[株式会社AZOO]

ホテルシステム「WASIMIL」が、2023年度IT導入補助金の対象ツールに認定。スマートで効率的な運営を実現し、顧客体験の向上にも大きく貢献。



株式会社AZOO(以下AZOO、京都市下京区 代表取締役 横田裕子)は、IT導入補助金2023の対象ツールとして「All on OneホテルDXシステムWASIMIL」が採択されたことをお知らせします。





■「All in OneホテルDXシステムWASIMIL」がIT導入補助金2023の対象ツールに採択

ホテルDXシステムWASIMILは、宿泊業の業務効率化と売上向上を一体型で実現するホテルシステムです。予約管理、在庫管理、宿泊運営管理、顧客管理(CRM)、マーケティング、会計帳票、経営分析(BI)など、宿泊業運営に必要な機能を一元化したAll on One型ツールとなっています。



IT導入補助金を活用し、対象ツールとして採択をされたWASIMILを導入することで、宿泊業の業務効率化や売上向上へとつながります。

また、宿泊運営の現場へシステム導入を代行し、施設内や従業員間でのシステム運用へ向けたサポートも行い、DX化の現場への浸透をお手伝いいたします。



IT導入補助金2023への補助金への申請も、AZOOが手厚くサポートいたします。AZOOは、IT導入補助金を活用して、支援先宿泊施設のDX化へコミットいたします。



■IT導入補助金とは

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助する制度です。補助率は最大で4分の3、補助金額は最大で450万円です。補助金を活用し、ITツールを導入することで、業務効率化・売上アップが可能になります。



対象事業者

・中小企業、小規模事業者



対象経費

・ソフトウェアの購入費用

・クラウド利用費用(最大2年分)

・導入関連費用(導入コンサルティングや保守サポートを含む)



スケジュール





■IT導入補助金セミナーの開催





〈開催概要〉

テーマ:「ホテル経営を最適化:IT導入補助金セミナー×ホテル業務の効率化」

開催日時:2023年9月5日(火)13:00~14:00

開催方法:ZOOM

費用:無料

参加方法:お申込み後、開催前日にご登録のメールアドレスへ参加URLをお送りします。

申込URL:https://bit.ly/3rUePe4

参加特典:「IT導入補助金申請チェックシート」をプレゼント



〈プログラム〉

・ホテルシステムWASIMILの説明

・IT導入補助金の概要説明

・質疑応答



◼️対象ツール「All in OneホテルDXシステムWASIMIL」について

WASIMILは、宿泊業の業務効率化と売上向上を一体型で実現するホテルシステムです。予約管理、在庫管理、宿泊運営管理、顧客管理(CRM)、マーケティング、会計帳票、経営分析(BI)人事、運営管理など、宿泊業ホテルの運営に必要な機能を一元化したAll on One型ツールです。



【WASIMILの主要機能】

● 直販予約システム

● 宿泊管理・PMS機能

● 料金管理機能

● 在庫管理機能

● 清掃管理機能

● 会計管理機能

● 決済連携機能

● BI機能

● マーケティングオートメーション機能

● CRM機能

●スマートロック連携機能

●サイトコントローラー2WAY連携



製品の詳細については、下記をご覧ください

https://www.wasimil.com/



■株式会社AZOOについて

AZOOは、「世界の視野を広げる」をビジョンに掲げ、「観光・旅行」の領域におけるイノベーションを創出する京都発のスタートアップです。



ビジョンを実現するための主要な事業は、All in OneホテルDXシステム「WASIMIL」です。



私たちは、テクノロジーを活用して宿泊事業者の業務負担を軽減しつつ、宿泊体験を通じて一人ひとりの旅行者に、生涯にわたって心に残る旅行体験を提供するサポートを行います。



事業ミッションである「データで日本を観光立国にする」に向けて、宿泊・旅行データの活用により価値を生み出し提供して参ります。



そして、AZOOの事業を通じて、一人ひとりの旅行者の人生の視野を広げ、異文化間の交流を促進することで、世界全体の視野を広げる役割を果たしていきます。



設立:2020年1月

代表者:代表取締役 横田裕子

所在地:京都市下京区大政所町680-1

事業サイト:

・All in One ホテルDXシステムWASIMIL:https://www.wasimil.com/

・ホテルコンサルティング事業 HotelDX:https://www.hoteldx.jp/



お問い合わせ:https://www.wasimil.com/contact-us



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/09-10:16)