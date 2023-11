[株式会社コンテンツセブン]

株式会社コンテンツセブンは、台湾ドラマ「緑島金魂(りょくとうきんこん)~Golden Dream on Green Island~Blu-ray」を2024年3月29日に発売いたします



「We Best Love ―永遠の1位/2位の反撃―」のリン・ズーホンが主演「緑島金魂(りょくとうきんこん)~Golden Dream on Green Island~Blu-ray」をコリタメで限定発売!





日本でもヒットを記録した「We Best Love ―永遠の1位/2位の反撃―」の主演を務めたリン・ズーホン(林子閎)の主演ドラマ「緑島金魂(りょくとうきんこん)~Golden Dream on Green Island~ Blu-ray」が、株式会社コンテンツセブン(本社:東京都中央区、代表取締役:成七龍)の通販サイト「コリタメドットコム」限定にて発売いたします。







史実とホラーを掛け合わせた題材をもとに描かれる、笑いあり、涙ありの心温まるホラーコメディー!











初回生産版には「リン・ズーホン 大判フォトカード(両面)2枚」の初回特典付き!封入特典には「大判フォトカード1枚」、特典映像には「リン・ズーホン インタビュー」を収録しております。







■ストーリー

緑島に古くから金が眠ってると聞いた人々は金の採掘チームを結成。一財産を築こうと緑島に金を堀に行くが、金の採掘中に大勢の亡霊と遭遇してしまう。緑島を訪れた人々はそこに隠された100年の恐ろしい秘密を発見することになるが…。









緑島金魂(りょくとうきんこん)~Golden Dream on Green Island~ Blu-ray

■発売元:コンテンツセブン

■発売日:2024年3月29日(金)

■公式サイト:https://koretame.com/SHOP/95457.html

■収録:全6話

■ディスク枚数:Blu-ray1枚組

■初回生産限定版特典

・リン・ズーホン 大判フォトカード(両面)2枚

■封入特典(初回生産限定版/通常版共通)

・大判フォトカード1枚

■収録映像(初回生産限定版/通常版共通)

・リン・ズーホン インタビュー約5分

(C)Taiwan mobile Eightgeman ltd.





【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社コンテンツセブン 通信販売部コリタメドットコム

メールアドレス:shop@koretame.com



