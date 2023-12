[774株式会社]

2024/01/28(日) 涼海ネモ1stワンマンライブ「VoyageЯ」の開催が決定







774株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:西岡明彦)は、「ななしいんく」所属の涼海ネモによる自身初となるオンライン3Dワンマンライブ『VoyageЯ』を2024年1月28日(日)に開催することをお知らせいたします。

概要



VTuberグループ「ななしいんく」に所属する涼海ネモは自身の誕生日である2024年1月28日(日)に初となるワンマンライブの開催が決定。

「VoyageЯ」(読み:ボイジャー)は航海者を元にしたライブタイトルで、これまでの涼海ネモとこれからの涼海ネモの航海を表現した音楽ライブとなっております。



本ライブはSPWNにて配信され、チケットサイトでは「涼海ネモ ワンマンライブ開催記念Tシャツ」や「VoyageЯマフラータオル」が手に入る、豪華特典付きチケットなどが販売中です。



ライブ詳細



涼海ネモ1stワンマンライブ「VoyageЯ」

【チケット販売ページ】

https://virtual.spwn.jp/events/24012819-nemo1stlive





<日程>

2024年1月28日(日)

・OPEN:18:30

・START:19:00



<会場>

SPWN



<出演>

涼海ネモ https://www.youtube.com/@Nemo_Suzumi



<チケット>

■特典付き配信チケット:¥13,000(税込)

【特典内容】

・涼海ネモ ワンマンライブ開催記念Tシャツ(XL相当)

・「VoyageЯ」マフラータオル

■通常配信チケット:¥6,000(税込)



<ハッシュタグ>

#ネモワンマンライブ



涼海ネモ



ななしいんく所属 自由に歌うことが大好きな海色召喚士







涼海ネモ Suzumi Nemo



デビュー日:2021年10月24日

誕生日:1月28日

身長:151cm

メンバーカラー:ブルー #0068B7



YouTube

X(旧ツイッター)

TikTok







<ディスコグラフィー>







1st Single 「UMenity」



作詞:ANEHOKURO

作曲・編曲:尾崎 和樹



リンク

楽曲配信サイト

MV













2nd Single 「カタチのないもの」



作詞・作曲・編曲:MIMI



リンク

楽曲配信サイト

MV







ななしいんくに関して







あなたと創るストーリー

-Mark a new chapter in the story with you-



公式サイト

https://www.774.ai/



ななしいんく公式Twitter

https://twitter.com/774inc_official



ななしいんく公式YouTube

https://www.youtube.com/@774inc_official



お問い合わせ

https://www.774.ai/info-contact



