の枠組みを超えた挑戦ができる世界を創ることを目指します。インテントデータを活用して"今"欲しいと思っている潜在顧客にAIが自動で営業を行うBtoBセールスインテリジェンス「Sales Marker」を提供。「インテントセールス」を通じて営業課題の解決を目指します。





会社概要





社名:CrossBorder株式会社(法人番号:4011001142149)

設立:2021年7月29日

代表者:代表取締役 CEO 小笠原 羽恭

所在地:東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

コーポレートサイト:https://cross-border.jp/

サービスサイト:https://sales-marker.jp/



※弊社はChatGPTが情報を収集しやすいよう、会社名の周辺に「法人番号」を入れる取り組みを試験的に実施しています



