2023年8月の毎週土曜に、神戸港のレストランクルーズ船 THE KOBE CRUISE「ルミナス神戸2」にて、関西を代表するプロ野球レジェンドを迎えて、スペシャルトークショーを開催します。







神戸港でレストランクルーズ船を運営する株式会社神戸クルーザー(株式会社シルバーバックス・プリンシパルグループ)では、4年ぶりに制限なしでレジャーを楽しめる今年の夏に最高の想い出をつくっていただくために、スペシャル企画「船上のアスリートトークショー」を開催いたします。



関西を代表するアスリートが登場! 第1弾「タイガース レジェンドトークショー」





「タイガース レジェンドトークショー」と題して開催する第1弾には、8/5能見篤史さん、8/12矢野燿大さん、8/19糸井嘉男さんが登場。

タイガース時代やオリックス時代の想い出や、今シーズンのプロ野球についてなど、さまざまなテーマでお話いただきます。開放感あふれる海の上だからこそ聞けるエピソードが飛び出すかもしれません。

さらに、トークショー後半では「質問タイム」や「直筆サインボールが当たる抽選会」も開催。

憧れのアスリートと特別なひとときをお楽しみいただけます。







船の上で初開催! 第2弾「上原浩治の雑談魂スペシャルトークショー」





8/26の第2弾では、上原浩治さんを迎えて大人気You Tubeチャンネルの特別版「上原浩治の雑談魂スペシャルトークショー」を開催します。

「上原浩治の雑談魂」は、2020年に1月にスタートして以来、元プロ野球選手としては1位となるチャンネル登録者数67万人を誇り、総再生回数は2億1000万回を超える大人気YouTubeチャンネル。今回は、その特別版を船の上でお楽しみいただけます。

元メジャーリーガーの上原浩治さんがアシスタントを務める上田まりえさんと21年間のプロ野球生活で培った野球理論や技術を絶妙トークでお届けします。





会場は日本最大級のレストランクルーズ船 THE KOBE CRUISE「ルミナス神戸2」









今回のスペシャル企画のステージは、神戸港のメリケンパークより出航する日本最大級のレストランクルーズ船 THE KOBE CRUISE「ルミナス神戸2」。

青い海、神戸港の夕陽や夜景、明石海峡大橋の絶景を眺めながら、アスリートと過ごす最高のひとときをお楽しみいただけます。

また「お食事付きプラン」をお選びの方は、船上レストランで食べ放題ビュッフェや飲み放題のビアガーデンなど、さらに特別なひとときをお過ごしいただけます。



【DATA】船上のアスリートトークショー 8/5・12・19・26





第1弾「タイガース レジェンドトークショー」

◆開催日

8/5(土)能見篤史さん、8/12(土)矢野燿大さん、8/19(土)糸井嘉男さん

MC 市川いずみさん(フリーアナウンサー)

◆料金

トークショーのみ…A席 10,000円・B席 8,000円

トークショー&お食事…A席14,800円・B席12,800円

◆時間

17:30~乗船開始

18:00~19:00 トークショークルーズ

19:30~21:30 お食事「光と海のビアガーデン」会場にて(お食事付きプランの方限定)

+++++++++++++++++++++++++++++

第2弾「上原浩治の雑談魂スペシャルトークショー」

◆開催日

8/26(土)上原浩治さん・上田まりえさん

◆料金

トークショーのみ…A席 15,000円・B席 9,000円

トークショー&お食事…A席22,000円・B席16,000円

◆時間

11:10~乗船開始

11:30~13:00 お食事「食べ放題ビュッフェ」(お食事付きプランの方限定)

13:00~14:00 トークショークルーズ

+++++++++++++++++++++++++++++

◆乗船:THE KOBE CRUISE「ルミナス神戸2」

(乗り場:中突堤旅客ターミナル2F)

◆イベント詳細 https://thekobecruise.com/topics/1996



◆ご予約・お問い合わせ

WEB https://www.tkc-rs1.com/luminous/cruise/

お電話 TEL 050-5050-0962(10:00~19:00)



◆公式サイト https://thekobecruise.com/



企画制作:株式会社スポーツバックス

主催:株式会社神戸クルーザー



会社概要







株式会社神戸クルーザー

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1

神戸ハーバーランド umieモザイク1F

TEL 050-5050-0962

公式サイト https://thekobecruise.com/



