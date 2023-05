[株式会社ホワイトストーン]

アルゼンチン出身の作家デビー・レダによる日本初個展がホワイトストーンギャラリー銀座新館で開催



ホワイトストーンギャラリー銀座新館では、アルゼンチン出身の作家デビー・レダによる日本での初個展『Make a wish』を、2023年5月19日(金)~6月10日(土)の期間において開催いたします。







デビー・レダ(Debbie Reda)はスペインのマドリードを拠点に活動するアーティストです。カートゥーンのような鮮烈なビジュアルスタイルで、屈託のないネオ・ポップ・アートを定義したデビー。日本での初個展となる今展『Make a wish』では、地球に探検にやってきたエイリアンをモチーフにした「モンスターズ・コレクション」に、日本カルチャーの“Kawaii” をエッセンスとして加えた作品を展示いたします。



展覧会について





「強く願って努力すればそれは必ず手に入る」―人々は子どものように、こういった言葉や願い、同じ行為を繰り返し、飽くことなくその意味を考え続けている。おそらく我々は「幸福」の正体を分かることは一切ないであろうが、それでも幸福を欲し、幸福を感じる瞬間というものに自覚的だ。これこそ私が鑑賞者に向けて窓を開く地点であり、ひとつの指令のように言葉を共有する。人々が複雑な想いや回想をそこに重ねやすくするために。

―デビ―・レダ



平面性と大胆な色遣いを特徴とするデビ―・レダの作品では、子どもへと変容をとげた小さな怪獣の、天使のようでありながら茶目っ気たっぷりなその容姿が際だつ。レダの作品は子ども時代を理想化したものが多いが、それは子どもの遊び心に満ちた学習法や観察力に魅せられているためである。感情の動きにフォーカスしつつ、作家は記憶と遊戯性と通じ、無垢な子ども時代を保つための方法を探る。漫画や絵本の挿絵といった従来の表現から美的エッセンスを抽出し、その解釈と記憶を鑑賞者と共有する。

今展『Make a wish』にあたり、レダは日本文化に触発された価値観「かわいい」をその色彩パレットのなかへふんだんに採り入れる。鑑賞者は異なる対象物とそれに付随する意味のなかで、興味深い文化と伝統の交換を発見することになるだろう。実際、文脈の組み替えの妙は、レダ芸術の最良の部分のひとつである。『I wish you…. LOVE ME or FOLLOW ME』や、果てしない物質リストが搭載された「吹き出し」が目を惹く『the ones a child might ask for』といった作品では、ほぼ直截的な願望が表現される。



デビ―・レダがその作品のなかで維持する楽観性や積極性について、作家自身、次のように力強く肯定する。「願いごとをしながら、それが叶う機会を待っていても成就しない。夢見ることは無限大。そしてあなたが本当に心から何かを欲し、愛と献身をもって努力すれば、あなたの願いは叶う」、と。



ポジティヴなエネルギーに満ち溢れたデビ―・レダの心躍る世界を、是非この機会にご体感くださいませ。



展覧会概要 / Gallery Exhibition







デビー・レダ個展

『Make a wish』

会期:2023年5月19日(金)~6月10日(土)

会場:ホワイトストーンギャラリー銀座新館

営業時間:11:00 - 19:00

休館日:日曜 / 月曜

所在地:東京都中央区銀座6-4-16



関連イベント







オープニングレセプション:2023年5月20日(土)15:00~

デビー・レダの日本初個展を記念して、オープニングレセプションを開催します。

詳細は後日、公式Instagramよりお知らせします。



作家プロフィール





デビー・レダ(Debbie Reda)



1976年、アルゼンチン・ブエノスアイレス生まれ。スペインのマドリードを拠点に活動。アール・ブリュットの影響、そして子供の頃のドローイングやペインティングの記録をもとに制作される作家の作品には、反復という現象によって魅力的な抽象性がもたらされる。彼女の代表作である「Monster」シリーズは、カートゥーンのような鮮烈なビジュアルスタイルで、屈託のないネオ・ポップ・アートを定義。キャンバスの生き物たちを通して、日常生活における多種多様な感情や状況が、ユーモラスかつ皮肉的に表現されている。



