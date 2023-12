[株式会社レッツ]

株式会社レッツは、MLBのエンゼルスからプロスポーツ史上最高額でドジャースへ移籍した大谷翔平選手の移籍を記念して、「ドジャース 大谷翔平選手 移籍記念グッズ」を「郵便局のネットショップ」にて、オリジナルデザインで数量限定かつシリアルナンバー入りで販売開始いたします。







▼販売ページ:https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/aprtimes20231222-01/





「ドジャース 大谷翔平選手 移籍記念グッズ」を2023年12月22日(金)10時から販売開始!







エンゼルスからプロスポーツ史上最高額となる10年総額で7億ドル(約1015億円)で、ドジャースに移籍した大谷翔平選手。この歴史的な移籍を記念し、「郵便局のネットショップ」にてオリジナルデザイン商品を、数量限定かつシリアルナンバー入りで販売いたします!



1)ドジャース 大谷翔平選手 移籍記念ダブルコインフォトミント【限定2024個】

2)ドジャース 大谷翔平選手 移籍記念プレミアムコインセット【限定2024個】





販売商品





■ ドジャース 大谷翔平選手 移籍記念ダブルコインフォトミント(限定2024個)

大谷翔平選手のドジャース移籍を記念したメモリアルグッズになります。

ドジャースの入団会見でユニフォームを着た大谷翔平選手の写真と、

背番号とドジャースロゴがデザインされたプレミアムコインが付属いたします。

数量限定2024個、オリジナルデザイン、この期間のみ販売いたします。

※全商品MLB公認のホログラムシールが貼られている正規品です。



※掲載の商品画像はイメージ画像です。



販売価格:30,000円(送料・消費税込)

販売期間:2023年12月22日(金)10時~2024年1月22日(月)23時59分まで

商品お届け:2024年3月18日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

サイズ:約33x40.6cm

コイン:約φ3.9cm シルバーメッキ

シリアル番号入り(プリントと手書きによる表記)





■ ドジャース 大谷翔平選手 移籍記念プレミアムコインセット(限定2024個)

大谷翔平選手のドジャース移籍を記念したメモリアルグッズになります。

ドジャースの入団会見でユニフォームを着た大谷翔平選手の写真を使用したゴールドコインと、

背番号をデザインしたシルバーコインのプレミアムセットになります。

コイン裏面はドジャースロゴがデザインされています。

数量限定2024個、オリジナルデザイン、この期間のみ販売いたします。

※全商品MLB公認のホログラムシールが貼られている正規品です。



※掲載の商品画像はイメージ画像です。



販売価格:28,000円(送料・消費税込)

販売期間:2023年12月22日(金)10時~2024年1月22日(月)23時59分まで

商品お届け:2024年3月18日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

コイン:約φ3.9cm 24ktゴールドメッキ

約φ3.9cm シルバーメッキ

ジュエリーケース

シリアル番号入り(プリントと刻印による表記)







※掲載の商品のデザイン・サイズは実際の商品と異なる場合があります。

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball.

Visit MLB.com.





販売概要







【販売サイト】

「郵便局のネットショップ」:https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/aprtimes20231222-01/



【販売期間】

1)ドジャース 大谷翔平選手 移籍記念ダブルコインフォトミント【限定2024個】

販売期間:2023年12月22日(金)10時~2024年1月22日(月)23時59分まで

2)ドジャース 大谷翔平選手 移籍記念プレミアムコインセット【限定2024個】

販売期間:2023年12月22日(金)10時~2024年1月22日(月)23時59分まで



