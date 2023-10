[ヴァレンティノ ビューティ]

2023年11月3日(金)阪急うめだ本店先行限定発売 2023年11月10日(金)全国限定発売



さぁ、パーティーを始めましょう







ヴァレンティノ ビューティより、ホリデーコレクション『PARTY EDITION』(メイクアップ)・『UNBOX THE PARTY』(フレグランス) が登場します。



メイクアップの限定アイテムは、ブランドを代表するリップスティックで、マット・サテン2種類それぞれの仕上がりをひと塗で鮮やかに叶える『ロッソ ヴァレンティノ』や、目元から頬まで自由にカラーを纏える『アイ2チーク』のアイコニックなカラーを、ホワイトのパッケージでドレスアップした特別なパーティエディションです。

ひと塗りで印象的な発色の『ロッソ ヴァレンティノ』の表面には、メゾンの新デザインコードとしてアイコニックな、イコノグラフ パターンをあしらいました。



フレグランスコフレは私たちのもつ個性と美しさをカラーに見立て、多様性への賛辞を多彩なカラーと単色で表現しました。それぞれのフレグランスシリーズのアイコンカラーとリンクした、色鮮やかなギフトボックスは、世界を明るくし、躍動するすべての個性=’カラー’をセレブレーションしています。



多彩なカラーと香りをまとって、パーティーの扉を開けて、セレブレーションを始めましょう。



メイクアップ『PARTY EDITION』





『アイ2チーク パーティエディション』限定2色 各8,030円(税込)



目元から頬まで。アイシャドウ&チークの2 in 1アイテム「アイ2チーク」が限定ホワイトパッケージでドレスアップ。スタッズで描いたVロゴをあしらいました。

クリーミーなパウダーと、専用ブラシのセット。「ローマライト コンプレックス(TM)」*により、上品でやわらかな艶のある仕上がりになります。302 PINK IS PUNKはパーティエディションのためにクリエイトした限定色です。

* 合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、ケイ酸Mg、酸化スズと色素(メイクアップ効果)









アイ2チーク パーティエディション

302 PINK IS PUNK

鮮やかなフェスティブピンク

(限定パッケージ・限定色)











アイ2チーク パーティエディション

03 ROSA EMOZIONE

ソフトなルミナスピンク

(限定パッケージ)







『ロッソ ヴァレンティノ サテン パーティエディション』限定1色 各6,820円(税込)

『ロッソ ヴァレンティノ マット パーティエディション』限定2色 各6,820円(税込)





ラグジュアリーな塗り心地と鮮烈な発色で新しさを感じるサテンと、柔らかくクリーミーなベルベットフィニッシュで洗練された仕上がりのマット。限定ホワイトパッケージでドレスアップ。

バレットにはメゾン ヴァレンティノのアイコニックなイコノグラフ パターンをあしらいました。カレイドスコープのようなローマの光に着想を得て、光を受けて柔らかく反射する多層構造のパール「ローマライト コンプレックス(TM)」*を採用し、高発色を実現しました。

* 合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、ケイ酸Mg、酸化スズと色素(メイクアップ効果)









ロッソ ヴァレンティノ マット パーティエディション

77A NUDE IN ROMA

エネルギッシュで情熱的なアーシーレッド。

(限定パッケージ)











ロッソ ヴァレンティノ サテン パーティエディション

100R ROMAN GRACE

ローマの柔らかな光に包まれた、温かみのあるローズヌード。

(限定パッケージ)











ロッソ ヴァレンティノ マット パーティエディション

111A UNDRESSED VELVET

周囲を魅了するような、深みのあるヌードレッド。

(限定パッケージ)





フレグランス『UNBOX THE PARTY』





クチュールでサステナブルなギフトボックスにセットされた、ヴァレンティノ ビューティの人気フレグランス「ボーン イン ローマ」シリーズ。



『ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ オードパルファン セット』 22,000円(税込)





パンクなピンクの、クチュールの伝統とストリートが交差するローマの街並みを表現したフレグランス。

魅惑的でちょっと生意気なキュートガールのようなエッジィで魅惑的なオリエンタルフローラルの香り。

<セット内容>

ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ オードパルファン

50mL/15mL







『ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ コーラルファンタジー オードパルファン セット』

22,000円(税込)





大胆なコーラル。ローマの夕暮れ、幻想的なマジックアワーから着想を得たフレグランス。

明るく大胆な華やかさと落ち着いた一面を併せ持つ女性のように鮮やかさの中にセンシュアルな余韻を残すフルーティフローラルの香り。

<セット内容>

ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ コーラルファンタジー

オードパルファン 50mL/15mL







『ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ アンタンス オードパルファン セット』 23,650円(税込)





ローマの夜、自分らしさを追求し躍動する若者たちをイメージしたフレグランス。

妖艶で鮮烈な魅力に抗えず誰もが深く魅了されてしまうような女性のように魅惑的で妖艶な、フローラルアンバーの香り。

<セット内容>

ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ アンタンス オードパルファン 50mL/15mL







『ヴァレンティノ ウオモ ボーン イン ローマ オードトワレ セット』 17,600円(税込)







