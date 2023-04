[株式会社マーキュリー]

「CoinTrade」(コイントレード)」を運営する、株式会社マーキュリー(本社:東京都世田谷区 代表取締役社長:都木 聡、以下、「当社」)は、アメリカニューヨーク州を拠点にデジタル資産プラットフォームを運営するFireblocks Ltd,.(所在地:シンガポールアメリカニューヨーク州、CEO,CO-FOUNDER MichaelShaulov、以下、「Fireblocks」)と、暗号資産を始めとした、デジタル資産・ブロックチェーン事業において、戦略的パートナーシップを締結しましたので、お知らせいたします。







■パートナーシップの背景と目的

近年、暗号資産などデジタル資産を取り巻く環境は日進月歩で進化しております。特に暗号資産・ブロックチェーン分野においては技術的進化が顕著になる反面、盗難や詐欺被害等のトラブルは発生しており、更なるAML(アンチマネーロンダリング)やセキュリティ強化の需要が急速に高まっています。



本パートナーシップにより、FireBlocksの持つ高度なセキュリティ技術と専門知識を活用し、当社顧客に対してより高い品質のサービスを提供してまいります。また、FireBlocksと協力し、販売所事業及びステーキング事業の強化、新たなサービス構築に努めてまいります。



同時にFireblocksの持つ高度なセキュリティ技術によって、より一層、お預かりしている顧客資産の安全性を高めていくことを目的としております。



当社は今後も暗号資産・ブロックチェーン分野における新たなサービスを開発することでお客様に愛されるサービスを提供するために邁進していく所存です。



Fireblocks Ltd,. Head of APAC and SVP of Financial Markets

Stephen Richardson氏のコメント

「日本が金融庁(JFSA)を筆頭に、デジタル資産に関する最も先進的で進歩的な規制環境の一つを推進できたのは、暗号資産市場が経験してきた数々の失敗を活かし、安定性とユーザー保護を促進する政策を推進してきた賜物であると考えています。Fireblocksの実績に裏打ちされたブロックチェーン技術とコールドウォレットを活用することで、CoinTradeはお客様の資産をより安全に管理できる一方で、AML/CFTやコンプライアンスの運用を、より一層強化することができます。」



“Japan has one of the most advanced and progressive regulatory environments for digital assets, spearheaded by Japan’s Financial Services Agency (FSA),” said Stephen Richardson, Head of APAC and SVP of Financial Markets at Fireblocks. “However, in the wake of multiple major fallouts in the wider crypto industry, it is understandable that the FSA has reinforced major policy positions promoting financial stability and user protection. By leveraging Fireblocks’ battle-tested technology, cold storage and direct custody solutions, CoinTrade can retain tighter control over its risk and compliance operations, whilst providing users with a secure way to access digital assets.”



株式会社マーキュリー 代表取締役社長 都木 聡のコメント

今回のFireblocksとの戦略的パートナーシップを活かし、Fireblocksのデジタル資産プラットフォームを利用することで、AML/CFTやコンプライアンスをより一層強固にすることが可能となりました。Fireblocks.との提携により、昨年来力を入れている「CoinTradeStake(コイントレードステーク)」の拡大を図るとともに、Fireblocksのデジタル資産プラットフォームへのアクセスをベースに新たなるサービスの構築を目指していきます。





■FireBlocks,Ltdについて

Fireblocksは、ブロックチェーン技術を利用したデジタル資産の保護・管理ソリューションを提供するイスラエル発の企業です。同社は、暗号資産やトークン、セキュリティトークンなどのデジタル資産を保管するプラットフォームを提供しており、顧客はFireblocksのプラットフォームを利用して、セキュアで高速な送金や資産管理が可能となっています。Fireblocksは、世界基準のセキュリティ機能を備えており、多層のセキュリティシステムによって、不正アクセスやハッキングから顧客のデジタル資産を保護しています。同社は、世界中の暗号資産取引所やカストディアンなど、デジタル資産の保管や移動に関わる様々な企業に利用されており、1,600社以上が同社のサービスを利用しています。



FireBlocks,Ltd

サービスURL:https://www.fireblocks.com/





当社は2021年2月17日に正式に暗号資産交換業者の登録を完了し、2021年3月15日に「CoinTrade(コイントレード)」のサービスを開始いたしました。「CoinTrade(コイントレード)」はシンプルなトレードビュー、直感的なインターフェース、東証プライム市場上場企業グループが提供する世界最高水準セキュリティを持つ安心で快適なトレードが可能な暗号資産販売所サービスです。また、2022年7月28日に「CoinTradeStake(コイントレードステーク)」のサービスも開始いたしました。



CoinTradeStake(コイントレードステーク)

サービスURL:https://coin-trade.cc/services/stake/





【マーキュリー会社概要】

会社名 株式会社マーキュリー

所在地 東京都世田谷区用賀4-10-5 世田谷ビジネススクエア ヒルズ4 5階

代表者 代表取締役社長 都木 聡

登録番号 暗号資産交換業者(登録番号 関東財務局長 第00025号)

設立年月 2017年9月

資本金 2億5千万円(2023年2月末現在)

加入協会 一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)

一般社団法人ブロックチェーン推進協会(BCCC)

一般社団法人日本ブロックチェーン協会(JBA)

ホームページ https://coin-trade.cc/



<リスク情報について>

「CoinTrade(コイントレード)」で取り扱っている商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。なお、本プレスリリースは投資の勧誘や暗号資産の売買を推奨するものではありません。



