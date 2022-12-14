SHIROYAMA HOTEL kagoshima「ホテル開…
［城山観光株式会社］
スイートルームに半額相当で宿泊できる福袋や ホテルメイドの人気商品などを お得な詰合せで
SHIROYAMA HOTEL kagoshima（城山観光株式会社／所在地：鹿児島市／代表取締役社長：東清三郎）は、来年2023年3月23日のホテル開業60周年を記念して、日頃よりご愛顧いただいている地元の皆様へ感謝の気持ちを込めた縁起物として「ホテル開業60周年記念 新春福袋2023」を販売いたします。
宿泊部門の福袋は、開業60周年にちなみ【60】にこだわった商品をご用意いたしました。目玉は、2020年にリニューアルした『SHIROYAMA インペリアルスイート（通常1泊100万円）』の宿泊と、1泊5食のお食事、エステ施術、お土産がセットになった限定1本【60万円】の福袋「SHIROYAMA インペリアルスイートスペシャル」です。その他、『SAKURAJUMAロイヤルスイート（通常1泊40万円）』の宿泊に、レストラン利用券とエステ&スパギフト券が付いた30万円の福袋「SAKURAJIMAロイヤルスイートパッケージ」を限定2本（合計【60万円】）や、日本の有名ラグジュアリーホテルの宿泊を組み合わせた15万円の福袋「ラグジュアリーホテルパッケージ」を限定4本（合計【60万円】）など、特別価格でホテルステイを満喫できる福袋を各種販売いたします。
ショップ部門からは、おすすめの商品や、一押しの逸品がたくさん詰まった「人気のさつま揚げ詰合せ」や、「お得なパンの詰合せ」などを数量限定で販売します。
宿泊部門 新春福袋
＜商品概要＞
●【60万円（税込）】限定1本 （税込120万円相当）
SHIROYAMA インペリアルスイートスペシャル
・「SHIROYAMAインペリアルスイート」（200平方メートル ）1泊ペア宿泊券（通常料金1泊100万円）
・5食付き（アフタヌーンティー、夕食セレクト、バー、朝食、ランチセレクト）
・SDGsなお土産（城山牛シャトーブリアン／城山麦鰻の白焼き）
・ホテル内スパ「エステ＆スパLapis」の『Lapisラグジュアリパッケージメニュー』2名様ご利用券
※宿泊券有効期限：2023年7月末（全館休業日：2/13～2/15、6/19～6/20 除外）
「SHIROYAMA インペリアルスイート」客室詳細公式HP
https://www.shiroyama-g.co.jp/stay/plan/detail/197/
◇「SHIROYAMA インペリアルスイート」基本サービス・特典
・お部屋にてパーソナルチェックイン・チェックアウト
・送迎サービス（鹿児島空港・鹿児島中央駅・鹿児島市内）
・アーリーチェックイン 12:00 / レイトチェックアウト 15:00
・ウエルカムシャンパンプレゼンテーションサービス
・カフェタイム・カクテルタイムの無料サービス
・シェフによるフードプレゼンテーション※有料 専用メニューあり
・6:00～24:00 ルームサービス（専用メニューあり）
・ピローセレクト
・ターンダウンサービス（17:00～20:00）
・オリジナルマスコット「SHIROYAMA BEAR ハピィ」ぬいぐるみ
・ホテル内フィットネスジム施設利用無料
・ランドリーサービス 1泊5点無料 ※不可素材あり
・プレスサービス 1泊3点無料 ※不可素材あり
・専用iPadにて24時間リクエスト対応
・靴磨きサービス
・ザ ラウンジ カサブランカにてエグゼクティブ ブレックファストまたは ルームサービス
●【30万円（税込）】限定2本（税込60万円相当）
SAKURAJIMAロイヤルスイートパッケージ
・「SAKURAJIMA ロイヤルスイート」（126平方メートル ） 1泊朝食付き ペア宿泊券（通常料金1泊40万円）
・レストラン利用券 10万円分
・ホテル内スパ「エステ&スパLapis」ギフト券 5万円分