モダンなヴァイオレットリーフにウッディなペチバーが加わり、セージのアロマティックな余韻を残す。

エッジィでモダンなウッディ アロマティックの香り。

<セット内容>

ヴァレンティノ ボーン イン ローマ アンタンス ウオモ オードトワレ

50mL/15mL







『ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ トリオ ディスカバリー セット』 17,050円(税込)





ボーン イン ローマ3種の香りをお楽しみいただけるセット。初めてのヴァレンティノ ビューティのフレグランスギフトとしてもおすすめです。

<セット内容>

ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ イエロー ドリーム オードパルファン 15mL

ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ コーラルファンタジー オードパルファン 15mL

ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ オードパルファン 15mL



HOLIDAY COLLECTION ホリデーコレクション展開製品





■発売日:2023年11月10日(金)全国限定発売

2023年11月03日(金)阪急うめだ本店先行限定発売



■予約:2023年10月13日(金)より開始予定

*予約は表参道ストアおよび阪急うめだ本店でのみ受付いたします。



■製品

1)アイ2チーク パーティエディション

限定2色 各8,030円(税込)

2)ロッソ ヴァレンティノ サテン パーティエディション

限定1色 各6,820円(税込)

3)ロッソ ヴァレンティノ マット パーティエディション

限定2色 各6,820円(税込)

4)ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ オードパルファン セット

22,000円(税込)

5)ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ コーラルファンタジー オードパルファン セット

22,000円(税込)

6)ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ アンタンス オードパルファン セット

23,650円(税込)

7)ヴァレンティノ ウオモ ボーン イン ローマ オードトワレ セット

17,600円(税込)

8)ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ トリオ ディスカバリー セット

17,050円(税込)

■販路:

・ヴァレンティノ ビューティ表参道ストア (東京都渋谷区神宮前 4-12-10 表参道ヒルズ西館)

・ヴァレンティノ ビューティ阪急うめだ本店(大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店5F)

・公式オンラインブティック http://valentino beauty.jp

*店舗によっては取り扱いのない製品もございます。



キャンペーン情報









ヴァレンティノ ビューティ ホリデーコレクションの発売を記念して、ご好評をいただいているラッピングサービスにもホリデー限定デザインをご用意しました。

期間限定で、ホリデーギフトボックス/ギフトバックのラッピングサービス(一部有料)を行います。

大切な方や、ご自身へのプレゼントにぜひご利用ください。







■期間:2023年11月10 日(金)~ 12 月25 日(日)なくなり次第終了

※阪急うめだ本店では2023年11月3日(金) より先行予定。

(表参道ストア、公式オンラインブティック、阪急うめだ本店、

公式LINE ギフトにて実施予定。取り扱い店舗は変更となる場合がございます。)



ヴァレンティノ ビューティについて





メゾン ヴァレンティノは、1960年にローマにて、ヴァレンティノ・ガラヴァーニによって設立されました。1999年からヴァレンティノ・ガラヴァーニに師事していたピエールパオロ・ピッチョーリは、2016年にメゾンのクリエイティブ ディレクターに就任。伝統や創設者の創造性を守りながら、実験的な手法を随所に取り入れ、クチュールメゾンの遺産に新しい現代的な解釈を加えます。

クチュールブランドとして生まれたヴァレンティノでは、独自性と新しさ、美しさの追求がメゾンの核となっています。 伝統を引き継ぎながらも、息を呑むようなモダンなコレクションを生み出すために、ピエールパオロ・ピッチョーリは、遊び心のあるロマンティズム、前例のない大胆さ、そして常に解釈の自由をもってランウェイの美の限界を押し広げます。

ヴァレンティノ ビューティは、クリエイティブで規格外な世界への扉を開きます。ヴァレンティノ ビューティでは、ピエールパオロ・ピッチョーリとのコラボレーションにより、新しい夢が現実となるような、一人一人の可能性をひろげる、オープンな遊び場としての美をご提案します。印象的な色・シェード・トーンを使って個性を自由に表現し、一人一人の違いを称えます。ヴァレンティノ ビューティは、「カラー・クール・クチュール」の3つの要素を通じて、常識や固定観念にとらわれることのなく、自らが自由に生き、多様性を称える独創的な表現への扉を開きます。どの瞬間・ムードにも色があるのです。

日本では2021年11月にフレグランス「ヴォ―チェ ヴィヴァ」の発売と同時に展開をスタート。2022年3月18日に、ヴァレンティノ ビューティ 表参道ストア、ヴァレンティノ ビューティ公式オンラインブティック(https://valentino-beauty.jp)をオープンし、メイクアップも展開しています。



お客様のお問い合わせ先





ヴァレンティノ ビューティ

TEL: 0120-323-220

受付時間:月~金 10:00~12:00, 13:00~17:00 ※土・日・祝・年末年始休

〒163-1030 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-09:46)