[株式会社アクセルスペース ]

小型衛星のパイオニアであるアクセルスペース(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:中村友哉)は、2023年6月1日付で新たな経営体制となったことをお知らせいたします。





新経営体制への移行の背景

弊社は2008年に3名の創業メンバーで設立し、世界初の北極海の海氷観測衛星WNISAT-1や日本で初めて宇宙航空研究開発機構(JAXA)が宇宙スタートアップに開発から運用までを委託したRAPIS-1など、これまでに合計9機の小型衛星の開発・製造・運用に携わり、実績を積んでまいりました。弊社が推進する日本初の商用地球観測コンステレーション「AxelGlobe」事業は、2021年の4機の衛星打ち上げをもって5機体制となり、世界80社以上のパートナー企業とともに利用開拓を進め、これまでに数百のクライアント企業に地球観測データを活用いただいています。今後、小型衛星を活用した宇宙利用サービスの社会実装をさらに加速していくために上場も視野に入れ、2023年6月1日からの弊社新年度より経営体制を刷新しました。新体制によって、経営判断に必要な状況のリアルタイム可視化のためのDX推進、現在130名を超える組織のさらなる拡大と近い将来の海外展開を見据えたHR機能の強化、事業の安全性と価値を高める攻めのセキュリティの実現、AxelGlobe・AxelLiner両事業のスピード感ある成長を実現していきます。

弊社は本年8月に創業15周年を迎えます。引き続き、弊社のビジョンである“Space within Your Reach~宇宙を普通の場所に~”の実現に向け、新しい経営陣のリーダーシップのもと、社員一丸となって取り組んでまいります。



新経営体制について

株式会社アクセルスペースホールディングス



株式会社アクセルスペース



※今回新しく経営陣に参画したメンバーは、名前の横に「*」を記載しています

※本リリースの後半に、新経営陣の略歴を掲載しています

※CISO:Chief Information Security Officer、CSSO:Chief Space Security Officer







なお、共同創業者の宮下直己は本日以降、同じく共同創業者である中村・永島の出身研究室である、東京大学大学院航空宇宙工学専攻 中須賀・船瀬研究室の研究員として、量産に適した小型衛星のアーキテクチャ等に関する研究に取り組みます。宮下は引き続き技術アドバイザーとして、弊社の衛星事業に深く関与していく予定です。





新経営陣紹介



執行役員/最高財務責任者(CFO)

折𠩤 大吾(おりはら だいご)

三和銀行、通信機器メーカーでのプロダクトマネジメントを経て、UBS証券投資銀行本部において、M&A、資金調達等のFA業務に従事。その後、経営共創基盤において、事業戦略立案、ハンズオン経営支援、海外プロジェクト、国内外投資業務に携わる。その後、マッスルスーツ等を開発する大学発スタートアップ、イノフィスに参画しCFOとして資金調達、中期経営計画策定をリード。同社CEOを経てアクセルスペースに参画。University of Michigan, Ross School of Business(MBA) 修了。







執行役員/最高人事責任者(CHRO)

濱田 牧子(はまだ まきこ)

慶応義塾大学環境情報学部卒業後、(株)ベネッセコーポレーションを経て(株)サイバーエージェントにて人事に転身。関連会社マイクロアドにてHRの基盤を創り、管理部門の側面から事業拡大を支援、その後(株)ビジネス・ブレークスルーの人事部門長として人事制度の刷新を主導。ITスタートアップベンチャー等の人事責任者を歴任し2022年9月にアクセルスペースに参画。







執行役員/最高情報セキュリティ責任者(CISO)

佐々木 弘志(ささき ひろし)

国内製造企業の産業制御システムの開発者として14年間従事した後、セキュリティ業界に移り、産業サイバーセキュリティのビジネス化をめざし、国内外の講演、執筆などの啓発やソリューション提案の活動を行っている。2016年より経済産業省非常勤アドバイザー、2022年より名古屋工業大学ものづくりDX研究所 客員准教授。CISSP認定保持者。2021年12月よりアクセルスペースのセキュリティ業務を請負。





執行役員/最高技術責任者(Co-CTO)

永島 隆(えいしま たかし)

東京大学大学院で世界初のCubeSat開発に携わり、2006年に博士課程を単位取得退学後、東京大学特任研究員を経て、2008 年アクセルスペースの設立に参画(共同創業者)。技術開発や衛星プロジェクトマネジメントなど、一貫して技術面で会社をリードし、現在シニアフェロー/エンジニアリング本部シニアエンジニアリングユニット長。技術開発ロードマップやエンジニア育成計画の策定に従事。2023年6月より執行役員Co-CTO(宇宙機技術担当)に就任。







執行役員/最高技術責任者(Co-CTO)

國母 隆一(こくぼ りゅういち)

2003年に東京大学大学院新領域創成科学研究科修士課程を修了後、NTTアイティ株式会社にて Web 会議ソフトウェアの開発・サービス提供に携わる。2018年10月にアクセルスペースに入社し GRUS 衛星コンステレーションの自動運用、および、そのための運用システムの開発を行う。2021年4月より、情報システム部門長兼務。2023年6月より執行役員Co-CTO(情報技術担当)に就任。







執行役員/AxelLiner事業本部長

安岡 篤史(やすおか あつし)

芝浦工業大学工学部電気工学科を卒業後、1993年にオムロン株式会社入社。商品技術部門、設計部門、マーケティング部門に従事し、2005年にオプテックス株式会社、2015年に日本アスコ株式会社(米国エマソン100%子会社)を経て、2022年9月よりアクセルスペースに参画。2022年12月よりエンジニアリング本部長に就任。











執行役員/AxelGlobe事業本部長

深澤 達彦(ふかさわ たつひこ)

成城大学を卒業後、株式会社マクニカへ入社。営業部門、海外仕入部門にて管理職を歴任後、米国半導体スタートアップへ転身しAPAC地区責任者として経営に参画。代理店網のセットアップ、ビジネスの立ち上げをリードし、大手半導体メーカーによるバイアウトを主導。その後、海外光学衛星スタートアップの国内事業の立ち上げと組織開発・運営を管掌。2022年11月にアクセルスペースに参画。





アクセルスペース 会社概要

代表者:代表取締役CEO 中村 友哉(なかむら ゆうや)

設立:2008年8月8日(アクセルスペースホールディングスは2020年3月)

所在地:東京都中央区日本橋本町3丁目3番3号 Clipニホンバシビル

https://www.axelspace.com/ja/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/02-23:40)