※宿泊券有効期限：2023年7月末（全館休業日：2/13～2/15、6/19～6/20 除外）
●【15万円（税込）】限定4本（税込30万円相当）
ラグジュアリーホテルパッケージ 【The Okura Tokyo】+【SHIROYAMA HOTEL kagoshima】
◎SHIROYAMA HOTEL kagoshima
・「源泉掛け流し温泉付き ジャパニーズガーデンスイート」（75平方メートル ）1泊2食付き ペア宿泊券
※宿泊券有効期限：2023年7月末（日～木限定・祝前日、全館休業日（2/13～2/15、6/19～6/20）、ゴールデンウィーク（4/29～5/6）、お盆（8/11～8/15）除外）
◎The Okura Tokyo（東京都）
・「オークラプレステージタワー プレステージルーム」（48平方メートル ）1泊朝食付き ペア宿泊券
※移動にかかわる交通費等はご自身でのご負担になります。
※宿泊券有効期限：2023年7月末（ゴールデンウィーク（4/29～5/6）除外）
●【15万円（税込）】限定4本（税込28万円相当）
ラグジュアリーホテルパッケージ 【日本平ホテル】+【SHIROYAMA HOTEL kagoshima】
◎SHIROYAMA HOTEL kagoshima
・「源泉掛け流し温泉付き ジャパニーズガーデンスイート」（75平方メートル ）1泊2食付き ペア宿泊券
※宿泊券有効期限：2023年7月末（日～木限定・祝前日、全館休業日（2/13～2/15、6/19～6/20）、ゴールデンウィーク（4/29～5/6）、お盆（8/11～8/15）除外）
◎日本平ホテル（静岡県）
・「日本平ツイン」（45平方メートル ・富士山ビュー）1泊2食付き ペア宿泊券
※移動にかかわる交通費等はご自身でのご負担となります。
※宿泊券有効期限：2023年7月末
●【6万円（税込）】限定10本
ジュニアスイート宿泊パッケージ
・「ジュニアスイート」（66平方メートル ）1泊2食付き ペア宿泊券
※宿泊券有効期限：2023年7月末（日～木限定・祝前日、全館休業日（2/13～2/15、6/19～6/20）、
ゴールデンウィーク（4/29～5/6）、お盆（8/11～8/15）除外）
＜宿泊部門の福袋の詳細＞
ホテルHP特設HPをご覧ください
https://www.shiroyama-g.co.jp/stay/plan/detail/366/
＜購入方法・お申込み方法＞
期間中にお申込みいただき、定数より多いお申し込みがあった場合は抽選とさせていただきます。
お申込み期間：2022年12月20日（火）～2023年1月2日（月）
お申込み方法：下記申し込み専用サイトからのお申込みください。
https://www.shiroyama-g.co.jp/contact_add/374/
抽選日：2023年1月3日（火） ご当選者には直接ご連絡いたします。
ショップ部門 新春福袋
●販売日2023年1月1日（日）、2日（月）、3日（火）
●販売店舗・商品詳細
◎『薩摩美味 玉撰』（1階）
商品名：人気のさつま揚げ詰合せ
販売価格：3,000円相当の品 ⇒ 2,000円（税込）
販売数：各日限定30セット ※ご予約不可（なくなり次第終了）
販売時間：店舗オープン～（1日7:00～、2日・3日 8:00～）
商品名：玉撰逸品詰合せ
販売価格：4,500円相当の品 ⇒ 3,000円（税込）
商品内容：さつま揚げ詰合せ、黒五目おこわの素、かつおパック、
専醤、黒豚味噌、へつか橙のいつものぽん酢
販売数：各日限定30セット ※ご予約可能
販売時間：10:00～
◎『メゾン ド ファヴ―ル』（1階）
商品名：お得なパンの詰合せ福袋
販売価格：3,000円相当の品 ⇒ 2,000円（税込）
商品内容：城山ハーフ食パン、菓子パン4個、
城山オリジナル ミルクジャム1本（ギフト箱）
販売数：各日限定30セット ※ご予約不可（なくなり次第終了）
販売時間：店舗オープン～（1日7:00～、2日・3日 8:00～）
商品名：メゾン ド ファヴ―ル パン詰合せ
販売価格：5,000円相当の品 ⇒ 3,500円（税込）
商品内容：謹製城山（高級食パン）、フラワーパン、菓子パン、
