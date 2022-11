[株式会社ハシートップイン / Hashy]

株式会社ハシートップイン(本社所在地:東京都墨田区、代表取締役:橋本貴裕)では、2022年11月30日より、かわいいキャラクターフィギュアがついた、クロミのミニうがいコップ&スタンドを発売します。



マウスウォッシュ・うがい薬など少量使いに最適!とってもかわいいクロミのフィギュアがついたミニコップとスタンドのセットです。お子様用でも持ちやすい手のひらサイズ!使い終わったらコップをスタンドに掛ければ乾燥しやすく、飲み口がどこにも触れないので清潔に保てます。





大手雑貨店&各店ネット通販などで、全国発売いたします。



●商品概要

ミニうがいコップ&スタンド(クロミ)

https://hashy-topin.co.jp/2022/11/15/sr-3371/





本体サイズ:スタンド:W60×D60×H78(mm) / コップ:W58×D58×H58(mm)

パッケージサイズ:W70×D70×H90+25(mm)

材質:スタンド / ABS,PVC,TPR コップ / AS

販売予定価格:1,100円/ 税込





●販売先





ハシートップイン公式EC:http://www.hashy-topin.com

全国 大手雑貨専門店、量販店 など





●商品に関するお問合せ





https://hashy-topin.co.jp(株式会社ハシートップイン)





(C) 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L635731



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-16:46)