[ずかんミュージアム有限責任事業組合]

ゴールデンウィークはZUKAN MUSEUM GINZAでお得なキャンペーンにご参加ください



「ずかんミュージアム有限責任事業組合」※は、新感覚の体験型施設 『ZUKAN MUSEUM GINZA powered by 小学館の図鑑 NEO』(以下、ZUKAN MUSEUM GINZA)にて2023年4月29日(土)から5月7日(日)の間、「ゴールデンウィーク プレゼントキャンペーン」を開催することをお知らせいたします。







ずかんミュージアム銀座では豪華プレゼントが当たる抽選会を開催いたします。ご来館いただき、「記録の証」をご提示いただくことで参加できる抽選会では、1等にはマップや「アニア」をタッチして恐竜も動物も学べる「アニアと冒険! おしゃべりライオンのマップ図鑑」をご用意しています。「おしゃべりライオン」を使っておはなしを聞いて生き物たちと一緒に遊んだり、冒険に行き、生き物の名前や特徴を学べるアイテムです。さらに2等では小学館の大人気図鑑「小学館の図鑑NEO」をご用意しています。

ゴールデンウィークもZUKAN MUSEUM GINZAをご体験頂き、素敵な時間をお過ごしください。

(※佐々木ホールディングス株式会社、株式会社小学館、株式会社エイド・ディーシーシー、株式会社ドリル、株式会社電通、株式会社サニーサイドアップ、株式会社朝日新聞社の7社からなる合同組合)



イベント概要





◆キャンペーン名◆ゴールデンウィーク プレゼントキャンペーン

◆実施内容◆

来館者限定で参加できる抽選会の実施



◆実施期間◆

2023年4月29日(土)~2023年5月7日(日) ※くじが無くなり次第終了



◆対象◆

期間中に来館されたお客様 (先着4,000組)



◆キャンペーン参加方法◆

ずかんミュージアム体験後、オフィシャルショップ「メモリア」にて「記録の証」をご提示いただくと抽選に参加いただけます。

当たりが出たらその場で景品をプレゼント!



◆景品◆

1.1等(5本)アニアと冒険! おしゃべりライオンのマップ図鑑

2.2等(5本)「小学館の図鑑NEO」シリーズからお好きな図鑑1冊

3.3等(10本)ZUKAN MUSEUM GINZA オリジナルボトル

4.4等(50本)アニア 動物フィギュア1体(※動物は選べません)



<1等 アニアと冒険! おしゃべりライオンのマップ図鑑>



おしゃべりライオンで、マップやアニアをタッチしながら学べる立体動物図鑑です。

630種類以上の音声入り!マップは4種類あり、動物や恐竜が学べます。

おしゃべりライオンをマップや別売のアニアにシールを貼ってタッチすると、おしゃべりします。

音声モードは、おはなしモード、ずかんモード、クイズモードの全3種類。

・おはなしモード(136種類の音声が収録):お話を聞いて生き物たちと一緒に遊べます。

・ずかんモード(352種類の音声が収録):生き物の名前や特徴を教えてくれます。

・クイズモード(56種類の音声が収録):生き物たちのクイズを聞いて正解を当てよう。

※ずかんモードは小学館の図鑑NEO協力(フクイラプトル除く)



<2等 「小学館の図鑑NEO」シリーズ>



小学館から発売されている「小学館の図鑑NEO」シリーズから下記の20種類より、お好きな1冊をプレゼント!

■小学館の図鑑NEO」シリーズ タイトル

「動物」「花」「鳥」「恐竜」「昆虫」「きのこ」「両生類 はちゅう類」「魚」「宇宙」

「イモムシとケムシ」「危険生物」「昆虫2」「水の生物」「植物」「深海生物」

「星と星座」「科学の実験」「鉄道」「岩石・鉱石・化石」「乗りもの」



<3等 ZUKAN MUSEUM GINZA オリジナルボトル>



街でもアウトドアでも便利なRivers製ボトル。

フタをつなぐシリコーンストラップはカラビナを装着したり、携帯時のハンドルにもなります。ZUKAN MUSEUM GINZA内でしか購入できない限定アイテムです。



<4等 アニア 動物フィギュア1体>



動かして遊べる手のひらサイズのギミック付動物フィギュアです。たくさん集めてどうぶつの世界を楽しもう!

※動物は選べません。



ZUKAN MUSEUM GINZA powered by 小学館の図鑑NEOとは





本施設は、デジタルとリアルが融合した空間をめぐりながら、図鑑の中でしか見ることのできなかった生き物たちに出会い、さらにほかの生き物との出会いに歩みを進める、そんな世界に没入できる新感覚の体験型施設です。「 “地球の自然”が凝縮された、生きるミュージアム」である本施設は、情報に溢れ様々なテクノロジーが日々更新されていくこの時代において、書籍のページをめくるのではなく、あらゆる生き物が共存している世界の空間や時間を“めぐる”ことで“地球の自然”を様々な感覚を研ぎ澄ませながら体験できる、新しい図鑑体験を提供いたします。



