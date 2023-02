[株式会社Reignite Entertainment]

株式会社Reignite Entertainment(本社:東京都目黒区)が運営するグローバルeスポーツチーム「REIGNITE」が

パートナーブランドの「-niitu-」とPOP UP STOREイベント『-niitu-の日』を共同開催しました。







2023年2月12日下北沢駅直結のイベントスペースにて、ブランド名の「niitu(212)」にちなんだPOP UP STORE『-niitu-の日』を共同開催し、新作アイテムやオフラインイベントで即時完売した「#PressW Sweatshirt」などを販売しました。

Apex部門の選手3名(DizzyMizLizy、788、栗原)と、先日チームの公式応援サポーターに就任した「おがたく」こと小川拓哉(プラチナボーイズ所属)も参加し、延べ100人以上のファンが来店する大盛況のイベントとなりました。



イベント名:『-niitu-の日』

日時:2月12日(日)11:00~19:00

場所:世田谷区北沢2-21-22 (tefu) lounge2F

最寄り駅:下北沢駅

参加:Apex部門選手、公式応援サポーター

主催:株式会社Reignite Entertainment



▼▼当日の様子はコチラ▼▼

https://youtu.be/2DnU28xnNKA



※「おがたく」とは・・・俳優・歌手として活躍するボーイズポップスグループ「プラチナボーイズ」のメンバー「小川拓哉」の愛称。





初めてとなる共同イベントでしたが、開店と同時に多くのお客様にご来店頂きました。



年末に開催したオフラインイベント『Press"W" ~REIGNITE FAN MEETING 2022~』で即時完売した限定アイテム「#PressW Sweatshirt」が数量限定で再販され、今回も開始1時間以内に完売する人気アイテムとなりました。



新作は「【Basic】 Long TEE - Extend Logo」と「【KAMON】Silver Ring/Silver Bangle」を展開。

「【Basic】 Long TEE - Extend Logo(写真手前)」は黒と赤の2色展開で、REIGNITEを使ったロゴが可愛いとの声を頂きました。





「【KAMON】Silver Ring/Silver Bangle」はネットでの受注販売のため、イベントではサンプルを展示し、ロゴの彫刻部分やオールシルバーの素材の良さを直接手にとって体感して頂きました。



※【KAMON】シリーズとは・・・チームのデザインコンセプトである「和」に因み、シンボルを円で囲んだ「家紋」のような模様を施したREIGNITEオリジナルラインの1つ。



■アイテム販売ページ:https://shop-reignite.com/collections/accessorys

※2023年2月末までの期間限定販売





※左から栗原選手、788選手、小川拓哉さん、DizzyMizLizy選手



STOREの合間で行われた選手とのチェキ撮影会は、年末に続くファンの方々との交流の機会となりました。

好きな選手との至近距離に緊張している方が多くいらっしゃいましたが、撮影後は皆さん満面の笑みを浮かべており、満足の頂けるイベントになったと思います。



また、自身もApexをプレイする公式応援サポーターの小川拓哉さんもイベントに駆け付け、選手たちと一緒にイベントを盛り上げてくれたことで、初のPOP UP STOREは大成功に終わりました。



新作アイテム等は、REIGNITE公式SHOPにて今後順次販売予定となります。

SHOP:https://shop-reignite.com/





-niitu-



新津兄弟による「現代和服」ブランド。

直線を多く用いる”和”服の要素を現代風にアップデートし、”洋”服に落とし込んだパターンメーキングが特長。

既成のサイジングにとらわれない独創的なフォルムのアイテムは年齢、性別、体型を選ばない。

2017年度 Tokyo 新人デザイナーファッション大賞プロ部門に選出され国内外で展開を広げている。

SHOP:https://niitushop.net/





REIGNITEについて







新たなチームのコンセプトを「Global Japanese esports Team」=「世界に通用する日本のesportsチーム」と定め、 日本で生まれたesportsチームとしての誇りを胸に、 「自国文化の発信」と「各タイトルでの世界一」をミッションとして 国内外から愛されるチームを目指し様々なビジョンを展開していきます。

esports事業:Apex Legends、VALORANT、VALORANT GC(女性部門)「REIGNITE Lily」





