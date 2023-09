[PIVOT株式会社]

~「プロダクト」「コンテンツ」「マーケティング」への投資を加速し、人材採用を強化~



PIVOT株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐々木紀彦、以下PIVOT)はシリーズAラウンドにおいて、ジャフコ グループ株式会社をリード投資家に迎え、One Capital株式会社、DIMENSION株式会社、株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ、三菱UFJキャピタル株式会社、りそなキャピタル株式会社、みずほキャピタル株式会社の計7社に対する第三者割当増資により、約13億円の資金調達を実施しました。今回の調達により累計資金調達額は約21億円となります。



本調達の背景や目的を番組化し、PIVOT自社アプリ・WEB、および公式YouTubeチャンネルにて配信中です。ぜひご覧ください。









「& questions特別編」: PIVOT、シリーズA資金調達の舞台裏とその目的とは







■出演者

ジャフコ グループ株式会社 パートナー 坂祐太郎氏

One Capital株式会社 代表取締役CEO 浅田慎二氏

DIMENSION株式会社 ビジネスプロデューサー 伊藤紀行氏

PIVOT株式会社 代表取締役CEO 佐々木紀彦

PIVOT株式会社 取締役COO 木野下有市



■MC

PIVOT株式会社 プロデューサー 国山ハセン





投資家からのコメント





ジャフコ グループ株式会社 パートナー 坂祐太郎氏

ビジネス映像領域のデファクトスタンダードを作っていけるチームだと確信し、ご出資をさせていただきました。「日本をPIVOTする」というミッションに基づき、多くのビジネスパーソンがPIVOTの動画をきっかけに、動き出し、世の中が変わっていく、そんな世界を一緒に作っていきたいと考えております。





One Capital株式会社 代表取締役CEO 浅田慎二氏

PIVOT登録者数が100万人目前に迫り、ビジネス動画メディアとして確たるポジションを築きつつあるこの勢いを更に加速させる調達ラウンドの成功を心より祝福したいと思います。 PIVOTには、100年以上続くメディアになっていただきたいので、目の前のPV数等の細かいKPIに囚われすぎず、真のメディア企業を目指していただきたいです。引き続き、創業時と変わらぬスタンスで今後の成長を支え続けたいと思います。





DIMENSION株式会社 ビジネスプロデューサー 伊藤紀行氏

メディア・コンテンツのプロが揃ったチーム、高いレベルでのコンテンツ制作力、これまでの実績と今後の成長性を鑑み、弊社より出資支援させていただきました。動画領域については他社支援の過程でその可能性を間近で体感しており、PIVOTの皆さんであれば“ビジネス×動画”の領域で多くの方に深い学びや気付きを提供できると確信しております。組織の構築支援や他社支援で培った知見の展開を実施し、微力ながら伴走支援していく所存です。





株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ 投資事業部シニアマネージャー 日野敬太氏

CEOの佐々木様が福岡出身というご縁もあり、ビジネス映像メディアを展開するPIVOT様に出資をさせていただき、大変うれしく思います。今後はふくおかフィナンシャルグループ(FFG)一体となって、PIVOT様の更なる事業成長と、地域経済への価値創出に対し、全力で支援してまいります。





三菱UFJキャピタル株式会社 投資第四部 後藤大暁氏

佐々木CEOを筆頭にテレビ、新聞、経済誌、広告代理店等の様々なメディア出身者から形成される「専門性の高い経営チーム」と、視聴者の継続的な増加に裏付けされた「優れたコンテンツ制作力」を評価し、この度出資をさせていただきました。「日本をPIVOTする」のミッション実現に向けて、MUFGグループの力を活用しながらPIVOT社の事業成長をご支援させていただきます。





りそなキャピタル株式会社 代表取締役社長 相原直也氏

PIVOT社は「ビジネス」や「学び」において質の高いコンテンツを毎日提供し続けており、日本のビジネスパーソンにとって必要不可欠なメディアとなっています。りそなグループも変革と創造に挑む中、「日本をPIVOTする」というミッションに共感し出資しました。りそなグループの力を駆使し、PIVOT社の更なる発展に向け全力で支援をしていきます。





みずほキャピタル株式会社 投資第6部 インベストマネージャー 園田利弥氏

ビジネス映像メディアである「PIVOT」は、コンテンツのクオリティの高さから多くのビジネスパーソンの学びの場として高い支持を受けているメディアです。佐々木社長のもとに多くの優秀なメンバーが集まり、このチームであれば必ず日本をPIVOTしてくれると期待し、今回出資させていただきました。今後は、みずほグループの総力を挙げてご支援してまいります。







◼️PIVOT会社概要

社名:PIVOT株式会社

英文表記:PIVOT, Inc.

代表者:代表取締役 佐々木紀彦

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目17-11 JPR原宿ビル 2F

設立:2021年6月1日



