MTJ株式会社(福岡県北九州市/東京都港区、代表取締役:山重柾人 以下、当社)は、和牛を世界に向けて販売するため、タイにグループ会社「World Wide Wagyu Co., Ltd.」を新たに設立したことを、下記の通りお知らせいたします。







設立の背景





当社は、『もったいないを世界に届けるプラットフォーム企業へ。』のビジョンを実現するため、日本国内の食に関するコンテンツ開発・企画・運営をリアルとデジタルの両軸で展開をしてきました。この度、日本国内にとどまることなく、世界に向けて勝負できるコンテンツを模索していた中で、「和牛」という日本の食宝を世界に向けて販売・認知拡大していくことを決意しタイにグループ会社を設立いたしました。



事業内容





1.和牛の輸出、販売

世界各国に日本産和牛の海外輸出、販売を実施。九州産黒毛和牛を中心に、ハラール認証を取得している和牛も販売いたします。



2.イベント企画

日本国内で数多くのフードコンテンツ(フードイベント、大型イベントのフードエリア等)をプロデュースした実績や知見を海外でも展開いたします。現在は東南アジアをはじめ、世界各国の企業と商談をしており準備を進めています。



3.コーディネーション及びコンサルティング

1.日本国内の食品及び飲料などの海外輸出をコーディネーションいたします。

和牛のみならず、幅広い食材、飲料を対象に、和牛の輸出で培った知見を活かしサービス提供いたします。

現在は南アジア各国の企業とアライアンスを組み、中国禁輸でフードロスになっている問題を解決するべく、

国産ホタテの販売を進めております。



2.タイ法人設立の知見を活かし、企業様の海外進出等の各種コンサルティングサービス

(タイ進出、市場調査、通訳・翻訳、税務法務関係等)を提供いたします。



World Wide Wagyu Co., Ltd. 会社概要





会社名:World Wide Wagyu Co., Ltd.

Founder:山重 柾人

代表者:榎川 雄也

創立日:2023年9月15日

住所:24, Prime Building, 15th Floor, Room No.A Sukhumvit21Road(Asoke),

Klongtoey-Nua Wattana,Bangkok,10110, Thailand

WEB:https://world-wide-wagyu.com



Founder MTJ株式会社 代表取締役 山重柾人 コメント





5期目を迎えたMTJ株式会社は次の5年間は世界へ挑戦します。

おかげさまで会社の認知度も増えてスタッフ一同で日本を代表する企業になるため、全身全霊をかけて戦っていきます。

MTJ株式会社は「日本のもったいないを世界に届けるプラットフォーム企業になる」を企業理念にしております。世界進出ではなく世界で勝つことを目標にこの半年間トライを続けました。

日本で海外ビジネスをするのではなく、現地で法人を設立して拠点を設けてスタッフを雇用しチャレンジできる組織体制をつくることが重要ですので設立、事業を開始しました。

私は日本国内の一次産業の中で世界と戦うことができるのは「和牛」だと考えております。

ただ和牛を届けるだけでは世界で戦えません。様々な角度からアプローチをすることを考えており、多くの企業との連携を強化しております。

MTJグループの強みであるコンテンツ開発・企画力を発揮し、世界で和牛を、そして日本食の価値向上に努めて参ります。そして、日本とアジアを繋ぐ存在になるように育てていきます。

海外進出には多くの紆余曲折がありました。多くの方々のサポートに感謝いたします。

今後5年間で和牛および日本食の輸出事業を拡大しコンテンツ開発・企画も強化して認知度向上を目指し日本の食文化の発展に貢献します。

World Wide Wagyu Co., Ltd. 代表 榎川雄也 コメント





日本の美味しい和牛及び食材を日本食だけではなく、世界の料理と融合することによって幅広く世界の皆様の食卓に届くようにという思いでWorld Wide Wagyu Co., Ltd.という社名に致しました。



MTJ株式会社 会社概要





福岡オフィス:〒802-012 福岡県北九州市小倉北区末広2-3-7 北九州ミートセンター内

東京オフィス:〒107-0032 東京都港区六本木7-15-7 新六本木ビル8F

神奈川オフィス:〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島24 日本食肉流通センター内 F棟310

大阪オフィス:〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-6-22 新町新興産ビル2F

海外子会社:World Wide Wagyu Co., Ltd.(タイ法人)

代表取締役社長:山重 柾人

事業内容:FOOD X事業、WAGYU X事業、リアル X事業、デジタル X事業

WEB:https://mtjinc.com/



【お問合せ先】

セールスソリューション本部

島津 黎 rei.shimazu@mtjinc.com