来場者は「小学館の図鑑NEOシリーズ」からピックアップした生き物が“デジタル”で可視化される世界に入り込み、図鑑だけでは伝えきれない “自然”を体感し学ぶことができます。施設の中では24時間という時間の経過や天候の変動など、地球上における環境の変化を表現できるように設計されており、空間や時間の経過と共に “地球の自然”を体感し、「実体験をつくる」ことを目指した新感覚の体験型施設です。



ZUKAN MUSEUM GINZAでは、開業以降30万人を超える多くのお客様にご来館いただき、“地球の自然”を様々な感覚を研ぎ澄ませながら体験できる、新しい図鑑体験を楽しんでいただいておりました。昨夏よりバージョンアップを行い、「第二章 / 新たな生き物に出会う旅」がスタートすることで、過去にご来館いただいたことのあるお客様であっても、初めてお越しいただくお客様であっても、もっともっと図鑑の世界に楽しく、没入していただきたいと考えております。

記録した生き物たちを確認できるゴールゾーンもよりフォトジェニックなスペースとして生まれ変わり、来場者を盛り上げております。ZUKAN MUSEUM GINZAで、唯一無二の「深海&新たな生き物体験」をぜひご堪能ください。

料金体系







<チケット購入時の注意事項>





◎当日券はZUKAN MUSEUM GINZA施設内チケットカウンターおよび公式サイトにて購入が可能です。◎3歳未満は無料で入館できます。◎購入完了後の変更、キャンセルはできません。チケットは日時指定制になっており、完売する場合がございます。◎障がい者手帳をお持ちの方は、入場前にスタッフにご提示ください◎子ども(中学生以下)の方のご利用には、20歳以上の保護者様の同伴が必要です。無料で入場されるお子様含め、子ども3名につき保護者様1名の同伴が必要です。◎館内は乳幼児を連れてご入場いただけますが、ベビーカーはお預けいただく必要があります。◎車いすをご利用の方、お身体が不自由な方について、車いす・補助犬を連れての入場は可能となります。◎開館時間は公式サイトでの事前告知をもって、変更になる可能性があります。(ご来場希望日の14日前から予約可能)

施設概要





施設正式名称:ZUKAN MUSEUM GINZA powered by 小学館の図鑑NEOかな表記:ずかんみゅーじあむぎんざ ぱわーどばい しょうがくかんのずかんねお短縮表記:1.表記文字数制限がある場合 「ZUKAN MUSEUM GINZA」2. “本文中”英字使用NGの場合 「ずかんミュージアム銀座」3. 記事本文縦書きの場合 「ずかんミュージアム銀座」主催:ずかんミュージアム有限責任事業組合(佐々木ホールディングス株式会社、株式会社小学館、株式会社エイド・ディーシーシー、株式会社ドリル、株式会社電通、株式会社サニーサイドアップ、株式会社朝日新聞社)コンテンツ監修・協力:成島悦雄(元井の頭自然文化園園長)/哺乳類・鳥類小池啓一(群馬大学名誉教授)/昆虫松井正文(京都大学名誉教授)/両生類・はちゅう類松浦啓一(国立科学博物館名誉研究員)/魚類窪寺恒己(国立科学博物館名誉研究員)/ダイオウイカ小枝圭太(琉球大学助教)/ラブカ、リュウグウノツカイ 場所:〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目2−1 東急プラザ銀座 6Fアクセス:東京メトロ 銀座線・丸ノ内線・日比谷線 銀座駅C2・C3出口徒歩1分東京メトロ・日比谷線・千代田線・都営三田線 日比谷駅A1出口徒歩2分JR山手線・京浜東北線 有楽町駅銀座口徒歩4分営業時間:月~木 11:00~17:00/金 11:00~20:00/土・日・祝 10:00~19:00休館日:東急プラザ銀座の休館日に準ずる(※1/1と年1回の不定期休)公式HP:zukan-museum.com (一般からのお問い合わせ:info@zukan-museum.com)公式SNS:【Twitter】@zukan_museum/【Instagram】@zukan_museumチケット購入:公式サイト(https://zukan-museum.com/tickets/)ローソンチケット(https://l-tike.com/zukanmuseum)

《「小学館の図鑑NEO」 とは》





「小学館の図鑑NEO」は、小学館から発売されている図鑑シリーズ。累計発行部数は約1,300万部を超える、小学館の看板書籍。小学館創業80周年企画として2002年に刊行されました。『小学館の図鑑NEO』の「NEO」の由来はNature(自然と生き物)、Earth(地球と宇宙の)、Origin(起源をたずねて)の頭文字から取っています。

《「ずかんミュージアム有限責任事業組合」について》





今年創業100周年を迎え、「小学館の図鑑NEO シリーズ」をはじめとする豊富なコンテンツで子どもの創造力を刺激してきた株式会社小学館と、コンセプトに賛同する佐々木ホールディングス株式会社、株式会社エイド・ディーシーシー、株式会社ドリル、株式会社電通、株式会社サニーサイドアップ、株式会社朝日新聞社によって発足。7社によるコンソーシアム形式で本施設の運営を行っています。

新型コロナウイルスの対応について









企業プレスリリース詳細へ (2023/04/26-14:46)