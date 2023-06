[ExtraHop Networks]

最新のセキュリティ運用を目指す顧客が、NDRソリューションのプロバイダーとして高く評価





クラウドネイティブなネットワークインテリジェンスのリーダーである米企業、ExtraHop(本社:米ワシントン州、読み方:エクストラホップ)は本日、2023年5月のGartner Peer Insights Voice of the CustomerのNetwork Detection and Response(NDR:ネットワーク脅威検知と対応)部門で「Customers’ Choice(顧客に選ばれる製品)」の認定を獲得したことを発表しました。Customers’ Choiceは、総合的なエクスペリエンスおよびユーザーの関心と導入状況が市場の平均以上であるベンダーを認定するものです。2023年3月時点までに提出された57のレビューに基づき、ExtraHopはこの基準を完全に満たした業界の2社のベンダーのうちの1社となりました。また、ExtraHopのプラットフォーム「Reveal(x)(TM) 」を推奨したいと考える顧客の割合が、最高の評価(97%)を獲得しました。



Gartner Peer Insights Voice of the CustomerのNDR部門は、ベンダーを実際に活用した顧客からのリアルなフィードバックがまとめられたもので、テクノロジーバイヤーにとって価値のある参考資料となります。ベンダーは、認証済みの顧客のレビューに基づき、総合評価、製品の性能、カスタマーサービスの観点で評価されます。



ExtraHopで共同創業者兼最高顧客責任者を務めるラジャ・ムカルジー(Raja Mukerji)は次のように述べています。「最先端のNDRソリューションを提供する当社は、ユーザーがリアルタイムで脅威を突き止めて対応できるようにすることに力を入れています。サイバー空間で真実を得るにはネットワークに注目するのが最善であることは間違いありません。Reveal(x)があれば、これまでをはるかに上回るレベルでサイバー攻撃を見つけ出して、詳細に把握し、停止させることができます。今回の認定は、当社のチームの懸命な努力、献身の結果です。また、長年にわたりサポート、協力してくださっているパートナーの皆様に感謝いたします。」



ExtraHopは、リアルタイムの可視性、検知、レスポンスの機能をハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体に適用することで、データ侵害などのセキュリティインシデントのリスクを低減します。



以上



関連情報(英語):

ブログ記事「Users Love ExtraHop Reveal(x), say Customers on Gartner Peer Insights(TM)」

( https://www.extrahop.com/company/blog/2023/extrahop-wins-customers-choice-award-from-gartner-peer-insights-voice-of-the-customer/ )

Gartner Peer Insights Voice of the CustomerのNDR部門のレポート全文

( https://www.extrahop.com/resources/papers/gartner-peer-insights-voice-of-the-customer/ )



Gartner(R)およびPeer Insights(TM)は、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の商標です。すべての著作権はGartner, Incに帰属します。Gartner Peer Insightsに掲載されている内容は、個々のエンドユーザーの経験を通じた意見に基づいており、事実の表明として解釈されるべきものではなく、Gartnerまたはその関連会社の見解を表明するものでもありません。ここで取り上げた特定のベンダー、製品またはサービスは、Gartnerの推奨を示すものではなく、また、Gartnerは、商品性や特定の目的への適合性を含め、本稿の掲載内容に関連する正確性や完全性について、明示または黙示を問わず、一切の責任を負いません。



ExtraHopについて

ExtraHopは、サイバー攻撃者が有利な立場にある昨今、弱体化や裏をかいた攻撃、侵害を阻止するセキュリティで、組織がサイバー攻撃者より優位に立つサポートを提供することをミッションに掲げています。ExtraHopの動的なサイバー攻撃防御プラットフォームReveal(x) 360は、侵害被害を受ける前に、高度な脅威の検知とレスポンスで組織のサポートを行います。1日あたりペタバイト規模のトラフィックにクラウド型AIを適用し、インフラストラクチャ、ワークロード、実行中のデータの全体にラインレートの復号化と振る舞い分析を実行します。ExtraHopがネットワーク環境を完全に可視化するため、組織は不正な振る舞いの検知、高度な脅威のハンティング、あらゆるインシデントのフォレンジック調査を確実に行うことができます。ExtraHopは、IDC、Gartner、Forbes、SC Mediaなど数多くの企業から、NDR市場のリーダーと認識されています。詳細はhttps://www.extrahop.com/をご覧ください。



(C) 2023 ExtraHop Networks, Inc.、 Reveal(x)、 Reveal(x) 360、 Reveal(x) EnterpriseおよびExtraHop は、ExtraHop Networks, Inc.の商標または登録商標です。