幼少期の記憶、特に祖父との関係の探究を続ける作家は、ゲーム、おもちゃ、遊び場、そして世界という場所に初めて対面する子供の夢を作品に引用する。画面に踊るキャラクターたちは探検でやってきた先の地球で、自然と人間に恋をしたモンスターたち。それぞれに背景をもつモンスターたちは、人間を理解しようとし、模倣しようとして、お互いという存在へと近づいていく。彼らは邪悪な感情を知ることなく、ユーモアのセンスとポジティブな思考、無邪気さで常に満ち溢れ、地球という世界の最高の楽しみ方を探索している。



デビー・レダの活動はマドリードに留まらず、彼女の作品は世界中の美術館やコレクターのコレクションに加えられている。2021年10月には上海で開催された「WWA Art Fair」において、中国のコレクターによる投票によって決められる“世界のトレンドアーティストTOP40”の一人に選ばれる。



作家紹介はこちらから:

https://bit.ly/3NtCie



出展作品例









作家経歴 / Biography





SOLO EXHIBITIONS

2023 "Only for cool people" collaboration with Guy Hepner、ニューヨーク、アメリカ

"Shazan" Caelis Galeria、上海、中国

"Make a Wish". Whitestone Gallery Tokyo. Japan

"Best Friends" - collaboration with 19 Karen Gallery、オーストラリア

2022 "Let's Jump To The Moon" collaboration with Shout Gallery、香港

"Jurassic Friends" Caelis Gallery、上海、中国

"Playground" collaboration with Espacio Liquido、ヒホン、スペイン

"Let's Party" collaboration with Shout Gallery、シンガポール

"Best Summer Ever" collaboration with Exhibit Gallery、サンタンデール、スペイン

"Time for fun" collaboration with Lok Gallery、ソウル、韓国

"We are going to be alright" collaboration with Aout Gallery、ベイルート、レバノン

"Trip to Spain" with Galeria Marita Segovia、マドリード、スペイン

"My Childhood Cast" collaboration with Guy Hepner Art Gallery、ニューヨーク、アメリカ



GROUP EXHIBITIONS

2022 "Now & New" collaboration with Aile Gallery、ソウル、韓国

"Summer Vibes" collaboration with Galerie Zberro、パリ、フランス

"Recording..." collaboration with Off The Record. K11 Musea、香港

2021 "Sweet as Summer" collaboration with Galerie Zberro、パリ、フランス

"The very nice group show" collaboration with Galerie Zberro、パリ、フランス

Art On Paper with Galeria Marita Segovia、マドリード、スペイン



COLLECTIONS

南京博物院、コレクション デジ・アート・ミュージアム 中国 2021

Coleccion ACB / バルバラ・デ・ルエダ、スペイン

Coleccion El Macho, セラヤ、スペイン

Coleccion Salvador Granizo、マドリード、スペイン

Coleccion Norte. Gobierno Cantabria、サンタンデール



ホワイトストーンギャラリーについて





1967年に東京・銀座にオープンして以来、ホワイトストーンギャラリーは世界と競合できるアートギャラリーとしての地位を確立しました。戦後日本の美術史を語る上で欠かせない「具体美術協会」の作品をはじめ、現代アーティストや新進気鋭の若手アーティストを紹介する、アジアで最も先駆的な画廊のひとつです。



銀座・軽井沢の国内店舗に加え、香港(アートの複合ビル HK H Queen's)と台北に拠点を構えています。2023年1月にはアジア最大級の広さを誇るシンガポールスペースのプレオープンと5月には中国のグランドオープンを果たし、秋には韓国にも新拠点の設立が決定しています。



社名: 株式会社ホワイトストーン

代表者: 代表取締役社長 白石幸栄

所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座 5-1-10

設立: 1967年

URL: https://www.whitestone-gallery.com/ja

Instagram: https://www.instagram.com/whitestonegallery.official/















