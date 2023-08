[Now Do株式会社]

8月1日(火)全国大会予選ラウンドスタート



プロサッカー選手・本田圭佑が代表取締役を務めるNow Do株式会社(本社:東京都新宿区)は、U10の子どもたちを対象としたサッカー全国大会【4v4】について、2023年8月1日(火)に「ZOZOPARK HONDA Football Area」で記者会見を開催。記者会見では大会の発起人としてこの大会に対する本田圭佑自身の想いをお伝えすると共に、4v4ルールでの子どもたちとのエキシビションマッチを行いました。



4v4公式Webサイト:https://4v4.jp/









【4v4】の大会概要とルールについて





Now Do株式会社 取締役副社長 鈴木良介より大会概要とルールについて説明をいたしました。【4v4】は「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションのもと、育成年代の10歳以下の子どもを対象にした4対4で行う新しいサッカー全国大会です。

本田圭佑によって考案されたルールはこれまでにない、全く新しいもの。10分1本勝負で、交代は自由。さらに、ショットクロックは20秒で、ゴールキーパーはフィールドプレイヤーとして果敢に攻撃に参加することができます。



また、ベンチには監督やコーチは存在せず、戦術や交代などを自ら考えながら行うなど、子どもたちの自主性を重んじています。



※詳しくはこちらをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000073947.html



【4v4】発起人・本田圭佑が大会開催への想いを語る





Now Do株式会社代表取締役であり今大会発起人の本田圭佑から【4v4】の立ち上げに至った経緯と、大会への想い、今後の展望などについて説明をいたしました。本田からは「小4の世界の大会がないとおもった。この頃の子供の体の差は大きくU12は5. 6年生の戦いになってしまう。3. 4年生は入れる場所がない。その年代の子達にチャンスを与えたい」と、未来ある子供達にむけて、今大会にかける熱い想いが伝えられました。さらに、「U12の大会に出場したがあっさり敗戦した記憶がある。チャンスが少ないと感じた」と明かした本田。今まで抱えていたサッカー界・日本の社会への疑問についても触れ「チャレンジャーを後押しするような仕組みができればと思って作った新しいルール大会。そしてそこから日本の未来を担っていく人材を輩出できればこんなに嬉しいことはない。」と今後の展望についても明かしました。



その後行われた質疑応答では、本田へ記者から様々な質問が飛び交いました。

代表的なQ&Aは以下の通り



Q:「サッカー界・日本社会への不満を具体的に」

A:「一生懸命頑張っているチャレンジャーに冷たい社会。常にリスクから入り失敗を許さない。新しいチャンスを与えない。そういうものを変えたいと思っている人たちがスポーツ・教育の現場から行動を起こしていくということが大事。チャレンジャーに対して少しでもチャンスを与えられる仕組み」





Q:「4人制の理由」

A:「感覚的なところが多い。フットサルは人数がちょっと多いと感じていた。子供のプレーする時間を長くしたいという要素もある」





Q:「他の競技では全国大会をなくしていく流れもあるが」

A:「全国大会廃止は基本的に反対。子供達が高みを目指して頑張ることは素晴らしいこと。サッカーは無差別で行われる。それは大人たちが戦っている社会に似ている。全国を目指す中で人間としてのスキルが成長すること大事。サッカー選手になれなくてもそこに繋がることが大事。」





Q:「監督がいない。サッカー界日本社会への不満に繋がっている部分は」

A:「あまりにも大人が関与しすぎることに疑問がある。4v4においては(子供たちの自主性を)尊重して欲しい。観客や親からコーチ的なことがおこる可能性もあるが、その場合はイエロー等を出す予定もある。」





Q:「保護者の方にはどのようなことを伝えたいか」

A:「親のやるべきことは機会の提供だと思っている。(自分は)子供の頃はマルチスポーツをした方がいいと考えている。僕らのフィロソフィーを理解していただきたい。子供が何度チャレンジしてもサポートし続けて欲しい。いい意味で負けず嫌いな子供達を教育できたらいいなと思っている。」





TEAM 本田 vs SOLTILO U10選抜による「4v4エキシビションマッチ」を開催





全く新しいサッカーである【4v4】は、実際どのように行われるのか。本田がTEAM本田を結成し、自身がプロデュースするサッカースクール”SOLTILO”のU10選抜を相手に実戦しました。

「子供たちにちゃんと勝って強いと思わせたい」と意気込んだ本田。攻撃的でスピード感のある試合が展開され、白熱したゲームに会場は盛り上がりをみせました。







本田はエキシビションマッチを終え「相手が同じレベルだったら考えられない。めっちゃむずい」とコメント。サッカー界の未来を担う大会であることを感じさせたゲームに充実感を滲ませました。

その後行われた囲み取材では、あくまで全国大会を重要視しているのは“勝利至上主義”ではなく“全国大会史上主義“の立場からであることを明言。「”勝利至上主義“は反対。でも、それで子供達が負けてもいいと思ってしまうのも違う。大人が負けた子に対してチャンスを与え続けることが大事であり、子供に勝ちたいと思わせるための全国大会である」と自身の考えを明かしました。



今後のスケジュール





【4v4】は8月1日から全国大会予選ラウンドをスタート。また8月5日には第1回ゴールドランク大会を東京都調布市にある味の素スタジアムにて開催。その大会の決勝を「SPORTS BULL」で配信します。全国大会予選ラウンドはランク制度を導入しており、参加チーム数に応じてブロンズ、シルバー、ゴールドのランクに分けられ、ゴールドランク大会は最高ランクとなります。さらに、優勝すれば全国大会への切符を一発で掴むことができます。

※大会日程の詳細はこちらをご覧ください

https://4v4.jp/schedule





全国大会の予選リーグ・決勝トーナメントは2023年12月24日(日)・25日(月)に「SPORTS BULL」で、決勝は2023年12月26日(火)に「ABEMA」で無料ライブ配信されます。また、優勝チームは本田圭佑率いるスペシャルプロチームに挑戦する「スペシャルマッチ」の切符を手にすることができます。またプロサッカー選手同士による4v4の対戦「レジェンドマッチ」を間近で見られるチャンスもあります。





【全国大会予選リーグ・決勝トーナメントの詳細】

2023年12月24日(日)・25日(月)

SPORTS BULLで無料ライブ配信(※詳細は追って発表予定)



【全国大会決勝の詳細】

2023年12月26日(火)

ABEMAで無料ライブ配信(※詳細は追って発表予定)



会社概要





■Now Do株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビルディング11階

代表者:代表取締役 本田圭佑

創業:平成29年(2017年)

資本金:1億円

事業内容:4対4のサッカー全国大会・教育サービス・スポーツ人材マッチングサービスの提供並びに運営システムの開発。施設運営の計画立案、集客支援、コンサルティング業務。

企業HP:https://nowdo.jp/

4v4公式Webサイト:https://4v4.jp/

Twitter(4v4):https://twitter.com/4v4official

Instagram(4v4):https://www.instagram.com/4v4official/



