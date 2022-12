[株式会社HIAN]



韓国の6人組ボーイズグループASTROのメンバーMOON BIN(ムンビン)とYOON SAN-HA(ユンサナ)によるユニットMOONBIN&SANHAの3rd Mini Album [INCENSE]が2023年1月11日(水)に国内発売を記念して、ユニット初のPOP UP STOREの開催が決定しました。









今回のPOP UP STOREでは、オリジナルグッズの販売や大型パネル展示等が行われます。MOONBIN&SANHAの魅力に溢れたスペシャルな空間になる予定ですのでどうぞお楽しみに!



【GOODS】

▼ランダムブロマイド3枚セット(全9種)

▼ランダムA5クリアファイル(全3種)

▼ランダム缶バッジ(全5種)

▼ファスナーポーチ(Black/Blue)

▼トートバッグ

▼ミニコレクトブック

▼マスキングテープ2個セット

▼アクリルキーホルダー(MOONBIN/SANHA)

※販売商品によっては、購入時に個数制限、または日割りにて販売をする可能性もございます。予めご了承ください。



【開催情報】

<渋谷モディ>

開催期間:1月13日(金)~22日(日)

開催場所:2F カレンダリウム

営業時間:11:00~19:00



※「3つの密」を避けるため、入場制限や入場整理券を配布する場合がございます。

※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため急遽中止・営業時間の変更を行う場合がございます。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。



【ご入場について】

※詳細が決まり次第HPを更新致します。

※混雑状況によっては、事前予約、入場制限や整理券配布を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。

※事前予約、整理券配布は混在回避のためで、商品の購入をお約束するものではございません。



【お買上抽選会】

期間中イベントショップにて税込3、000円以上のお買い上げで1会計につき1回、ハズレなしの抽選会にご参加いただけます。

エポスカードをご利用または、ご提示(ご提示の場合は現金払いのみ)いただいたお客さま)はさらに「プラス1回」抽選会にご参加いただけます。



《景品内容》

A賞 MOONBIN&SANHA サイン入りポラロイド 3名様

B賞 オリジナルICカードステッカー (全8種) コンプリートセット 50名様

C賞 オリジナルICカードステッカー(全8種)よりランダム1枚



※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため急遽中止・内容を変更する場合がございます。

※エポスカードはご提示であってもご本人様以外ご利用いただけません。

※エポスカード新規ご入会も会場にて承ります。

※1会計につき1回の抽選です。「税込3,000円ごと」ではありませんのでご了承ください。

※いかなる場合も精算を2回以上に分けることはできません。

※レシートの合算は出来かねます。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※景品は無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

※抽選会景品の内容は予告無く変更になる場合がございます。



【エポスカード新規ご入会特典】

期間中、イベントショップ内においてエポスカードに入会いただいたお客様に「抽選会+1回抽選券」をプレゼントいたします♪

<注意事項>

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※特典は当イベント期間中に、当イベントショップにてその場でご入会された方が対象です。

※特典は新規ご入会の方に限ります。

※エポスカードのWEBからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください。

※エポスカードのお申込みには、別途審査がございます。場合によってはお申込みいただけない事がございますので予めご了承ください。

※エポスカードのお申し込み条件は満18歳以上の方です。(高校生を除く)



【マイバッグご持参のお願い】

限りある資源を大切にするため、マイバッグのご持参にご協力をお願いいたします。

※紙製ショッピングバッグは有料となります。

⇒https://www.0101.co.jp/shopper0401/?from=01_pc_st013_top_news_1



【本件に関するお問い合わせ】

https://www.0101.co.jp/721/facility/index.html#contact

※在庫確認、お取り置き、お取り寄せなどは承ることができませんので、あらかじめご了承ください。



ASTRO JAPAN OFFICIAL

ホームページ: https://astro-aroha.jp/

Twitter : @jp_offclastro



マルイノKポ

Twitter:@choa_0101



渋谷モディ

https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=55296&article_type=sta





企業プレスリリース詳細へ (2022/12/29-15:46)