[ポーラ ミュージアム アネックス]

ポーラ ミュージアム アネックス(東京・中央区銀座)では、第3回チャリティオークション「Spring is around the corner」展を2022年 11月2日(水)から12 月4日(日)まで開催しています。







当企画に賛同いただいた20名のアーティストに、「春」をテーマにしたオリジナル作品20点とドローイング17点を制作いただきました。 作品は会場に展示するとともに、11月7日(月)午前11時より、オリジナル作品はサイレントオークション*で、ドローイングは抽選をもって、オンライン上での販売がスタートします。

また今年は初めて、前回ご要望を数多くいただいたカタログを数量限定で販売します。 全出展作品を御覧いただけるほか、作家本人による「春」についてのコメントや作品解説を掲載しています。



作品を通して多くの方々に「Spring is around the corner(=春はすぐそこ)」と感じ取っていただける、そんな展覧会になることを願っております。 なお、オークション、ドローイング及びカタログの販売収益は公益財団法人 日本ユニセフ協会「ウクライナ緊急募金」へ全額寄付する予定です。

*サイレントオークションとは、競りは行わず入札形式のみのオークションで、入札された中で最高額をつけた方が落札者となる形式です。





■オークションおよびドローイング抽選販売

実施期間:2022年11月7日(月)11:00から12月4日(日)23:59まで





オークション入札サイト:

https://57e5e675.viewer.kintoneapp.com/public/6a51d0305e7a7839b6ef803660d64ad8392fcc03669fee201673703b63ccb27d





ドローイング抽選販売サイト:

https://57e5e675.viewer.kintoneapp.com/public/6f4478536aadbf0a255c0cf20cb1c3544f871a149cffeb48ea1e558117e56480







■「Spring is around the corner」展 公式カタログ

定価1,650円(税込、送料無料)

11月2日(水)11:00より予約販売開始。 12月中旬より順次発送。

数量限定、全68ページ、オールカラー、縦240×横168mm、バイリンガル表記。

取扱い:POLA MUSEUM ANNEX Online Store

https://polaannex.theshop.jp/

※数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

※展示会場での販売はございません。





∥展覧会概要∥

展覧会名:チャリティオークション「Spring is around the corner」展

会 期:2022年11月2日(水)- 12月4日(日)[33日間] ※会期中無休

開館時間:11:00~19:00 (入場は18:30まで) / 入場無料

会 場:ポーラ ミュージアム アネックス(〒104-0061 中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階)

アクセス:東京メトロ 銀座一丁目駅 7番出口すぐ / 東京メトロ 銀座駅 A9番出口から徒歩6分

主 催:株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

U R L:https://www.po-holdings.co.jp/m-annex/

※状況により変更になる場合がございます。 ギャラリーHPで最新の情報をご確認の上、ご来館いただきますようお願い申し上げます。



∥出展作家∥*五十音順

イイノナホ、岩田俊彦、開発好明、柏原由佳、菊池敏正、舘鼻則孝、田中圭介、津上みゆき、中村弘峰、中村萌、流麻二果、野口哲哉、ヒグチユウコ、福井利佐、増田セバスチャン、水野里奈、ミヤケマイ、横溝美由紀、Ryu Itadani、渡辺おさむ



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-18:46)