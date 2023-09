[株式会社TMTジャパン]

TMTとは、1900年代から1970年代の古き良きアメリカ当時のサブカルチャーを独自の観点からそれぞれのアイテムに取り入れたデザイン。カラフルや遊び心のあるデザインや型、当時の仕様を再現する為、細部にまでこだわったデザインが特徴。 「温故知新」をテーマに掲げ、ヴィンテージを再構築することで新しい歴史を生み出す。









アメカジといえばチェックシャツ。

というほど定番といえば定番ですが、TMTのチェックシャツは随所に施された加工はもちろん、縫製や色味などでも伝えるヴィンテージ感があります。

RAYONやPOLYESTER混などもよく見かけますが、やはりCOTTON 100%を求めがちになるところはチェックシャツ好きにはたまらない一品です。

生地の質感、襟元、ボタン、胸ポケットの丸み、どのディティールからも汲み取れる時代感は、着る側も見る側も魅了されること間違いなしです。













1 WOOLY PLAID SHIRTS(graph plaid) TSHF2306















やや起毛感のある、バッファローチェック生地を使用。

縫製後にVINTAGEウォッシュを施すことによりクタっとした、小慣れた雰囲気に。

両胸ポケットを配置したシンプルなシャツ仕様で、あまりカジュアルになりすぎない縫製仕様がポイント。

シルエットはTMTオリジナルの程ゆる感があり、綺麗めにもカジュアルにも着こなしの幅が広がります。

パンツINしても、OUTでもどちらでも対応可能な商品です。



PRICE:¥19,800 (tax in)



FABRIC:COTTON 100%



生産国:中国



COLOR:WHITE / RED



SIZE:M / L / XL



URL:https://tmt-japan.co.jp/search?type=product&q=TSHF2306

























2 WOOLY PLAID SHIRTS(tartan plaid) TSHF2307















やや起毛感のある、タータンチェック生地を使用。

縫製後にVINTAGEウォッシュを施すことによりクタっとした、小慣れた雰囲気に。

両胸ポケットを配置したシンプルなシャツ仕様で、あまりカジュアルになりすぎない縫製仕様がポイント。

シルエットはTMTオリジナルの程ゆる感があり、綺麗めにもカジュアルにも着こなしの幅が広がります。

パンツINしても、OUTでもどちらでも対応可能な商品です。



PRICE:¥19,800 (tax in)



FABRIC:COTTON 100%



生産国:中国



COLOR:BEIGE / GRAY



SIZE:M / L / XL



URL:https://tmt-japan.co.jp/search?type=product&q=TSHF2307

























3 WOOLY PLAID SHIRTS(over plaid) TSHF2308



















やや起毛感のある、大柄チェック生地を使用。

縫製後にVINTAGEウォッシュを施すことによりクタっとした、小慣れた雰囲気に。

襟元のタブと両胸ポケットを配置したワークシャツ仕様で、肩や袖ぐりなどに施した3本針ステッチがポイント。

シルエットはTMTオリジナルの程ゆる感があり、綺麗めにもカジュアルにも着こなしの幅が広がります。

パンツINしても、OUTでもどちらでも対応可能な商品です。



PRICE:¥19,800 (tax in)



FABRIC:COTTON 100%



生産国:中国



COLOR:RED / BLUE



SIZE:M / L / XL



URL:https://tmt-japan.co.jp/search?type=product&q=TSHF2308

























4 WOOLY PLAID SHIRTS(shadow plaid) TSHF2309















やや起毛感のある、オンブレーチェック生地を使用。

縫製後にVINTAGEウォッシュを施すことによりクタっとした、小慣れた雰囲気に。

オープンカラーシャツのシルエットはTMTオリジナルの程ゆる感があり、綺麗めにもカジュアルにも着こなしの幅が広がります。

トレンドのオンブレー柄にはライトグリーンとライトブルーを採用した、珍しい配色の商品です。



PRICE:¥19,800 (tax in)



FABRIC:COTTON 100%



生産国:中国



COLOR:GREEN / BLUE



SIZE:M / L / XL



URL:https://tmt-japan.co.jp/search?type=product&q=TSHF2309















