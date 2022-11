[HitPaw Japan]

最新バージョン:2.6.2

このバージョンではいくつかのバグを修復し、使用感を最適化しました。





動画をGIFアニメーションに変換してミームを作成することは、一世を風靡する新しいトレンドです。でも、多くのビデオコンバーターはMP4からGIFへの変換をサポートしていないので、多くの人の悩みの種になっています。

MP4からGIFへの変換に対応する有名なツールは多くありませんが、ラッキーなことに、MP4をGIFに簡単に変換する方法をご紹介するガイドをご用意できました。





目次

Windows/Macで高品質にMP4をGIFに変換する方法

HitPaw Video Converterでできること

HitPaw Video ConverterでMP4をGIFに変換手順

オンラインでMP4をGIFに変換する方法

スマートフォンでMP4をGIFへ変換する方法

iPhone:画面録画 アプリ- 画面収録:

Android:MP4 to GIF Converter

まとめ

Windows/Macで高品質にMP4をGIFに変換する方法



HitPaw Video Converterは、音声ファイルと動画ファイルの変換、1000以上のウェブサイトからの動画のダウンロード、および動画の編集でよく知られています。 驚くべきことに、HitPaw Video Converterを使用すると、MP4をGIFに変換して素晴らしいミームを作成可能です。









HitPaw Video Converterのユニークな特徴は次のとおりです。



☆GIFからMP4への変換に対応

☆10,00以上のオンラインサイトからの動画ダウンロードに対応(YouTube可能)

☆動画/音声ファイルを1,000以上のフォーマットに変換に対応

☆動画編集に対応

☆画像を希望するフォーマットに変換(JPG/PNG/WEBPなど)





HitPaw Video ConverterでMP4をGIFに変換手順



手順02 「ツールボックス」>>「動画をGIFに変換」GIFに変換するMP4ファイルを取り込みます。





手順03 動画を追加したら、フレームレート、出力サイズおよび、出力するGIFファイルのサイズを設定します。



手順04 「エクスポート」をタップして、MP4からGIFへの変換を開始します。







オンラインでMP4をGIFに変換する方法



MP4からGIFへの高品質のコンバーターは容易に見つかりませんが、HitPaw Video to GIF onlineの登場により、比較的簡単になりました。これは、MP4からGIFへの変換を容易にする、ヨダレが出ちゃいそうなツールです。その上、HitPaw Video to GIF は、.mp4を.gifに変換する際にビデオの解像度を損なうこともありません。



URL:https://online.hitpaw.jp/video-to-gif-online.html









スマートフォンでMP4をGIFへ変換する方法



iPhone:画面録画 アプリ- 画面収録:

画面録画 アプリ- 画面収録は、MP4をGIFへ変換したい人の答えとなります。最小限の労力でMP4をGIFアニメーションに変換できる素晴らしいiPhone用アプリです。幸いなことに、MP4フォーマットからGIFを作成するために必要なのは、いくつかの簡単な手順に従って作業を完了することだけです。





Android:MP4 to GIF Converter











まとめ



MP4からGIFへの高品質なコンテンツを選択するための十分な選択肢がないということに、イライラすると同時に驚いてしまいます。しかし、この投稿は、MP4をGIFへ変換する強力な方法を紹介して、その不幸を終わらせることが目的です。



これから読むツールは、あなたのGIFを最高の、注目に値するものにするためのすべての要素を含んでいます。それでも、HitPaw Video Converter が、最も信頼性の高いMP4からGIFへのコンバーターであり、MP4をGIFに変換する最良の方法です。

企業プレスリリース詳細へ (2022/11/24-22:46)