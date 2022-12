[株式会社ACRO]

TASTE THE ETERNAL SUNSHINE 太陽を秘めて。



2022年12月26日(月)公式オンラインショップ先行発売

2023年1月1日(日)全国発売

*2022年12月16日(金)より全国カウンセリングカウンターにて予約受付







TASTE THE ETERNAL SUNSHINE

太陽を秘めて。



春の陽差しがもたらすのは、大いなる安らぎと確かな余裕、揺るぎない自信。

咲き乱れる花々に地球の笑顔を感じながら、私も空高く駆けてみよう。



温かな光を放ち、自由に、思いのままに。

毎日が今日が、何より貴重で愛しい瞬間なのだと心に刻んで。



丸くて豊かで、頼もしくもやさしい存在。

手を伸ばせばいつだって温もりを与えてくれて、どこまでもポジティブ。



そんな太陽のピュアなエナジーを、体いっぱいに取り込んで我がものとできたなら、とっておきの日々が手に入る予感。幸せに満ちた太陽の輝きを味わえば、きっと堂々、真っ直ぐ前を向いて歩いていける。



THREEの2023年春のテーマは太陽のエナジー。

太陽の温かな色と輝きを、ポエティックに表現したコレクションです。



THREE ディヴァインリップジェム



【新商品】 全6色 各3,850円(税込)





つけているのを忘れてしまうほどの薄膜なのに、にごりのないクリアな色彩、やわらかで繊細なツヤ、ほんのり色づくティント効果を備える新リキッドリップカラー。ワンストロークで「口紅の発色」と「グロスの輝き」を実現し、美しい色彩の上に、ふわりと一枚透明なヴェールをかけたかのような、“まろやかツヤ仕上がり”を叶えます。









<左から>

01 SACRED SUNLIGHT

02 FLOWER CHILD

03 FLOWER LAUGHTER

04 KISS THE SKY

05 BLITHE BELIEVER

06 FALL FOR ME







THREE ディメンショナルビジョンアイパレット



【新色】 2種 各7,150円(税込)

ワンカラーも重ね使いも、思うがまま。色、輝き、質感の違うアイカラー4種を集め、無数の仕上がりを可能にしたプレイフルなアイシャドウパレット。ブリックカラーを、春らしく軽やかなサンキストカラーにアレンジしました。光の角度によって表情を変える偏光パールとウォームなカラーで輝く季節を感じさせる目元に。









<左から>

12 INFINITY BLISS

ウォームな輝きの中のひとさじのピンクみが新鮮。春を呼ぶ華やかなコッパーオレンジ。



13 ACTIVE ENCHANTMENT

クールな輝きの中に、凛とした強さとやさしさが共存するゴールドベージュ。







THREE ネイルポリッシュ



【新色】 3色 各1,980円(税込)

太陽の色と温かみを潜ませた、モード感あふれるネイルカラー。ミルキーなくすみ感と彩度が共通しているので、3色すべてをランダムに塗り分けるのもお勧め。5種の植物オイル配合で、爪にやさしいつけ心地です。







<左から>

136 HEROINE HONEY

春のやさしい陽だまりを感じさせるタンジェリンオレンジ。

137 FEEL THE FLOW

若草の間を軽やかに駆け抜けていくようなセージグリーン。

138 BLISSFUL BATHER

自然の息吹、緑の芽吹きを表したジュニパーグリーン。





ブランド「THREE」について



THREE

www.threecosmetics.com

「心・からだ・肌」のすべてに、ホリスティックにアプローチするTHREE。

スキンケア・ヘアケア・ボディケアには、精油をはじめとする天然の植物成分をふんだんに使用し、心地よさと効果を追求。メイクアップでは、モードとナチュラルが生みだすニューベーシックを表現。自然と調和し、その人らしい美しさを最大限に引き出すホリスティックケアとメイクアップを、一人ひとりが心地よさで満たされるように発信します。



Facebook https://www.facebook.com/threecosmetics

Instagram https://www.instagram.com/threecosmetics/

Twitter https://twitter.com/three_cosmetics

YouTube https://www.youtube.com/user/THREEcosmeticsJAPAN



■お客様問い合わせ先 THREE フリーダイヤル : 0120-898-003