ネストコーヒーバッグ、岩塩
販売数：各日限定30セット ※ご予約可能
販売時間：10:00～
商品名：メゾン ド ファヴ―ル スイーツ詰合せ
販売価格：6,500円相当の品 ⇒ 5,000円（税込）
商品内容：城山バウム、焼菓子ギフト箱
城山オリジナル ミルクジャム3本（ギフト箱）
販売数：各日限定30セット ※ご予約可能
販売時間：10:00～
商品名：ホテルプライベートブランド商品詰合せ
販売価格：4,400円相当の品 ⇒ 3,000円（税込）
商品内容：鹿児島県産 黒毛和牛カレー、コーンスープ、
カボチャスープ、赤パプリカスープ
カボチャとココナッツミルクスープ
販売数：各日限定30セット ※ご予約可能
販売時間：10:00～
＜ショップ部門の詳細＞
ホテルHP特設HPをご覧ください
https://www.shiroyama-g.co.jp/shop/newyear_selection2023/
＜ご予約方法＞
ご予約可能な商品は事前予約を承っております。
予約受付：2022年12月20日（火）～12月29日（木）
お申込み方法：
１.事前予約は下記申し込み専用サイトからのお申込みください。
https://www.tablecheck.com/shops/shiroyama-g-faveur/reserve
※お申し込みサイトは12月20日からオープンします
２.お電話からお申込みください
電話：0570-07-4680（受付時間9:00～18:00）
■ホテル開業60周年への想い
SHIROYAMA HOTEL kagoshimaはこれまで鹿児島県民の皆様に支えられ、60 周年を迎える今も 国内外より多くのお客様が集う場所としてあり続けることができております。心からの感謝を込めて、また今後もご愛顧いただけるよう「日本らしい、鹿児島らしい」特別な空間とおもてなし体験を確立し、さらに世界からのお客様を鹿児島に誘致することを目指し鹿児島観光産業の発展に取り組んでまいります。
https://www.shiroyama-g.co.jp/anniversary/
【ホテル公式HP】https://www.shiroyama-g.co.jp/
【Facebook】https://www.facebook.com/shiroyamahotelkagoshima/
【instagram】https://www.instagram.com/shiroyama_hotel_kagoshima/
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/14-18:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
話題のニュース
PR TIMES
WOWOWで今週末放送！「大橋トリオ 15th ANNIVERSARY SPECIAL CONCERT“TRIO ERA 2”」からダイジェスト映像を公開！(12/14 18:46)
西村純二×押井守 WOWOWオリジナルアニメ「火狩りの王」「現代に生きる我々だからこその味わいを感じていただきたい」綺羅役・早見沙織のオフィシャルインタビュー公開(12/14 18:46)
「LINE NEWS AWARDS 2022」受賞者発表 なにわ男子さん、橋本環奈さん、川島明さん、wacciさんら6組が2022年を彩った「話題の人賞」を受賞！(12/14 18:46)
LINE NEWS、UIデザインを大幅リニューアル！ “個人の興味”に最適化し、より視認性の高いタイムライン型ニュースへ(12/14 18:46)
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」第14節Day2結果速報！(12/14 18:46)
ナノ、2023年2月8日（水）にリリースのメジャーデビュー10周年記念アルバム「NOIXE」のジャケット写真・収録内容が解禁！(12/14 18:46)
「ロイヤルプロ草加谷塚」オープン(12/14 18:46)
