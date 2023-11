[株式会社ナンガ]

今シーズンから新たなデザイナーを迎え、ウィメンズアイテムを充実させている【NANGA】からファッショナブルでありながら良質な羽毛の温かさを感じられるダウンが登場します



NANGA ONLINE SHOP

URL:https://store.nanga.jp/





11月10日にリリースされる「NO COLLAR DOWN COAT」「DOWN PONCHO MUFFLER」は同素材のナイロン生地を使用しており、セットで着用することで多彩なスタイリングが楽しめます。

また、NANGAの定番素材であるオーロラテックス(R)︎を使用した「AURORA DOWN JACKET W」や、女性らしいシルエットが魅力のロング丈ダウンコート「AURORA DOWN HALF COAT W」など、ライフスタイルやシーンに合わせて選べる幅広いラインナップが揃っています。

おしゃれと機能性、妥協しない女性たちにふさわしいNANGAの新しいウィメンズダウンコレクションで、今年の冬を温かく過ごしませんか。



NO COLLAR DOWN COAT ¥44,000 w/tax











身頃にゆとりのある、リラックスシルエット

シーンを問わず着用できる ノーカラーダウンコート。

肩の切り替えやキルトステッチも無いほどシンプルなデザインにまとめ、ナチュラルで優しい雰囲気に

仕上げました。表地は軽い 質感のナイロン生地で、共布のダウンマフラーポンチョもラインナップしています。

サイズ/ WS WM WL カラー/ BLK IVORY MOCHA

https://store.nanga.jp/products/no-collar-down-coat



DOWN PONCHO MUFFLER ¥14,300 w/tax







ブランケット代わりにも使える大判シルエット

マットで落ち着いた質感のナイロン生地で仕立てたダウンマフラー。

着用時に小物を入れられるよう、ポケットが備わっています。

サイズ/フリー カラー/ BLK IVORY MOCHA

https://store.nanga.jp/products/down-poncho-muffler



AURORA DOWN HALF COAT W ¥52,800 w/tax









アウトドアウエアのスペックを、街着にインストール

DX ダウンによる温かさと、防水防風性のある生地を組み合わせた、デイリーに使える防寒ダウンコートです。

前シーズンまでは裾広がりのAラインでしたが、今季モデルは真っ直ぐ落ちるシルエットにリモデル。

フードは外してスタンドカラーとしても楽しめます。

サイズ/ WS WM WL カラー/ BLK IVORY M.GRY

https://store.nanga.jp/products/aurora-down-half-coat-w



AURORA DOWN JACKET W ¥44,000 w/tax









定番ダウンジャケットのウィメンズモデル

表地にはNANGAが誇る二層防水透湿素材オーロラテックス(R)、中綿には高い保温力が魅力のDXダウンを

使用した定番ジャケットで、ウィメンズモデルもリモデルしました。

ウィメンズでは、冬のコーディネートに合わせやすいアイボリーの色展開があります。

サイズ/ WS WM WL カラー/ BLK IVORY M.GRY

https://store.nanga.jp/products/aurora-down-jacket-women





会社概要

社名 株式会社ナンガ (英文社名 NANGA INC.)

本社所在地 〒521-0223 滋賀県米原市本市場182-1

創業・設立 1985年(昭和60年)4月

代表者 代表取締役 横田 智之(よこた ともゆき)

事業内容 アウトドア製品・アパレル製品の企画、開発、生産、販売



クレジット表記/掲載用お客さまお問合せ先

株式会社ナンガ カスタマーサービス

受付時間 9:00-17:00(土・日・祝日を除く)

電話番号 0749-55-1016

オンラインお問い合わせフォーム https://nanga.jp/contact/

メール toiawase@nanga.co.jp

公式ホームページ https://nanga.jp/

公式インスタグラム https://www.instagram.com/nanga_official/

公式フェイスブック https://www.facebook.com/nanga.official

公式youtubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCGL9OSu7wKnXlIs4R31--mw



