A’alda Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:田中健太、CEO:祭原祐 以下、A’alda)が、「Design Your Plus One ー飼い主さまとペットとのライフスタイルをプラスにする」をコンセプトに掲げ、2021年10月13日にオープンした東京都港区西麻布のDyplus(ディプラス)西麻布が、2周年目を迎えました。





2周年の特別イベント:愛犬と飼い主さまの絆を深めるDyplus西麻布の取り組み





10月23日 (ペットの健康診断の日)にオープンしたDyplus西麻布は、この2年間を通して飼い主さまのニーズに応え、愛犬の生活を豊かに「プラス」にすることを大切にしてきました。日頃から店舗に足を運んでくださるお客さまと、より深いコミュニケーションを築きたいというスタッフの思いから、10月はオープン記念月間と位置づけ、店舗でのキャンペーンの開催や、オープン日を含む3日間に飼い主さま参加型のイベントを開催しました。当日、多くの方々にペットの嗅覚を活かしたノーズワークや、日常のケア・歯磨きなどのプログラムにご参加いただきました。





Dyplus西麻布:ペットと飼い主さまのための総合サービス提供施設





Dyplus西麻布では獣医師、理学療法士、トレーナー、トリマーなどのスペシャリストが連携し、当店舗ならではの総合サービスの提供を行っています。



Dyplus西麻布のサービス



・クリニック(Clinic): 未病と予防を中心とした獣医療を提供。愛犬・愛猫の健康管理、健康診断などによる疾患の早期発見や日々のケアをサポート。



・ステイプラス(Stay Plus): 日中のお預かり・ホテルを提供し、飼い主さまが安心してお預けできる環境を整え、愛犬が快適に過ごせる空間をご提供。



・マナープラス(Manner Plus): 犬の社会化からマンツーマントレーニングまで、愛犬の成長や個性に合わせたトレーニングを提案。



・フィットネストレーニング(Fitness Plus): ウォータートレッドミルやバランスボールなどのトレーニング用具を活用し、運動不足やメタボ解消に向けた個別のトレーニングプランを提供。



・リハビリプラス(Rehabilitatoin Plus): 手術後のリハビリケアやシニア犬向けのマッサージなど、理学療法士がワンちゃんの体とコミュニケーションを取りながら、回復に向けた丁寧なケアを提供。



・トリミングプラス(Trimming Plus): 皮膚の状態や毛質を考慮し、愛犬の健康と美容を考えたシャンプーやカットをご提案。





Dyplus西麻布の今後の発展:ペット施設における新たな挑戦





Dyplusブランドとしては、店舗2周年目に、大きな発展期を迎えています。2023年4月には、大阪・天王寺桃谷に「Green Field TENNOJI」というDyplusの姉妹店をオープンし、大規模なドッグランとドッグスポーツ、しつけ教室などに重点を置いたサービス提供を行っています。また、先月9月には、大阪市北区天満橋にDyplus2店舗目となる、「Dyplus OSAKA KITA(Dyplus大阪北)」をオープンさせ、全室個室のラグジュアリーなペットホテルや預かり保育をスタートさせました。来春には屋内外のドッグランなど、飼い主さまも楽しめる複合施設として更なるサービス展開を予定しています。

日本のペット文化はまだ発展途中にあり、欧米と比較して、ペットの法的保護や飼い主とペットが共に暮らす環境整備など、さまざまな側面で不十分であると指摘されています。この現状を踏まえ、Dyplus西麻布はアルダが展開するペットライフスタイル施設の旗艦店として、また「Pet Health Design Lab.(ペットヘルスデザインラボ)」として、飼い主さまとペットが共に過ごす時間のQOL向上に必要なあらゆるサービスの開発・提供に挑戦し、自らも業界の発展をリードできる存在になれるよう努力し続けます。



