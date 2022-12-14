［城山観光株式会社］

スイートルームに半額相当で宿泊できる福袋や ホテルメイドの人気商品などを お得な詰合せで



SHIROYAMA HOTEL kagoshima（城山観光株式会社／所在地：鹿児島市／代表取締役社長：東清三郎）は、来年2023年3月23日のホテル開業60周年を記念して、日頃よりご愛顧いただいている地元の皆様へ感謝の気持ちを込めた縁起物として「ホテル開業60周年記念 新春福袋2023」を販売いたします。







宿泊部門の福袋は、開業60周年にちなみ【60】にこだわった商品をご用意いたしました。目玉は、2020年にリニューアルした『SHIROYAMA インペリアルスイート（通常1泊100万円）』の宿泊と、1泊5食のお食事、エステ施術、お土産がセットになった限定1本【60万円】の福袋「SHIROYAMA インペリアルスイートスペシャル」です。その他、『SAKURAJUMAロイヤルスイート（通常1泊40万円）』の宿泊に、レストラン利用券とエステ&スパギフト券が付いた30万円の福袋「SAKURAJIMAロイヤルスイートパッケージ」を限定2本（合計【60万円】）や、日本の有名ラグジュアリーホテルの宿泊を組み合わせた15万円の福袋「ラグジュアリーホテルパッケージ」を限定4本（合計【60万円】）など、特別価格でホテルステイを満喫できる福袋を各種販売いたします。



ショップ部門からは、おすすめの商品や、一押しの逸品がたくさん詰まった「人気のさつま揚げ詰合せ」や、「お得なパンの詰合せ」などを数量限定で販売します。





宿泊部門 新春福袋



＜商品概要＞

●【60万円（税込）】限定1本 （税込120万円相当）

SHIROYAMA インペリアルスイートスペシャル

・「SHIROYAMAインペリアルスイート」（200平方メートル ）1泊ペア宿泊券（通常料金1泊100万円）

・5食付き（アフタヌーンティー、夕食セレクト、バー、朝食、ランチセレクト）

・SDGsなお土産（城山牛シャトーブリアン／城山麦鰻の白焼き）

・ホテル内スパ「エステ＆スパLapis」の『Lapisラグジュアリパッケージメニュー』2名様ご利用券

※宿泊券有効期限：2023年7月末（全館休業日：2/13～2/15、6/19～6/20 除外）



「SHIROYAMA インペリアルスイート」客室詳細公式HP

https://www.shiroyama-g.co.jp/stay/plan/detail/197/



◇「SHIROYAMA インペリアルスイート」基本サービス・特典

・お部屋にてパーソナルチェックイン・チェックアウト

・送迎サービス（鹿児島空港・鹿児島中央駅・鹿児島市内）

・アーリーチェックイン 12:00 / レイトチェックアウト 15:00

・ウエルカムシャンパンプレゼンテーションサービス

・カフェタイム・カクテルタイムの無料サービス

・シェフによるフードプレゼンテーション※有料 専用メニューあり

・6:00～24:00 ルームサービス（専用メニューあり）

・ピローセレクト

・ターンダウンサービス（17:00～20:00）

・オリジナルマスコット「SHIROYAMA BEAR ハピィ」ぬいぐるみ

・ホテル内フィットネスジム施設利用無料

・ランドリーサービス 1泊5点無料 ※不可素材あり

・プレスサービス 1泊3点無料 ※不可素材あり

・専用iPadにて24時間リクエスト対応

・靴磨きサービス

・ザ ラウンジ カサブランカにてエグゼクティブ ブレックファストまたは ルームサービス





●【30万円（税込）】限定2本（税込60万円相当）

SAKURAJIMAロイヤルスイートパッケージ

・「SAKURAJIMA ロイヤルスイート」（126平方メートル ） 1泊朝食付き ペア宿泊券（通常料金1泊40万円）

・レストラン利用券 10万円分

・ホテル内スパ「エステ&スパLapis」ギフト券 5万円分

※宿泊券有効期限：2023年7月末（全館休業日：2/13～2/15、6/19～6/20 除外）







●【15万円（税込）】限定4本（税込30万円相当）

ラグジュアリーホテルパッケージ 【The Okura Tokyo】+【SHIROYAMA HOTEL kagoshima】

◎SHIROYAMA HOTEL kagoshima

・「源泉掛け流し温泉付き ジャパニーズガーデンスイート」（75平方メートル ）1泊2食付き ペア宿泊券

※宿泊券有効期限：2023年7月末（日～木限定・祝前日、全館休業日（2/13～2/15、6/19～6/20）、ゴールデンウィーク（4/29～5/6）、お盆（8/11～8/15）除外）





◎The Okura Tokyo（東京都）

・「オークラプレステージタワー プレステージルーム」（48平方メートル ）1泊朝食付き ペア宿泊券

※移動にかかわる交通費等はご自身でのご負担になります。

※宿泊券有効期限：2023年7月末（ゴールデンウィーク（4/29～5/6）除外）



●【15万円（税込）】限定4本（税込28万円相当）

ラグジュアリーホテルパッケージ 【日本平ホテル】+【SHIROYAMA HOTEL kagoshima】

◎SHIROYAMA HOTEL kagoshima

・「源泉掛け流し温泉付き ジャパニーズガーデンスイート」（75平方メートル ）1泊2食付き ペア宿泊券

※宿泊券有効期限：2023年7月末（日～木限定・祝前日、全館休業日（2/13～2/15、6/19～6/20）、ゴールデンウィーク（4/29～5/6）、お盆（8/11～8/15）除外）



