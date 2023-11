[株式会社ムーンラビット]

株式会社ムーンラビットはPC向けMMORPG「幻想神域 -Another Fate-」において、限定イベントや世界ボスの降臨を含む「10周年記念イベント第2弾」を開催しました。また、ダンジョンのドロップアイテムや、武器特化の共通スキルを調整するアップデートを実施したことをお知らせします。







■限定イベントや世界ボスを含む「10周年記念イベント第2弾」を開催!



10周年を記念する期間限定イベントの第2弾を開催します。クエストをクリアすることで限定アイテムと交換できるイベントや、世界ボスが降臨するほか、ギルドの仲間と遊べるイベントなど盛りだくさんの内容となっています。ぜひご参加ください。



●10周年記念フェスティバル開催!

10周年を祝して聖都ナディアで開催されている催しごとに参加して、ここでしか手に入らない限定アイテムを獲得しましょう。



●世界ボス「氷獄の白騎士・ウル」&「繰糸の人形師・ヴェルダンディ」降臨

アイゼンベルクに「氷獄の白騎士・ウル」が、タイムフォレストに「繰糸の人形師・ヴェルダンディ」が世界ボスとして降臨します。見事討伐できればウルとヴェルダンディを仲間にするために必要な起源の鍵や、スキルを大幅に強化できるラピスが入った「魔王ラピス宝箱」が獲得できます。





●その他にも冒険を有利に進められるボーナスイベントを開催中

その他にも冒険を有利に進められるイベントを多数開催していますので、お見逃しなく!



・天空の塔 追加ボス降臨!

・期間限定・幻神殿堂クエスト

・ギルドタウン・期間限定クエスト

・クイズアリーナ イベント開催!



■ダンジョンドロップやスキルのアップデートを実施!



より幻想神域が遊びやすくなるように、幻神殿堂の調整や共通スキルの調整を含むアップデートを実施しました。



【アップデート内容一覧】

・幻神殿堂 調整

・武器特化 共通スキル調整

・一部「幻想禁書」の切れ端を実装

・天空の塔ランキング更新

・世界イベント「ハンティングフェスティバル」開催



■「秋月祭装」と「幻妖精」が虹色ルーレットに新登場!



レアアイテム獲得に挑戦できる虹色ルーレットに、和風なリリ族用衣装アバター「秋月祭装」とマントアバター「幻妖精」が登場しました。また、幻神「ヘスティア(花宴)」「ロザリア(花宴)」を仲間にできるアイテム「【幻神チケット】:使用人って言わないで」をラインナップしています。











【ルーレットラインナップ対象期間】

2023年11月8日(水)定期メンテナンスから

2023年11月15日(水)17:59まで



【タイトル概要】

タイトル:幻想神域 -Another Fate-

ジャンル:アニメチックファンタジーMMORPG

開発会社:X-LEGEND Entertainment Corp.

価格:基本プレイ無料(アイテム販売制)

コピーライト:

(C) 2020 - 2023 MoonRabbit Corporation. All Rights Reserved.

(C) 2020 - 2023 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.