内田雄馬、中村悠一、岡本信彦らメインキャスト全員登壇！『東京ミュウミュウ にゅ～(ハート)』2月26日開催スペシャルイベントのイベントビジュアル解禁！チケット先着先行販売スタート！(12/14 18:46)
オンラインRPG 『RED STONE（レッドストーン）』「DECEMBER UPDATE」を実施！ユニークな能力を備えた「Lv1250 ULT」等級の防具登場！(12/14 18:46)
キヤノンのフォトブック、高級感のある仕上がりで人気の光沢商品が30%OFFで購入できるキャンペーン“PhotoJewel S 年末年始大感謝祭”を開催！(12/14 18:46)
国内最大級の保険選びサイト「保険市場」2022年12月版資料請求ランキング！(12/14 18:46)
Com2uS Holdings、『MLBパーフェクトイニング：アルティメット』に「SE 22 STARSカード」が登場！今年活躍した選手をスカウトするチャンス！(12/14 18:46)
【名古屋市中区・久屋大通】12月限定メニューが公開｜ エロイーズカフェ名古屋 忘年会クリスマス予約受付中(12/14 18:46)
VALORANT Challengers Japan 2023大会フォーマット情報解禁！エントリーは12/21（水）開始！(12/14 18:46)
子どもの夢を支援する「吉川尚輝チャイルドドリームプロジェクト」～読売巨人軍・吉川尚輝選手、認定NPO法人フローレンスの活動を支援：支援金のほか、吉川選手自らボランティアに参加～(12/14 18:46)
VALORANT Challengers Japan 2023大会フォーマット情報解禁！エントリーは12/21（水）開始！(12/14 18:46)
シャドバ年間プロ王者を決める戦いが有観客で開催決定！「RAGE SHADOWVERSE PRO TOUR 22-23 CHAMPIONSHIP」1月22日、東京ポートシティ竹芝ポートホールで激突！(12/14 18:46)
もっと深くもっとリアルに学べる『まるごと教科書シリーズ』を開校。 受験・テスト対策に！学校の教科書の理解度を高め、学びを深めるために構成した授業(12/14 18:46)
クリスマスは、やっぱりRF1で。店頭販売メニューの一部をご紹介。予約なしでも購入可能！サラダ、チキン、料理、セットなどを品揃え。(12/14 18:46)
WebAR作成サービスpalanARで「クリスマスWebARフォトフレーム 2022」を無料作成できる機能を開始しました。(12/14 18:46)
wacciの全国を巡るワンマンツアーより、ファイナル公演の模様をWOWOWプラスで1/7(土)独占生中継！これに先駆けて、11/6（日）開催・愛知公演のライブレポートが到着！(12/14 18:46)
株式会社アシスト（代表取締役：宇井和朗）札幌エリアでホームページ販売代理店募集を開始(12/14 18:46)
京橋商店街を走って描くアート文字を楽しもう！(12/14 18:46)
ブシロード15周年記念！ DJ×アニメ×ゲーム『D4DJ』のイラストコンテストを『GENSEKI』で開催(12/14 18:46)
12月15日限り【期間限定10%OFFクーポン + ポイント10倍 + ポイント最大7倍】公式キスユー直販SHOP楽天市場店で5のつく日！ポイントUPキャンペーン開催中！(12/14 18:46)
驚きの静音設計。ボタンひとつ楽で真空状態に！ -50kPa高吸引力で鮮度を保つ真空ポンプ「Pompa」(12/14 18:46)
【開催決定】マーティプレバレエコンクールvol.12 大阪会場 2023年7月22日(土)クレオ大阪中央ホールにて開催決定！(12/14 18:46)
「育てる？お肌のちから」スキンケアブランド madama・hadaが歳末感謝の30％OFFクーポン提供のお知らせ(12/14 18:46)
レディースファッションブランド「Re:EDIT（リエディ）」から華やかなオケージョンライン「PREMIUM DRESS COLLECTION」が始動。(12/14 18:46)
こばしり。プロデュースの香水ブランド「KIMAMALabo」、東京・大阪・福岡の3拠点でポップアップストア開催決定！(12/14 18:46)
会員限定