◎日本平ホテル（静岡県）

・「日本平ツイン」（45平方メートル ・富士山ビュー）1泊2食付き ペア宿泊券

※移動にかかわる交通費等はご自身でのご負担となります。

※宿泊券有効期限：2023年7月末





●【6万円（税込）】限定10本

ジュニアスイート宿泊パッケージ

・「ジュニアスイート」（66平方メートル ）1泊2食付き ペア宿泊券

※宿泊券有効期限：2023年7月末（日～木限定・祝前日、全館休業日（2/13～2/15、6/19～6/20）、

ゴールデンウィーク（4/29～5/6）、お盆（8/11～8/15）除外）







＜宿泊部門の福袋の詳細＞

ホテルHP特設HPをご覧ください

https://www.shiroyama-g.co.jp/stay/plan/detail/366/



＜購入方法・お申込み方法＞

期間中にお申込みいただき、定数より多いお申し込みがあった場合は抽選とさせていただきます。

お申込み期間：2022年12月20日（火）～2023年1月2日（月）

お申込み方法：下記申し込み専用サイトからのお申込みください。

https://www.shiroyama-g.co.jp/contact_add/374/

抽選日：2023年1月3日（火） ご当選者には直接ご連絡いたします。





ショップ部門 新春福袋



●販売日2023年1月1日（日）、2日（月）、3日（火）

●販売店舗・商品詳細





◎『薩摩美味 玉撰』（1階）







商品名：人気のさつま揚げ詰合せ

販売価格：3,000円相当の品 ⇒ 2,000円（税込）

販売数：各日限定30セット ※ご予約不可（なくなり次第終了）

販売時間：店舗オープン～（1日7:00～、2日・3日 8:00～）







商品名：玉撰逸品詰合せ

販売価格：4,500円相当の品 ⇒ 3,000円（税込）





商品内容：さつま揚げ詰合せ、黒五目おこわの素、かつおパック、

専醤、黒豚味噌、へつか橙のいつものぽん酢

販売数：各日限定30セット ※ご予約可能

販売時間：10:00～





◎『メゾン ド ファヴ―ル』（1階）





商品名：お得なパンの詰合せ福袋

販売価格：3,000円相当の品 ⇒ 2,000円（税込）

商品内容：城山ハーフ食パン、菓子パン4個、

城山オリジナル ミルクジャム1本（ギフト箱）

販売数：各日限定30セット ※ご予約不可（なくなり次第終了）

販売時間：店舗オープン～（1日7:00～、2日・3日 8:00～）







商品名：メゾン ド ファヴ―ル パン詰合せ

販売価格：5,000円相当の品 ⇒ 3,500円（税込）

商品内容：謹製城山（高級食パン）、フラワーパン、菓子パン、

ネストコーヒーバッグ、岩塩

販売数：各日限定30セット ※ご予約可能

販売時間：10:00～







商品名：メゾン ド ファヴ―ル スイーツ詰合せ

販売価格：6,500円相当の品 ⇒ 5,000円（税込）

商品内容：城山バウム、焼菓子ギフト箱

城山オリジナル ミルクジャム3本（ギフト箱）

販売数：各日限定30セット ※ご予約可能

販売時間：10:00～







商品名：ホテルプライベートブランド商品詰合せ

販売価格：4,400円相当の品 ⇒ 3,000円（税込）

商品内容：鹿児島県産 黒毛和牛カレー、コーンスープ、

カボチャスープ、赤パプリカスープ

カボチャとココナッツミルクスープ

販売数：各日限定30セット ※ご予約可能

販売時間：10:00～





＜ショップ部門の詳細＞

ホテルHP特設HPをご覧ください

https://www.shiroyama-g.co.jp/shop/newyear_selection2023/



＜ご予約方法＞

ご予約可能な商品は事前予約を承っております。

予約受付：2022年12月20日（火）～12月29日（木）

お申込み方法：

１.事前予約は下記申し込み専用サイトからのお申込みください。

https://www.tablecheck.com/shops/shiroyama-g-faveur/reserve

※お申し込みサイトは12月20日からオープンします

２.お電話からお申込みください

電話：0570-07-4680（受付時間9:00～18:00）





■ホテル開業60周年への想い

SHIROYAMA HOTEL kagoshimaはこれまで鹿児島県民の皆様に支えられ、60 周年を迎える今も 国内外より多くのお客様が集う場所としてあり続けることができております。心からの感謝を込めて、また今後もご愛顧いただけるよう「日本らしい、鹿児島らしい」特別な空間とおもてなし体験を確立し、さらに世界からのお客様を鹿児島に誘致することを目指し鹿児島観光産業の発展に取り組んでまいります。

https://www.shiroyama-g.co.jp/anniversary/



【ホテル公式HP】https://www.shiroyama-g.co.jp/

【Facebook】https://www.facebook.com/shiroyamahotelkagoshima/

【instagram】https://www.instagram.com/shiroyama_hotel_kagoshima/



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/14-18:16）