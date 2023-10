[有限会社プレステージ]

~シーズンの新作とFRUIT OF THE LOOMのコラボレーションを販売~



性別、立場、個性などの垣根を超えて「個性が自然と受け入れられリスペクトされる自由なファッション」 をコンセプトに展開するPRESTIGE APPARELは、渋谷PARCO 50周年のために、2023 AUTUMN WINTER コレクションの新作とFRUIT OF THE LOOMのコラボレーションを展開いたします。









PRESTIGE APPARELは、どこよりも早くポップアップ提案を切り出した渋谷PARCO 50周年へのリスペクトを込めて、渋谷PARCO 地下1階にあるカフェ「ON THE CORNER」とタッグを組み、FRUIT OF THE LOOMとのコラボ商品、シーズンの新作を販売。またポップアップストアの一日店長で登場するプレステージ専属女優がプロデュースしたオリジナルシェイクを販売します。



【購入者特典】

1.3Fポップアップストアにて2万円(税込)以上お買い上げのお客様は女優との2ショット。

2.フルーツオブザルームの「PRETSIGE APPAREL × ON THE CORNER」コラボ商品をお買い上げのお客様はオリジナルシェイク購入特典。シェイクカップに女優直筆サインがつきます。



総勢5名のモデル来店イベントも開催いたしますので、是非店頭でお楽しみください。



2023 AUTUMN WINTER / FRUIT OF THE LOOM

Products ※一部抜粋





FUR JACKET

1点ものでスペシャルなスーパービッグシルエットのフェイクファージャケット。



COLOR : BLACK, RED

SIZE : ONE SIZE

¥440,000(税込)







FUR VEST

1点ものでスペシャルなフェイクファーベスト。





COLOR : BEIGE

SIZE : ONE SIZE

¥165,000(税込)







FRUIT OF THE LOOM “ PA × ON THE CORNER “ PACK TEE

スタンダードシルエットのパックT。ブラックとホワイトカラーの2枚セット。





COLOR : BLACK / WHITE

SIZE : M, L, XL

¥13,200(税込)







FRUIT OF THE LOOM ”PA × ON THE CORNER “ BEANIE

コラボ刺繍ワッペン付きのビーニー。





COLOR : BLACK, WHITE, PURPLE

SIZE : ONE SIZE

¥7,150(税込)



About PRESTIGE APPAREL(プレステージ アパレル)



「PRESTIGE APPAREL」 は、「個性が自然と受け入れられリスペクトされる自由なファッション」 をコンセプトに、「性」 に対して真剣に向き合う姿勢やメッセージを通して、新たなファッションの文脈を築いていきたいという想いを実現するため、2022年に本格ローンチしました。





PRESTIGE APPAREL (プレステージアパレル)

HP : https://prestigeapparel-tokyo.com/

Instagram : https://www.instagram.com/prestigeapparel_official/

ハッシュタグ:#prestigeapparel #プレステージアパレル



