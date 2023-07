[株式会社TOKYO BASE]

累計5.5万点売れた名作「OUTLAST」シリーズの最新作がMakuakeにて先行発売。







株式会社 TOKYO BASE が展開する、ALL MADE IN JAPAN のコンテンポラリーモードブランド「UNITED TOKYO(ユナイテッド トウキョウ)」から、累計5.5万点売れた「OUTLAST」シリーズ待望の新型トップスが2週間限定でMakuakeにて先行発売を実施します。





UNITED TOKYO「OUTLAST」シリーズは、特殊素材OUTLAST(アウトラスト)を使用したアイテムであり、代名詞と言っても過言ではない看板シリーズです。この商品からUNITED TOKYOを知っていただいたお客様も少なくありません。



実際に「OUTLAST」シリーズをご愛好いただいている方々からはこんなお声を頂いております。



ではなぜ、UNITED TOKYO「OUTLAST」シリーズは、こんなにも愛される看板シリーズとなったのか。その理由は以下に記載しております。





上記の理由から多くのユーザー様に愛される商品となりました。

結果、UNITED TOKYOにて発売から7年で5.5万点の売上を誇る代名詞アイテムとなりました。

特に一番人気のスラックスは年間通してブランドでNO.1の売上を誇り、多くのリピーター様が愛用する、ブランドの代表商品です。2023年春には「OUTLAST」シリーズからスラックス1型・ジャケット・ハーフパンツの計3型を発売し、大好評となっております。



そんなたくさんのお客様の支持を受けているアイテムに対して課された命題は、より暑い、寒い気候を快適に過ごせるトップス(シャツ・Tシャツ)の開発!



従来のOUTLAST(アウトラスト)生地だと厚みとゴワゴワ感があり、夏に着るトップスにとっては不向きな生地となります。これまで開発を試みたものの、納得のいくものができずに、何度も夏の販売を断念してきました。



しかし、どうしてもこのトップスを実現させたい。その一心で今季こそは、暑い夏に向けた快適さと着心地の良さを兼ね備えた素材にアップデートさせる開発に取り組み、初回製品より7年の時を経て、ようやく新素材の開発をUNITED TOKYO独自で成功させることができました!



その新素材を使用した待望の新型3型を発売。その内、新型レギュラーシャツとポケットTシャツの2型をMAKUAKE限定で先行販売致します。







今回の新型トップスに使用された新素材の魅力は以下の6つにあります!







このようにアウトラストシリーズのアイテムをご使用すればコーディネートの幅が広がり、お仕事から休日までの1週間を乗り切れてしまう夢のようなアイテムとなっております。



















■〈UNITED TOKYO(ユナイテッドトウキョウ)〉

FROM JAPAN TO THE WORLD 日本の新たなモードスタイルを世界へ発信する ALL MADE IN JAPAN のコンテンポラリーモードブランド。 ベーシックでありながら上質で洗練された感性と、高い技術と品質の MADE IN JAPAN を MIX させた次世代ファッションを発 信。上品でスマートな大人に向けて、あらゆるシーンでのトータルコーディネートを提案します。



