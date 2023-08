[九州プロレス]

夏休みはプロレス観戦!当日来場OK!2階・3階席は無料開放



「九州ば元気にするバイ!」を理念として九州を中心に活動する九州プロレスの15周年記念大会が、8月6日(日)福岡国際センターで開催される(15時開場/16時開始)新日本プロレス・本間朋晃選手、“プロレス王”鈴木みのる選手の参戦も決定しており、アリーナ席はすでに完売。当日は2階・3階席が無料観戦席として開放される。

8月6日(日)深夜1時50分~深夜2時20分 FBS福岡放送に地上波初放送も決定している。











第一交通産業グループ PRESENTS 九州プロレス15周年記念大会

日時:2023年8月6日(日) 開場15:00/開演16:00 (19:00終了予定)

※ばってん×ぶらぶらのちびっ子プロレス教室…15:30開始予定(※限定数で参加券配布)

場所:福岡国際センター



☆2階・3階席は観戦無料席として開放

熱中症対策として、2階席は指定席入場整理券を配布

1.11:00~ 2階 南側 2.12:00~ 2階 西側 3.13:00~ 2階 東側

※10:00~整列案内開始 15:00開場時間前、整列券順の再整列無し

3階席:自由席開放(整理券配布無し)



【対戦カード】

第一試合 桜島なおき vs ジェイク・リード



第二試合 ばってん×ぶらぶら&がばいじいちゃん vs 本間朋晃(新日本プロレス)

第三試合 筑前りょう太&TAJIRI&阿蘇山 vs ニコ・モーリ&ミルコ・インベラルディ&キム・ナンプン



第四試合 九州プロレスタッグ選手権試合 (王者)佐々木日田丸&梅田公太 vs (挑戦者)鈴木みのる&冨宅飛馳



第五試合 九州プロレス選手権試合 (王者)めんたい☆キッド vs (挑戦者)玄海 vs (挑戦者) 野崎広大



【オンエア情報】

番組名:「プロレスで九州ば元気にするバイ!~九州プロレス設立15周年記念大会~」

日時:8月6日(日)深夜1時50分~2時20分 にて FBS 福岡放送でオンエア

制作協力:九州プロレス 制作著作:福岡放送



■公式サイト

・九州プロレス 公式サイト:https://www.kyushu-pro-wrestling.com/



■公式SNS

・九州プロレス公式Twitter : https://twitter.com/kyushupro_new

・九州プロレス公式Instagram :https://www.instagram.com/qpro_official/

・九州プロレス公式Facebook :https://www.facebook.com/kyushuprowrestling/



